El glaciar Perito Moreno figura entre los 51 lugares más hermosos del mundo, según un ranking

Los cronistas expertos de Time Out recorrieron el globo para certificar la autenticidad de cada destino incluido en su lista de lugares hermosos

La belleza del planeta escapa a cualquier molde o estándar fijo. Desde valles profundos hasta bibliotecas que parecen templos, la naturaleza y la arquitectura crean escenarios de un valor incalculable en cada continente. El interés actual de los viajeros busca un equilibrio entre los grandes hitos geográficos y aquellos rincones ocultos que aún conservan una mística intacta bajo el sol.

La publicación Time Out renovó su guía de los 51 sitios más hermosos del mundo. Entre estos tesoros, el glaciar Perito Moreno en Argentina destaca con fuerza y ocupa el puesto 45 del ranking global. Esta lista cuenta con el aval de cronistas expertos que recorren el globo para certificar la autenticidad de cada lugar. El resultado es un mapa diverso que invita a explorar la Tierra con una mirada renovada y atenta a los detalles que hacen único a cada territorio.

El imponente Glaciar Perito Moreno se encuentra entre los lugares más hermosos del mundo

El Glaciar Perito Moreno figura entre los cincuenta y un sitios más hermosos del mundo según la guía renovada de la publicación Time Out (MORITZ KOCH)

Ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, este gigante de hielo representa uno de los fenómenos naturales más asombrosos de Sudamérica. La estructura se presenta como una inmensa pared vertical de 70 metros de altura sobre las aguas del Lago Argentino. Su deslumbrante encanto le otorgó el puesto número 45 en el ranking.

El hielo exhibe una paleta de colores que va del blanco puro al azul turquesa profundo en sus grietas más profundas. El espectáculo no es solo visual, sino auditivo: el glaciar ruge. Los constantes crujidos y estruendos preceden a los desprendimientos de bloques de hielo, los cuales generan ondas expansivas en la superficie del agua.

La relevancia de masas de hielo como el Perito Moreno trasciende su innegable atractivo para el turismo internacional. Los glaciares funcionan como termómetros naturales del planeta y constituyen una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo.

Su existencia regula el clima global y alimenta los sistemas hídricos de regiones enteras. La interacción entre el hielo y el agua sostiene una biodiversidad única que depende de las bajas temperaturas. Por ello, la protección de este entorno resulta vital frente al avance del calentamiento global y la pérdida de masas polares.

1. Picos de Europa, España

Los Picos de Europa, primer parque nacional de España, ofrecen cumbres de 2.600 metros y rutas talladas en acantilados, legado natural (GOBIERNO DE CANTABRIA)

Esta formación geológica constituye el primer parque nacional de España, creado en 1918. Sus macizos de roca caliza pura otorgan a las cumbres un tono gris pálido que brilla con la luz del atardecer.

Posee un relieve de contrastes brutales: mientras el mar Cantábrico golpea la costa a pocos kilómetros, los picos superan los 2.600 metros de altura. Lugares como los Lagos de Covadonga y el desfiladero del Cares ofrecen rutas de senderismo talladas directamente en los acantilados.

2. Parque Nacional de Komodo, Indonesia

El Parque Nacional de Komodo en Indonesia protege uno de los entornos marinos más ricos del mundo, hábitat de más de 250 especies de corales (REUTERS/Henning Gloystein)

Este archipiélago volcánico debe su fama al Varanus komodoensis, el lagarto más grande de la Tierra. Sin embargo, la geología de la isla Padar roba el protagonismo visual con sus colinas que separan tres ensenadas de arenas blancas, negras y rosadas.

El parque protege uno de los entornos marinos más ricos del mundo, situado en el corazón del Triángulo de Coral. La convergencia de corrientes favorece el crecimiento de más de 250 especies de coral y la presencia de miles de peces tropicales en aguas de una claridad absoluta.

3. La librería en Biblioteca y Museo Morgan, Nueva York, Estados Unidos

La Biblioteca y Museo Morgan en Nueva York alberga tres Biblias de Gutenberg y manuscritos originales de Mozart y Beethoven en una sala de silencio sepulcral (AP Foto/Richard Drew)

Lo que comenzó como la colección privada del banquero Pierpont Morgan es hoy un monumento a la historia en Manhattan. La estancia principal exhibe paredes de nogal y una arquitectura que emula los palacios italianos del siglo XVI.

Aquí descansan tres Biblias de Gutenberg y manuscritos originales de Mozart y Beethoven bajo un techo decorado con frescos renacentistas. El espacio posee una atmósfera de silencio sepulcral que contrasta con el caos vehicular de la Madison Avenue, lo cual otorga a la sala una solemnidad de templo.

4. Valle del Duero, Portugal

El Valle del Duero en Portugal combina terrazas de viñedos en suelos de esquisto y la tradicional pisa de uva, base del famoso vino de Oporto (San Jorge Pinho, Wikimedia Commons)

Esta región del norte de Portugal posee laderas que presentan cientos de escalones horizontales sobre suelos de esquisto (roca metamórfica que retiene el calor y permite el crecimiento de la vid).

El esfuerzo humano durante siglos transformó colinas escarpadas en terrazas que hoy producen el famoso vino de Oporto. El río Duero serpentea entre las fincas blancas, donde la pisa de uva en lagares tradicionales se mantiene como un pilar de la cultura local.

5. Big Sur, Estados Unidos

Big Sur en California se extiende por 145 kilómetros y destaca por sus puentes de arco y bosques de secuoyas rojas gigantes (REUTERS/Shannon Stapleton)

Este tramo de más de 145 kilómetros en la costa de California ofrece el encuentro más dramático entre la tierra y el mar de todo el país. Puentes de arco como el Bixby Creek cruzan cañones profundos a cientos de metros sobre el nivel del Pacífico.

Los bosques de secuoyas rojas, los árboles más altos del mundo, crecen en los valles húmedos protegidos de la brisa marina. El fenómeno de la niebla de advección (aire cálido sobre agua fría) cubre la costa con frecuencia y crea un ambiente cinematográfico que cautivó a escritores y artistas.

6. Ullswater, Inglaterra

Ullswater en Inglaterra es un lago glaciar de catorce kilómetros en el Distrito de los Lagos y fue fuente de inspiración para el poeta William Wordsworth (Richard Whitcombe)

El Distrito de los Lagos tiene en Ullswater su joya más elegante. Con aproximadamente 14 kilómetros de largo, este lago de origen glaciar presenta una forma de “S” que limita su visibilidad total y genera sorpresa en cada tramo.

Las colinas circundantes ofrecen panorámicas de toda la región de Cumbria. En este paraje, William Wordsworth encontró la inspiración para su poesía. El transporte por el lago aún se realiza en vapores antiguos que recorren los muelles entre el sonido de las aves acuáticas.

7. Casco antiguo de Bolonia, Italia

El casco antiguo de Bolonia en Italia se distingue por sus casi 40 kilómetros de pórticos y la universidad más antigua del mundo occidental (Freepik)

La ciudad de Bolonia cuenta con un centro medieval caracterizado por sus casi 40 kilómetros de pórticos. Los edificios presentan una gama de tonos mermelada y terracota bajo el sol italiano, lo cual otorga a la urbe su apodo de “La Roja”.

La arquitectura civil del lugar utiliza el ladrillo rojo y resguarda la universidad más antigua del mundo occidental. El mercado del Quadrilatero concentra la vida cotidiana entre carnicerías tradicionales y librerías históricas que mantienen intacta la esencia de la región de Emilia-Romaña.

8. Capo Testa, Cerdeña

Capo Testa en Cerdeña presenta calas de arena fina y formaciones de granito esculpidas por el viento, rodeadas del aroma de mirto y romero (MARTIN Florent)

En el extremo norte de la isla, la naturaleza esculpió un museo de formas abstractas sobre el granito. El viento de Tramontana moldeó las piedras hasta darles apariencias de figuras humanas y animales.

La costa presenta pequeñas calas de arena fina y aguas de un azul cobalto intenso, donde el aroma del mirto y el romero perfuma el ambiente mediterráneo.

9. Cataratas Victoria, África

Las Cataratas Victoria en África caen por un abismo de más de cien metros y su nombre indígena significa el humo que truena por la columna de vapor (REUTERS/Staff)

Este salto de agua constituye una de las maravillas naturales más impactantes del globo. El río Zambeze cae por un abismo de más de 100 metros de profundidad a lo largo de un kilómetro y medio de ancho.

El nombre indígena de este lugar significa “el humo que truena”, debido a la columna de vapor que se eleva a cientos de metros. El entorno forma parte de un parque nacional que sirve de santuario para el rinoceronte blanco y el elefante africano bajo una lluvia constante producida por la propia catarata.

10. Valle de Punakha, Bután

El Valle de Punakha en Bután disfruta de clima templado en el Himalaya y su puente colgante permite cruzar entre campos de arroz y banderas de oración (Grosby Group)

Situado en la confluencia de los ríos Pho Chhu y Mo Chhu, este valle disfruta de un clima templado único en el Himalaya. El edificio más representativo es el Punakha Dzong, una fortaleza-monasterio de paredes blancas que resplandece junto a los campos de arroz rojo.

El valle destaca por sus tradiciones espirituales y sus paisajes agrícolas perfectamente ordenados. El puente colgante local, uno de los más largos del país, permite cruzar el río entre banderas de oración que ondean con la brisa de montaña.

La lista completa de los lugares más hermosos del mundo, según Time Out

Picos de Europa, España Parque Nacional de Komodo, Indonesia La Biblioteca en Morgan Library and Museum, Nueva York, EE. UU. Valle del Duero, Portugal Big Sur, California, EE. UU. Ullswater, Inglaterra Casco Antiguo de Bolonia, Italia Capo Testa, Cerdeña, Italia Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabue Valle de Punakha, Bután Concatedral de San Juan, La Valeta, Malta Isla Disko, Groenlandia Brecon Beacons, Gales Anfiteatro Red Rocks, Colorado, EE. UU. Choquequirao, Perú New Forest, Inglaterra Hà Giang, Vietnam Región de los Lagos, Finlandia Lillafüred, Hungría West Cork, Irlanda Altiplano, Bolivia Gran Mezquita Sheikh Zayed, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Sky Lagoon, Islandia Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia Tierras Altas (Highlands), Escocia Dajla, Sáhara Occidental Bahía de Kotor, Montenegro Geoparque Nacional de Zhangye, China Storms River, Sudáfrica Roca del Elefante, Islandia Laguna de Bacalar, México Parque Nacional del Stelvio, Italia Isla de Lord Howe, Australia Janjske Otoke, Bosnia y Herzegovina Erg Chebbi, Marruecos Roca de las Tres Ballenas, Tailandia Bahía Paraíso, Antártida Milford Sound, Nueva Zelanda Koh Rong Samloem, Camboya Ella, Sri Lanka Parque Nacional Isla María, Tasmania, Australia Blue Hole de Ocho Ríos, Jamaica Apulia (Puglia), Italia Playa de Cavendish, Canadá Glaciar Perito Moreno, Argentina Kinkaku-ji (Pabellón Dorado), Kioto, Japón Plaza de Registán, Samarcanda, Uzbekistán Savannah, Georgia, EE. UU. Jaipur, India Isla de Ormuz, Irán Hoi An, Vietnam