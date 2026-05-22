“Plata y drogas”: por qué la Justicia sospecha que el hijo de la docente de Mendoza la asesinó

El sospechoso detenido

David Enrique Delmadé, de 46 años, fue acusado formalmente este viernes de un delito atroz: la Justicia de la provincia de Mendoza lo imputó por homicidio agravado por el vínculo porque cree que asfixió y quemó a su propia madre, la docente jubilada y exconcejal Margarita Gutiérrez, de 72. El móvil del asesinato, sospechan, estaría relacionado un conflicto económico por su adicción a las drogas, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Gutiérrez fue encontrada sin vida, con signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado en una vivienda sobre calle Isaac Estrella, en la capital provincial. Fue cerca de las 9:30 el martes pasado, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El hallazgo fue posible luego de un aviso al 911 de una vecina, quien advirtió que la puerta de la casa seguía abierta desde horas atrás.

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Además del hallazgo del cuerpo en la vivienda, los peritos detallaron que la víctima fue encontrada en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas en el torso y la cabeza. Esta situación dificultó a los especialistas precisar si las lesiones principales fueron provocadas antes o después del fuego.

La víctima, una docente reconocida en la zona, fue localizada por agentes policiales que ingresaron al inmueble tras la alerta de la mujer preocupada.

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Margarita Gutiérrez

Después del hallazgo, la Justicia demoró y luego liberó Delmadé, el hijo mayor de la mujer. Sin embargo, la mira siempre estuvo sobre su figura. Aunque al principio se creía que el asesinato se dio en ocasión de robo, las pesquisas comenzaron a enfocarse en un homicidio cometido por alguien del entorno.

Como parte del procedimiento, los tres hijos de la víctimas fueron sometidos a la toma de muestras de ADN, aunque la investigación recayó especialmente sobre el mayor, psicólogo de profesión, con quien la víctima mantenía conflictos previos. La principal línea investigativa se centró en los rastros biológicos hallados en la escena del crimen.

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Hacía tiempo que su hijo mayor no tenía relación con su madre y fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre bajo sospecha presenta problemas de consumo de estupefacientes. Estos elementos dieron impulso a la hipótesis de homicidio agravado por el vínculo, que finalmente se ratificó hoy de manera oficial.

La acusación con el hijo mayor

La causa está a cargo del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, Mariano Carbajal. Fuentes vinculadas al expediente confirmaron a Infobae que una de las hipótesis sobre el móvil del crimen apunta a presuntos problemas económicos del acusado. Los investigadores creen que la asfixió y después la quemó.

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Durante el procedimiento en el que fue detenido Demaldé, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta y una importante cantidad de municiones, cartuchos y vainas servidas de distintos calibres.

Además, incautaron cargadores de armas Bersa calibre .380, un cinturón porta cartuchos, proyectiles, una campera simil cuero con manchas de sangre, un encendedor, un cuchillo y un router con su fuente de alimentación. Los elementos serán sometidos a distintos peritajes en el marco de la investigación.

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“Se consigna como dato que el ahora imputado no es empleado ni funcionario judicial ya que toda pericia que pudiera haber realizado, ha sido de manera privada”, comunicaron las fuentes.

En tanto, el Diario Uno de Mendoza detalló que el testimonio de una persona resultó clave para avanzar sobre el imputado. Según declaró, lo vio circular en moto en estado de conmoción y con una llamativa herida en una de sus manos.

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Ante esa situación, el acusado le habría asegurado que había sufrido un accidente. Sin embargo, los investigadores sospechan que la lesión se vincularía con el homicidio.

Según reconstruyó Los Andes, la mujer era la viuda de Enrique Olivio Demaldé, un empresario juninense fallecido hace unos tres años. Con él tuvo tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino los describió como una familia histórica de Junín.

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Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Gutiérrez también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín.

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