Los beneficios de la masturbación femenina para la salud: qué revela la evidencia científica

La masturbación femenina aún enfrenta censura y culpa, mientras que la masculina se vive con mayor libertad social Crédito Freepik

Las diferencias entre la masturbación masculina y la femenina no solo son anatómicas y fisiológicas, comprende distintas áreas: motivacionales, emocionales y el cuestionamiento moral que conlleva.

Aún la censura y la culpa siguen vigentes sobre esta práctica en las mujeres, con más libertad y sin cuestionamientos para la masturbación masculina. También las parejas pueden ver el autoerotismo con malos ojos ya que se espera que todas las prácticas sexuales queden exclusivamente dentro de ese ámbito.

Las investigaciones se han centrado más en la masturbación masculina y sus efectos sobre el placer y la ansiedad, sin embargo, diferentes estudios actuales centran su atención en los efectos de la masturbación femenina en la satisfacción sexual y en los beneficios sobre la ansiedad, el dolor, el sueño y otros problemas del estado de ánimo.

Los estudios recientes destacan el uso de la masturbación por parte de las mujeres como estrategia para afrontar el malestar emocional y mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de 2024 publicado en la Revista Internacional de Salud Sexual revela que las mujeres usan la masturbación como estrategia de afrontamiento para el malestar emocional, así como para el cuidado y la autoexploración.

En este mismo estudio muy pocas mujeres informaron sentimientos negativos, por lo general la aceptaban sin cuestionamientos significativos.

Estos hallazgos van en contra de la idea de que la masturbación femenina causa alteraciones de la salud mental y debe conceptualizarse como saludable para el conocimiento del cuerpo y de las emociones.

La estimulación del clítoris se considera la vía más eficaz para reducir el estrés y favorecer la relajación en las mujeres

La masturbación como recurso antiestrés

El concepto de masturbación como factor de calma se ha explorado en muchos estudios de desarrollo que investigan la masturbación en la infancia, la niñez y la adolescencia. Las situaciones estresantes en los jóvenes pueden provocar un aumento de la frecuencia masturbatoria tratando de conseguir calma. En los adultos podría funcionar como una estrategia de afrontamiento para los momentos de estrés.

En las mujeres la estimulación del clítoris o de sus ramificaciones internas en el interior de la vagina disparan la respuesta orgásmica. Sin embargo, se ha comprobado que la estimulación solo del clítoris muestra diferencias con la estimulación de la vagina.

La estimulación del clítoris se considera la manera más rápida, fácil y confiable de excitación sexual, lo que la convierte en la forma más usada para reducir el estrés, en cambio, la estimulación vaginal, requiere de un dildo (juguete sexual) para lograr la fricción y la profundidad necesaria para incitar las zonas más profundas relacionadas indirectamente con el nervio vago (baja la ansiedad y la frecuencia cardíaca).

Los orgasmos por estimulación del clítoris suelen ser breves y energizantes, mientras que los vaginales resultan más prolongados y sedantes (Imagen ilustrativa Infobae)

Los orgasmos del clítoris se describen como más eléctricos, de corta duración, alegres, excitantes, mientras que los orgasmos por fricción de las ramas internas del clítoris (vaginal) son más duraderos y sedantes. El malestar psicológico está asociado con una mayor frecuencia de masturbación, sobre todo por estimulación del clítoris, reportando un alivio de estrés, la relajación y el sueño. Se ha descubierto además que los síntomas depresivos podrían mejorar al recuperar algo del placer que no aparece en otras áreas.

Según los resultados de este estudio las mujeres pueden usar la masturbación para reducir el malestar psicológico, ya sea como estrategia del afrontamiento del dolor o para el autocuidado, siendo la estimulación tanto del clítoris como la combinada (clítoris y vagina) igual de beneficiosas.