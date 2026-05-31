Vestidos cortos: por qué siguen vigentes y cómo se adaptan a cada temporada

La historia de la moda registra al vestido corto como una de las prendas más constantes y versátiles del guardarropa femenino. Su vigencia atraviesa décadas y estilos, adaptándose a contextos sociales, estaciones y tendencias sin perder su esencia.
Considerado un símbolo de modernidad y recurso infalible tanto en escenarios formales como informales, el vestido corto se transforma temporada tras temporada, renovando su lenguaje a través de siluetas, texturas y combinaciones.
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Figuras como Kendall Jenner, Margot Robbie o Hailey Bieber exhiben este clásico que trasciende las estaciones en alfombras rojas o eventos.
Kendall Jenner
Para el desfile de Emporio Armani Otoño/Invierno 2026-2027, durante la Fashion Week de Milán Kendall Jenner optó por un vestido corto negro de líneas sencillas, escote redondo y tejido ceñido que delineó la silueta. La prenda, puso en evidencia la funcionalidad del vestido corto como comodín para citas nocturnas.
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Margot Robbie
Margot Robbie apostó por un vestido corto rojo para una sesión de fotos de la película “Cumbres Borrascosas” en California, realizado en material de acabado reptil y detalles de corsetería. El diseño incluyó mangas largas con volumen, escote corazón y un corpiño estructurado con lazadas y aplicaciones. La falda asimétrica realzó la silueta y el conjunto se completó con zapatos al tono y textura similares.
El look fusionó elementos históricos y referencias contemporáneas, demostrando cómo el vestido corto puede reinventarse y mantener una impronta audaz y femenina. La elección del color y la textura dotó a la propuesta de fuerza visual y adaptabilidad a distintos escenarios.
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Adison Rae
Adison Rae eligió durante los Premios Grammy 2026 un vestido corto blanco sin mangas, confeccionado en tela ligera y con falda tipo globo. El diseño de líneas simples y silueta estructurada aportó frescura atemporal, característica que permite que el vestido corto atraviese climas cálidos y eventos formales. La apuesta por el minimalismo y la ausencia de accesorios recargados reforzaron la vigencia de esta pieza, asociada a modernidad y sofisticación.
Rose
Para los Premios Grammy 2026 Rose vistió un vestido corto strapless negro complementado con una sobrefalda blanca abullonada. El contraste renovó la imagen clásica del vestido corto, mostrando cómo puede reinterpretarse con detalles inesperados y combinaciones de texturas y colores. Accesorios discretos y peinado retro completaron un look que remite tanto a décadas pasadas como a la versatilidad contemporánea.
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Hailey Bieber
Hailey Bieber lució en unas fotos que publicó en sus redes sociales un vestido corto de tirantes finos en amarillo y fucsia, de corte lencero y acabado satinado. El diseño, con reminiscencias noventeras, destacó por su frescura y ligereza, asociada al verano, aunque adaptable a otras estaciones según los complementos. Sandalias de taco ancho y lentes oscuros sumaron un guiño al street style global.
Rossy de Palma
Rossy de Palma posó en el Festival de Cine de Cannes 2026 con un vestido corto negro tipo camisero, con mangas cortas y bordados en la parte inferior. El corte holgado y el cuello polo resaltaron la funcionalidad y el carácter democrático del vestido corto, pieza recurrente en el guardarropa femenino. El negro y el calzado de esparto con cintas demostraron la adaptabilidad de este look al verano.
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Eileen Gu
Para la Met Gala 2026 Eileen Gu se inclinó por un vestido corto de tul transparente con aplicaciones de esferas brillantes, logrando un efecto etéreo y de alto impacto. La falda amplia evocó referencias futuristas y lúdicas, mostrando cómo los materiales innovadores mantienen al vestido corto como protagonista en eventos festivos en cualquier temporada.
Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter llevó a su presentación en Coachella 2026 un vestido corto rojo de lentejuelas, escote en V y detalles en negro. El acabado brillante y la silueta ajustada evocaron la estética disco y la moda de los años setenta, confirmando que el vestido corto puede reinterpretarse década tras década. Las medias translúcidas y el maquillaje marcado complementaron el estilismo.
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Claire Chust
Claire Chust eligió para Festival de Cine de Cannes 2026 un vestido corto verde oscuro en satén mate, con tirantes anchos y escote redondeado. La silueta recta y simple evocó la moda de los años sesenta y subrayó el carácter atemporal del vestido corto, siempre vigente gracias a su comodidad y facilidad de actualización con accesorios modernos.
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