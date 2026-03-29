Del streetwear a la sastrería: cómo los jugadores de la selección argentina marcan el pulso de la moda

Los looks de la selección argentina que causaron furor en redes sociales

El predio Lionel Andrés Messi recibió a los jugadores de la Selección Argentina convocados para los próximos amistosos internacionales.

Más allá de la preparación deportiva, en su llegada se evidenció una diversidad de estilos personales: prendas de lujo, sastrería contemporánea y accesorios exclusivos reflejaron la influencia de la moda en el grupo.

Un repaso por algunos de los looks y el análisis de una diseñadora que conversó con Infobae.

Nicolás Otamendi

Otamendi lució un look streetwear relajado con buzo cuadrado, camisa a cuadros y denim ancho

Nicolás Otamendi eligió un look que resume la evolución del streetwear de lujo. Así se lo describió a Infobae la diseñadora Patricia Profumo: “¡Fashionista! Con tendencia en moda masculina. Me encantó su outfit viajero que lleva súper con unas clásicas zapatillas blancas”. El buzo con hombros caídos y corte cuadrado, destaca una silueta relajada, alejada de los logos predominantes de otras épocas.

Accesorios de Goyard y Balenciaga aportaron exclusividad al conjunto discreto

El layering con camisa de cuadros aporta contraste visual y refuerza la tendencia de siluetas desestructuradas. Los pantalones anchos, en denim celeste, caen sobre zapatillas blancas y crean un efecto de comodidad calculada. Entre los accesorios, sobresale el neceser y la gorra Balenciaga, símbolos de exclusividad que no recargan el conjunto. El resultado es una muestra clara de quiet luxury streetwear, donde el volumen y las texturas son protagonistas.

Alexis Mac Allister

Mac Allister eligió campera Supreme y zapatillas Balenciaga, combinando retro y lujo

El outfit de Alexis Mac Allister se construye a partir de prendas de culto y referencias retro deportivas. “Con un look muy deportivo, canchero y descontracturado la elección de Alexis, sin dudas para viajar, es una excelente opción priorizando la comodidad”, explicó Profumo. La campera lidera el conjunto, con su azul celeste satinado y logos mínimos.

La mochila de Bottega Veneta completó un look cómodo y de culto

La remera blanca básica y el pantalón de entrenamiento de la Selección Argentina suman autenticidad y comodidad, mientras que las zapatillas Balenciaga Runner aportan el toque “ugly sneaker”. La mochila de Bottega Veneta introduce el lujo artesanal italiano y equilibra la propuesta. Este look se define por la mezcla de marcas de culto, lujo disruptivo y comodidad funcional, una identidad que posiciona a Mac Allister como referente del hypebeast de élite.

Leandro Paredes

Paredes se inclinó por prendas amplias en tonos neutros y materiales premium

Leandro Paredes apostó por un “look también deportivo y ultra despojado”, según explicó Profumo. La remera blanca y los pantalones anchos en gris carbón reflejan la tendencia hacia prendas de corte amplio y materiales de alta calidad. El fit cuadrado y las costuras visibles evocan la ropa de trabajo elevada a un entorno premium. La pochette de cuero negro de Louis Vuitton y la gorra básica complementan la imagen, mientras que las joyas y tatuajes suman identidad personal. Las zapatillas blancas con suela de goma refuerzan la estética atemporal y subrayan que el lujo effortless se impone sobre la ostentación.

Nico Paz y Maxi Perrone

Paz optó por sastrería oversized en tonos neutros y zapatillas vintage, mientras que Perrone eligió monocromía, gafas y maxibolso, apostando al quiet luxury

Los jóvenes Nico Paz y Maxi Perrone marcaron un quiebre con sus elecciones de sastrería contemporánea. Paz mezcló un blazer oversized en tono gris topo con pantalones de vestir en crema, ambos de caída amplia y tejidos livianos, junto a una remera blanca y zapatillas vintage. La diseñadora añadió que “le favorece a su imagen este look por su altura, aunque es un outfit no tan cómodo para viajar”.

Perrone, en cambio, apostó por una monocromía más marcada: remera blanca de algodón pesado y pantalón negro ultra ancho, complementados por gafas de sol y un maxibolso de cuero francés. Ambos evitaron logos visibles y se inclinaron por el quiet luxury, donde la calidad de las telas y la caída de las prendas hablan por sí mismas. La paleta neutra refuerza un estilo europeo y atemporal. También agregó que “los bolsos de diseño y las gafas le dan un mejor estilo para el outfit final”.

Cuti Romero

Romero vistió total denim con jeans y campera ancha, en clave Canadian tuxedo

El “Canadian tuxedo” fue la elección de Cristian “Cuti” Romero, quien combinó jeans y campera de denim en lavado claro y corte ancho. La campera doblada en la mano acentúa el carácter relajado del conjunto, que se apoya en una remera blanca básica como base. La mochila de Bottega Veneta y el neceser de Goyard elevan la propuesta con lujo silencioso y texturas exclusivas. Las zapatillas blancas de perfil bajo finalizan el look, garantizando un equilibrio visual y consolidando la tendencia de comodidad y sofisticación. La diseñadora consignó que el jugador optó por la “comodidad al 100 %”.

Enzo Fernández

Enzo combinó pantalón Louis Vuitton y musculosa Prada en modo sporty luxury

“Enzo Fernández ya nos tiene acostumbrados a la apuesta fashionista y para viajar no es la excepción“, afirmó la diseñadora. Los pantalones de gabardina verde oscuro con banda lateral de Louis Vuitton y la musculosa blanca de Prada marcan un perfil de “sporty luxury”. El bolso de viaje de Goyard, las gafas de sol y las joyas de lujo dan estatus, mientras que los tatuajes y el corte de pelo slicked-back refuerzan su imagen personal con un “edge” distintivo. Profumo concluyo afirmando que era “Infaltable el llamativo y mega bolso de diseñador. ¡Bien por Enzo!” El conjunto propone un equilibrio entre lo técnico y lo selecto, en sintonía con las tendencias globales.

José López

López optó por un perfil utilitario de lujo

José López se inclinó por un perfil utilitario de alta gama. El buzo negro y los pantalones cargo destacan el uso de materiales técnicos y siluetas amplias. El bolso de mano y las botas de cuero marrón aportan sofisticación funcional, mientras que los accesorios y el peinado pulcro completan un estilo donde el utility luxury prioriza la comodidad sin perder exclusividad.

Rodrigo De Paul

De Paul mezcló campera de cuero negra y pantalón cargo ultra ancho, con aire rockero

La campera de cuero negro de Rodrigo De Paul introduce una estética rockera pulida, en contraste con los pantalones cargo ultra anchos. La musculosa blanca y el bolso de viaje de Louis Vuitton suman el toque de lujo internacional. Las joyas, el calzado técnico y las proporciones extremas consolidan la imagen de un “high-street rockstar” que mezcla rebeldía, tendencia y estatus global.

Thiago Almada

Almada eligió remera Off-White y jeans claros, apostando al streetwear gráfico

Thiago Almada apostó por el streetwear gráfico de lujo. La remera negra con ilustración central, los jeans claros y los accesorios como la gorra y las gafas Dior refuerzan la identidad visual. El bolso de mano y un reloj de alta gama completan un perfil alineado con las tendencias urbanas más recientes.

El arribo de la Selección Argentina dejó en claro que la moda y la identidad personal de los futbolistas se han convertido en un fenómeno tan analizado como el rendimiento en el campo. Cada jugador eligió expresar su estilo a través de prendas y accesorios que marcan la pauta en la escena global del lujo, el streetwear y la sastrería contemporánea.