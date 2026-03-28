Una educación sexual equitativa puede potenciar el interés y la satisfacción femenina, afirma un estudio

Sólo entre el 6% y el 12% de las mujeres alcanza el orgasmo en su primera relación sexual, muy por debajo del 60% reportado por los hombres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desigualdad de placer en las primeras experiencias sexuales y los eventos negativos vividos en la adolescencia influyen de manera determinante en el interés sexual de las mujeres durante la adultez, según una investigación multidisciplinaria liderada en la Universidad de Toronto Mississauga.

El estudio, publicado en 2026, sostiene que estos factores superan la influencia de aspectos innatos, lo que sugiere que la tradicional “brecha de deseo sexual” entre hombres y mujeres responde más a las lecciones derivadas de vivencias tempranas poco equitativas que a diferencias biológicas o evolutivas.

Esta investigación, publicada en la revista científica Personality and Social Psychology Review, indica que la brecha obedece, en gran medida, a la desigualdad de placer y a experiencias iniciales negativas que enfrentan muchas adolescentes. El hallazgo desafía la idea de que la menor frecuencia de deseo sexual en las mujeres tenga un origen biológico, y subraya el peso de los factores socioculturales y educativos en la formación del deseo.

El modelo educativo prioriza la prevención de riesgos y relega el placer femenino, perpetuando desigualdades en la formación del deseo sexual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la adolescencia, la desigualdad de placer sexual es especialmente aguda. El estudio destaca que la disparidad de placer sexual alcanza su punto máximo durante los primeros encuentros sexuales, una etapa de alta plasticidad cerebral y de intenso aprendizaje. En este periodo, las mujeres suelen enfrentar dolor, presión social, mayor vulnerabilidad a infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados y una preocupación elevada por la imagen corporal.

De acuerdo con la Universidad de Toronto Mississauga, muchas adolescentes describen sus primeras experiencias sexuales como carentes de placer, asociadas a menudo a sentimientos de culpa y a la ausencia de estímulos dirigidos al placer femenino, como la estimulación del clítoris. Según los datos reunidos, solo entre un 6% y un 12% de las mujeres alcanzan el orgasmo en su primera relación sexual, frente a más del 60% de los hombres. Aunque la diferencia tiende a disminuir con los años, las consecuencias de un inicio negativo pueden persistir en el tiempo.

Indicadores recopilados por el equipo de la Universidad de Toronto Mississauga sugieren que el “peor sexo” suele ocurrir en la adolescencia, lo que condiciona no solo la satisfacción inmediata, sino también la definición de lo que se considera “sexo satisfactorio”.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el placer sexual como derecho humano, pero la enseñanza igualitaria sigue pendiente en países occidentales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas mujeres ajustan a la baja sus expectativas y, ante la ausencia de vivencias placenteras en los primeros encuentros, presentan mayor probabilidad de desarrollar desinterés o dificultades sexuales en la adultez. El modelo cultural vigente prioriza el placer masculino y limita la educación sexual de las mujeres, enfocándola principalmente en aspectos biológicos como la menstruación, lo que refuerza una enseñanza desigual.

Educación sexual: propuestas y desafíos para la igualdad en el deseo

El equipo liderado por Diana Peragine, junto a Emily Impett y Doug VanderLaan, advierte que la educación sexual en la mayoría de los países occidentales se concentra en la prevención de riesgos —infecciones, embarazo o consentimiento— y rara vez aborda el derecho al placer sexual femenino.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el placer sexual como un componente esencial de la salud integral y un derecho humano básico. Sin embargo, los investigadores destacan que el acceso igualitario a una educación sexual que contemple el placer sigue siendo limitado para las jóvenes. Proponen incorporar en los programas educativos contenidos sobre comunicación de necesidades, búsqueda de igualdad en el disfrute y la importancia de experiencias sexuales placenteras y consentidas desde el primer encuentro.

Transformar la educación sexual y los mensajes sociales desde la adolescencia es clave para cerrar la brecha de deseo y lograr igualdad en la salud sexual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis conjunto de más de 300 estudios concluye que, si bien en la edad adulta las diferencias de satisfacción tienden a igualarse, la calidad de la primera experiencia sexual tiene un efecto duradero en las mujeres. Diferenciar entre deseo innato y deseo moldeado por la experiencia social resulta clave para comprender el verdadero origen de la brecha de deseo.

Los datos reunidos por la Universidad de Toronto Mississauga sugieren que las dificultades actuales de deseo sexual que enfrentan muchas mujeres se vinculan directamente con experiencias iniciales poco equitativas y escasamente placenteras. De este modo, lejos de ser una característica inmutable, el deseo sexual está moldeado por factores educativos y sociales, lo que subraya la necesidad de transformar los mensajes y prácticas desde una edad temprana para lograr mayor igualdad en el disfrute y la salud sexual de mujeres y hombres.