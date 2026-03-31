Contacto cero: cómo funciona el método clave para superar rupturas y evitar recaídas emocionales

El método de contacto cero ayuda a superar rupturas y evitar recaídas emocionales tras una separación sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso por restablecer contacto con una expareja suele intensificarse después de una ruptura. Enviar un mensaje, revisar redes sociales o intentar retomar la conversación forman parte de los comportamientos más frecuentes en las primeras etapas del duelo amoroso. Los especialistas advierten que estas conductas pueden dificultar el proceso de recuperación emocional y prolongar el malestar.

Investigaciones de la Universidad de Stanford y Harvard muestran que cortar toda comunicación con la expareja ayuda a reducir las recaídas emocionales y facilita recuperar el equilibrio después de una separación.

La antropóloga biológica Helen Fisher —referente en neurobiología del amor — planteó en sus estudios que tomar distancia tras una ruptura permite reorganizar pensamientos, reconstruir la autoestima y disminuir el efecto de los circuitos cerebrales relacionados con la adicción.

La lógica del contacto cero se basa en eliminar los estímulos que mantienen activa la conexión emocional. Suspender toda interacción —incluyendo llamadas, mensajes y exposición en redes sociales— permite crear un entorno más estable, alejado de recordatorios constantes y de la tentación de retomar el vínculo.

El respaldo científico al contacto cero es consistente. Investigaciones de universidades como Stanford y Harvard demuestran que cortar la comunicación tras una separación produce un efecto similar a la “abstinencia emocional”. Según Fisher, las rupturas representan una amenaza directa a la identidad personal y mantener el contacto prolonga el proceso de recuperación.

Cada conversación o mensaje puede reactivar los circuitos neurobiológicos vinculados a la adicción, lo que dificulta el desapego y perpetúa el malestar.

La neurobiología del amor demuestra que tras una ruptura, el cerebro activa circuitos similares a los de una adicción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antropóloga Helen Fisher, referente mundial en neurobiología del amor, documentó que el desamor activaba en el cerebro los mismos circuitos que la adicción, especialmente los relacionados con la dopamina.

En su libro Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love (Por qué amamos: La naturaleza y la química del amor romántico), Fisher afirmó: “El sistema cerebral que regula el apego romántico es tan fundamental que puede provocar síntomas comparables a los de una abstinencia”. También sostenía que “el rechazo amoroso activaba regiones cerebrales asociadas con el dolor físico y la adicción, lo que explicaba la dificultad para dejar atrás una relación”.

Estos hallazgos coincidían con lo observado por otros expertos, quienes remarcaban que establecer distancia facilitaba reorganizar pensamientos y reconstruir la autoestima. Así, evitar la comunicación contribuía a prevenir recaídas y a procesar la ruptura de manera más saludable.

Las pautas de los especialistas sugieren que la aplicación efectiva del contacto cero requiere medidas concretas. El primer paso es eliminar accesos directos a la expareja: borrar conversaciones, suprimir el contacto telefónico y bloquear notificaciones, así como ajustar la privacidad en redes sociales.

Evitar revisar los perfiles de la expareja y limitar la información indirecta también es fundamental. Pedir a amigos en común que no transmitan novedades contribuye a disminuir los recordatorios y tentaciones.

Los especialistas insisten en mantener una rutina diaria equilibrada, cuidar hábitos de sueño y alimentación, y buscar nuevas actividades o pasatiempos. El ejercicio físico y reforzar la red de apoyo social aportan ventajas en el proceso de adaptación.

Reforzar la red de apoyo social potencia los recursos personales para enfrentar desafíos y situaciones de cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la duración, no hay una pauta universal para el contacto cero, pues depende del grado de dependencia emocional y los avances individuales. Se recomienda iniciar por intervalos breves —como un día o una semana— y ampliarlos según las necesidades personales.

Si la expareja intenta restablecer la comunicación durante este periodo, los expertos recomiendan detenerse a evaluar las propias emociones antes de contestar. Mantener los límites y priorizar el autocuidado sigue siendo esencial, incluso si ello implica no responder.

Decidir no responder forma parte de la consolidación de los propios límites y protege el bienestar emocional. La duración del distanciamiento o la cantidad de recaídas puede variar considerablemente de una persona a otra, debido a la naturaleza única de cada experiencia.

El contacto cero no es aplicable en todos los contextos. En relaciones con hijos o negocios en común, la estrategia debe adaptarse y la comunicación limitarse a asuntos estrictamente necesarios.

También es relevante identificar los usos inapropiados del contacto cero. Esta técnica puede ser utilizada con fines manipulativos, buscando “recuperar al otro” y agravando el conflicto emocional. El contacto cero debe ser una herramienta de autocuidado, no un medio para obtener una reacción de la expareja.

Buscar apoyo terapéutico o una red social de confianza potencia la efectividad del contacto cero tras una ruptura amorosa

Las fuentes coinciden en la importancia de buscar apoyo profesional cuando aparecen síntomas de ansiedad intensa o dificultades para avanzar en el proceso de duelo. Acudir a un terapeuta o rodearse de una red de apoyo confiable puede mejorar la efectividad de la estrategia.

El distanciamiento saludable logrado con el contacto cero abre una oportunidad para fortalecer la estabilidad y la seguridad emocional, marcando el inicio de una etapa más autónoma y consciente en la vida de cada persona.