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Receta de budín de naranja con aceite, rápida y fácil

Las meriendas cobran otro sentido cuando una receta fácil de preparar llena el aire de recuerdos familiares y casas cálidas

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Budín de naranja casero recién horneado y cortado en una mesa de madera, rodeado de naranjas frescas, con una taza de té y luz natural de una ventana.
La receta clásica de budín de naranja argentino no requiere técnica de pastelería ni ingredientes costosos o difíciles de conseguir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a hogar invade la cocina apenas el budín sale del horno. La fragancia cítrica de la naranja se mezcla con el dulzor suave, mientras el dorado en la superficie promete una miga húmeda y tierna. Este budín de naranja con aceite es la receta que muchos recuerdan de meriendas familiares o tardes de domingo en casa de la abuela. Para muchos, su simpleza es sinónimo de compañía: ni bien se sirve una rodaja, se arrima el mate, el café o un vaso de leche caliente, y la charla fluye, siempre con el perfume de la naranja como telón de fondo.

Hay algo especial en los budines caseros argentinos: no piden técnica de pastelería, ni utensilios caros, ni ingredientes rebuscados. Cualquier cocina del país puede dar lugar a esta receta, que suele aparecer en cumpleaños, en tardes lluviosas o como solución improvisada ante visitas inesperadas. La naranja, fruta abundante en muchas provincias, aporta frescura y color, y el aceite reemplaza a la manteca, volviendo la preparación aún más sencilla y económica.

Receta de budín de naranja con aceite

El budín de naranja con aceite es una torta húmeda y esponjosa, elaborada con jugo de naranja natural, aceite vegetal, harina leudante y azúcar. Todo se mezcla en un solo bol y se hornea en molde aceitado, logrando una textura suave y un sabor cítrico inconfundible.

Lo que lo distingue de otros budines es la practicidad: no lleva manteca, así que no hace falta batir ni espumar, y el aceite le aporta una humedad que dura varios días. El jugo de naranja, sumado a la ralladura si se desea un sabor más intenso, convierte cada rebanada en una explosión de frescura y aroma. Es una receta ideal para quienes buscan algo rápido, fácil y con ingredientes siempre a mano. Admite variantes, como sumar chips de chocolate, frutos secos o un glasé por encima, pero en su versión más simple ya conquista por su miga aireada y su sabor genuino.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 h

Primer plano de una porción de budín de naranja con glasé blanco y ralladura de naranja en un plato blanco, con una taza oscura y una servilleta colorida al lado.
No utilizar manteca y emplear aceite neutro asegura que el sabor y la humedad del budín se mantengan por varios días - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • Jugo de 2 naranjas
  • 1 taza de aceite (preferentemente neutro)
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 taza de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos

Cómo hacer budín de naranja con aceite, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 150°C (bajo).
  2. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que se disuelva por completo.
  3. Incorporar el jugo de las naranjas y el aceite, mezclando bien.
  4. Añadir la harina leudante y la pizca de sal. Integrar todo con movimientos envolventes, sin batir de más para que el budín quede tierno.
  5. Aceitar y enharinar un molde para budín.
  6. Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno (usar horno bajo, clave para que salga húmedo).
  7. Cocinar aproximadamente 60 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro, salga limpio.
  8. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Consejos técnicos: Usar aceite neutro (girasol o maíz) para no opacar el sabor de la naranja. No abrir el horno antes de los 45 minutos para evitar que el budín se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en la heladera hasta 4 días, bien envuelto. Puede congelarse (cortado en porciones) hasta 1 mes.

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