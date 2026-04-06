Receta de guiso de porotos negros, rápida y fácil

El guiso de porotos negros es una de esas recetas que se transmiten de generación en generación en muchas familias argentinas, especialmente en las regiones del Litoral y el NOA, donde esta preparación forma parte de la vida cotidiana.
En la memoria colectiva, este plato aparece ligado a las mesas largas en invierno, al perfume que sale de la olla y a la sensación de haber comido algo que reconforta de verdad.
El poroto negro es una legumbre de alto valor nutricional: aporta proteínas, hierro, fibra y energía. Por eso, el guiso que lo tiene como base suele estar presente cuando se busca una comida que rinda, alimente y sea fácil de preparar con lo que hay a mano. Se lo asocia tanto a las ollas campesinas como a los menús de estudiantes y a las cocinas familiares que saben aprovechar los ingredientes locales.
Este guiso se adapta según lo que se tenga disponible. Puede sumar carne de vaca, chorizo colorado, panceta, o ser completamente vegetariano. En las provincias del Litoral, es común que se sirva en grandes cazuelas en encuentros comunitarios, fiestas patronales o reuniones familiares en días fríos. Su sabor se potencia con condimentos como pimentón y ají, y con el agregado de verduras frescas de estación.
En definitiva, el guiso de porotos negros representa la esencia de la cocina argentina de olla: comidas sabrosas, humildes y abundantes, pensadas para compartir. Es ideal para preparar en cantidad, guardar y recalentar, porque cada vez que se sirve, parece ganar en sabor y textura.
Receta de guiso de porotos negros
El guiso de porotos negros consiste en un preparado a base de porotos negros cocidos, verduras y, según la región, algún tipo de carne o embutido. Se cocina todo junto hasta que el caldo espese y los sabores se integren, obteniendo un plato de textura densa y sabor profundo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 400 gr de porotos negros cocidos
- 1 cebolla grande
- 1 morrón (rojo o verde)
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias medianas
- 2 papas medianas
- 2 tomates perita (pueden ser en lata)
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- Sal y pimienta a gusto
- 500 ml de caldo de verduras o agua
- (Opcional) 200 gr de carne vacuna magra en cubitos o chorizo colorado en rodajas
- (Opcional) 1 taza de zapallo cortado en cubitos
- (Opcional) Cebolla de verdeo y perejil fresco para servir
Cómo hacer guiso de porotos negros, paso a paso
- Rehogar la cebolla y el morrón en el aceite caliente hasta que estén blandos. Sumar el ajo picado y cocinar 1 minuto.
- Incorporar la zanahoria y la papa en cubos pequeños. Saltear unos minutos.
- Si se usa carne, agregarla y dorar bien para sellar los jugos.
- Añadir los tomates picados, el pimentón, el ají molido, el orégano y la hoja de laurel. Cocinar durante 3 minutos.
- Incorporar los porotos negros cocidos y el caldo caliente. Agregar el zapallo si se utiliza.
- Salpimentar. Cocinar a fuego medio con la olla semi-tapada durante 25 a 30 minutos, revolviendo y agregando caldo si hiciera falta para evitar que se pegue.
- Cuando las papas estén tiernas y el guiso espeso, apagar el fuego y rectificar sal y pimienta.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir. Terminar con cebolla de verdeo y perejil fresco picado, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 52 gr
- Proteínas: 13 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en heladera, en recipiente tapado, hasta 3 días. En freezer, hasta 3 meses. Se recomienda recalentar bien antes de consumir.