Tendencias

Por qué el juego y el orden pueden ser aliados en la salud mental infantil

La repetición de actividades organizadas y la presencia de adultos en las tareas pueden ser claves para adquirir competencias emocionales y habilidades esenciales durante la infancia, según un especialista de la Universidad de Oxford

Guardar
Nene arrodillado guarda coche rojo en contenedor transparente de juguetes. Habitación con cama, osos de peluche, ventana y alfombra colorida.
El contexto familiar que practica y valora el orden facilita la transmisión de este hábito y propicia una mejor integración social en la niñez, según estudios internacionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación del hábito de ordenar en la infancia depende del ejemplo familiar, la participación activa y la instauración de rutinas claras, según especialistas internacionales y el análisis del doctor Alfonso Ruiz, académico de la Universidad de Oxford. La transmisión del orden en el hogar y su impacto en el desarrollo personal es un tema de interés creciente para familias y educadores en todo el mundo.

Ruiz señala que los niños aprenden a ordenar no solo mediante instrucciones, sino principalmente por lo que observan en su entorno y por su implicación directa en las tareas domésticas. De acuerdo con el diario español ABC, el experto sostiene que la imitación de conductas adultas y la repetición sistemática de rutinas específicas son fundamentales para consolidar este hábito durante la infancia.

Estudios internacionales, como uno publicado en la revista científica Journal of Child and Family Studies, coinciden en que la cooperación entre adultos y niños es más efectiva que la asignación unilateral de tareas. Según esta investigación, la participación conjunta en actividades de orden y la autonomía gradual favorecen una actitud positiva hacia el orden y fortalecen la colaboración familiar.

Cómo se adquiere el hábito de ordenar en la niñez

Los especialistas destacan que el hábito de ordenar en los niños se adquiere principalmente cuando existe una participación activa y un entorno donde los adultos modelan conductas organizadas, según el análisis de la Universidad de Oxford y publicaciones internacionales como ABC y Journal of Child and Family Studies. La evidencia muestra que la repetición de rutinas y la colaboración directa entre adultos y menores favorecen la adquisición de este hábito.

Una niña con camiseta rosa con un arcoíris está arrodillada, colocando un oso de peluche en un cesto de juguetes en su habitación ordenada.
Expertos recomiendan establecer rutinas claras, asignar lugares fijos a los objetos y utilizar refuerzos positivos para consolidar el hábito en la infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, señalan que los niños involucrados desde pequeños en actividades de orden y limpieza desarrollan mayor autoestima, sentido de responsabilidad y competencias para la vida independiente en la adultez. Según el portal especializado The Children’s Trust, el 83% de los padres consultados vincula los espacios ordenados con un mejor rendimiento escolar y menores niveles de estrés en sus hijos.

Ruiz informa en ABC que el hábito del orden requiere constancia y adaptación a la edad y capacidades de cada niño: “No se trata de exigir perfección, sino de acompañarlos en el proceso y establecer un marco claro de referencia”.

Estrategias recomendadas por especialistas para fomentar el hábito

Expertos internacionales, según dicho medio, proponen descomponer el aprendizaje del orden en pasos sencillos, asignar un lugar fijo para cada objeto y establecer rutinas predecibles. La consistencia en las expectativas y el refuerzo positivo, mediante elogios o pequeños incentivos, contribuyen a consolidar el hábito y evitan que el niño perciba el orden como una obligación punitiva.

Una persona sonriente con una camiseta azul marino organiza un calcetín de rayas de colores en un cajón de madera lleno de ropa doblada y organizada.
El hábito de ordenar en la infancia se aprende por el ejemplo familiar y la participación activa de los niños, según la Universidad de Oxford (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura especializada señala que convertir el acto de ordenar en una actividad lúdica y social impulsa la implicación voluntaria. Asimismo, incorporar juegos relacionados con el orden y proponer retos adaptados a la edad del niño facilita la adquisición de esta competencia.

El papel del entorno familiar y social en la adquisición del orden

El contexto familiar y social tiene un peso decisivo en la facilidad con la que los niños adoptan hábitos de orden. El análisis de la Universidad de Oxford y medios internacionales muestra que los hogares donde el orden se practica y valora sistemáticamente logran transmitirlo con mayor eficacia a las nuevas generaciones.

En tanto, investigaciones divulgadas por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos relacionan la adquisición de hábitos saludables durante la niñez con mejores niveles de integración social y menor riesgo de exclusión.

La evidencia recopilada por ABC y por publicaciones internacionales confirma que el hábito de ordenar se aprende a través de la observación, la participación activa y la consistencia en las rutinas, con el acompañamiento adulto y el contexto social como refuerzo fundamental.

Temas Relacionados

Alfonso RuizUniversidad de OxfordUniversidad de MinnesotaHábito de OrdenDesarrollo InfantilNewsroom BUE

Últimas Noticias

Yoga para corredores: cómo esta práctica puede transformar el rendimiento y prevenir lesiones

Incorporar esta disciplina en tu rutina mejora la flexibilidad, fortalece el cuerpo y acelera la recuperación, reduciendo el riesgo de molestias físicas

Yoga para corredores: cómo esta práctica puede transformar el rendimiento y prevenir lesiones

“Hombres de moda”: Analía Maiorana reunió a los diseñadores más destacados para celebrar la inspiración femenina

La empresaria convocó a grandes creadores y estilistas de la moda argentina en una cena exclusiva. Las anécdotas y el homenaje a las musas que transformaron su carrera

“Hombres de moda”: Analía Maiorana reunió a los diseñadores más destacados para celebrar la inspiración femenina

Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

Una sencilla receta familiar conquista por la intensidad de su fragancia y su inconfundible sabor

Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

Receta de pernil de cerdo al horno, rápida y fácil

Ideal para reuniones y celebraciones, este plato es simple de preparar y rinde para compartir con muchos invitados

Receta de pernil de cerdo al horno, rápida y fácil

Superficies del hogar que no se deberían limpiar con toallitas desinfectantes, según expertos

El uso de productos inadecuados puede deteriorar muebles y dejar residuos químicos peligrosos, especialmente en áreas de cocina y objetos infantiles

Superficies del hogar que no se deberían limpiar con toallitas desinfectantes, según expertos
DEPORTES
Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

TELESHOW
Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

INFOBAE AMÉRICA

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala

Crece el número de jóvenes que conducen motos sin licencia en El Salvador