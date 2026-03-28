El glaciar Perito Moreno figura entre los 51 lugares más hermosos del mundo, según un ranking

La belleza del planeta escapa a cualquier molde o estándar fijo. Desde valles profundos hasta bibliotecas que parecen templos, la naturaleza y la arquitectura crean escenarios de un valor incalculable en cada continente. El interés actual de los viajeros busca un equilibrio entre los grandes hitos geográficos y aquellos rincones ocultos que aún conservan una mística intacta bajo el sol.
La publicación Time Out renovó su guía de los 51 sitios más hermosos del mundo. Entre estos tesoros, el glaciar Perito Moreno en Argentina destaca con fuerza y ocupa el puesto 45 del ranking global. Esta lista cuenta con el aval de cronistas expertos que recorren el globo para certificar la autenticidad de cada lugar. El resultado es un mapa diverso que invita a explorar la Tierra con una mirada renovada y atenta a los detalles que hacen único a cada territorio.
El imponente Glaciar Perito Moreno se encuentra entre los lugares más hermosos del mundo
Ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, este gigante de hielo representa uno de los fenómenos naturales más asombrosos de Sudamérica. La estructura se presenta como una inmensa pared vertical de 70 metros de altura sobre las aguas del Lago Argentino. Su deslumbrante encanto le otorgó el puesto número 45 en el ranking.
El hielo exhibe una paleta de colores que va del blanco puro al azul turquesa profundo en sus grietas más profundas. El espectáculo no es solo visual, sino auditivo: el glaciar ruge. Los constantes crujidos y estruendos preceden a los desprendimientos de bloques de hielo, los cuales generan ondas expansivas en la superficie del agua.
La relevancia de masas de hielo como el Perito Moreno trasciende su innegable atractivo para el turismo internacional. Los glaciares funcionan como termómetros naturales del planeta y constituyen una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo.
Su existencia regula el clima global y alimenta los sistemas hídricos de regiones enteras. La interacción entre el hielo y el agua sostiene una biodiversidad única que depende de las bajas temperaturas. Por ello, la protección de este entorno resulta vital frente al avance del calentamiento global y la pérdida de masas polares.
1. Picos de Europa, España
Esta formación geológica constituye el primer parque nacional de España, creado en 1918. Sus macizos de roca caliza pura otorgan a las cumbres un tono gris pálido que brilla con la luz del atardecer.
Posee un relieve de contrastes brutales: mientras el mar Cantábrico golpea la costa a pocos kilómetros, los picos superan los 2.600 metros de altura. Lugares como los Lagos de Covadonga y el desfiladero del Cares ofrecen rutas de senderismo talladas directamente en los acantilados.
2. Parque Nacional de Komodo, Indonesia
Este archipiélago volcánico debe su fama al Varanus komodoensis, el lagarto más grande de la Tierra. Sin embargo, la geología de la isla Padar roba el protagonismo visual con sus colinas que separan tres ensenadas de arenas blancas, negras y rosadas.
El parque protege uno de los entornos marinos más ricos del mundo, situado en el corazón del Triángulo de Coral. La convergencia de corrientes favorece el crecimiento de más de 250 especies de coral y la presencia de miles de peces tropicales en aguas de una claridad absoluta.
3. La librería en Biblioteca y Museo Morgan, Nueva York, Estados Unidos
Lo que comenzó como la colección privada del banquero Pierpont Morgan es hoy un monumento a la historia en Manhattan. La estancia principal exhibe paredes de nogal y una arquitectura que emula los palacios italianos del siglo XVI.
Aquí descansan tres Biblias de Gutenberg y manuscritos originales de Mozart y Beethoven bajo un techo decorado con frescos renacentistas. El espacio posee una atmósfera de silencio sepulcral que contrasta con el caos vehicular de la Madison Avenue, lo cual otorga a la sala una solemnidad de templo.
4. Valle del Duero, Portugal
Esta región del norte de Portugal posee laderas que presentan cientos de escalones horizontales sobre suelos de esquisto (roca metamórfica que retiene el calor y permite el crecimiento de la vid).
El esfuerzo humano durante siglos transformó colinas escarpadas en terrazas que hoy producen el famoso vino de Oporto. El río Duero serpentea entre las fincas blancas, donde la pisa de uva en lagares tradicionales se mantiene como un pilar de la cultura local.
5. Big Sur, Estados Unidos
Este tramo de más de 145 kilómetros en la costa de California ofrece el encuentro más dramático entre la tierra y el mar de todo el país. Puentes de arco como el Bixby Creek cruzan cañones profundos a cientos de metros sobre el nivel del Pacífico.
Los bosques de secuoyas rojas, los árboles más altos del mundo, crecen en los valles húmedos protegidos de la brisa marina. El fenómeno de la niebla de advección (aire cálido sobre agua fría) cubre la costa con frecuencia y crea un ambiente cinematográfico que cautivó a escritores y artistas.
6. Ullswater, Inglaterra
El Distrito de los Lagos tiene en Ullswater su joya más elegante. Con aproximadamente 14 kilómetros de largo, este lago de origen glaciar presenta una forma de “S” que limita su visibilidad total y genera sorpresa en cada tramo.
Las colinas circundantes ofrecen panorámicas de toda la región de Cumbria. En este paraje, William Wordsworth encontró la inspiración para su poesía. El transporte por el lago aún se realiza en vapores antiguos que recorren los muelles entre el sonido de las aves acuáticas.
7. Casco antiguo de Bolonia, Italia
La ciudad de Bolonia cuenta con un centro medieval caracterizado por sus casi 40 kilómetros de pórticos. Los edificios presentan una gama de tonos mermelada y terracota bajo el sol italiano, lo cual otorga a la urbe su apodo de “La Roja”.
La arquitectura civil del lugar utiliza el ladrillo rojo y resguarda la universidad más antigua del mundo occidental. El mercado del Quadrilatero concentra la vida cotidiana entre carnicerías tradicionales y librerías históricas que mantienen intacta la esencia de la región de Emilia-Romaña.
8. Capo Testa, Cerdeña
En el extremo norte de la isla, la naturaleza esculpió un museo de formas abstractas sobre el granito. El viento de Tramontana moldeó las piedras hasta darles apariencias de figuras humanas y animales.
La costa presenta pequeñas calas de arena fina y aguas de un azul cobalto intenso, donde el aroma del mirto y el romero perfuma el ambiente mediterráneo.
9. Cataratas Victoria, África
Este salto de agua constituye una de las maravillas naturales más impactantes del globo. El río Zambeze cae por un abismo de más de 100 metros de profundidad a lo largo de un kilómetro y medio de ancho.
El nombre indígena de este lugar significa “el humo que truena”, debido a la columna de vapor que se eleva a cientos de metros. El entorno forma parte de un parque nacional que sirve de santuario para el rinoceronte blanco y el elefante africano bajo una lluvia constante producida por la propia catarata.
10. Valle de Punakha, Bután
Situado en la confluencia de los ríos Pho Chhu y Mo Chhu, este valle disfruta de un clima templado único en el Himalaya. El edificio más representativo es el Punakha Dzong, una fortaleza-monasterio de paredes blancas que resplandece junto a los campos de arroz rojo.
El valle destaca por sus tradiciones espirituales y sus paisajes agrícolas perfectamente ordenados. El puente colgante local, uno de los más largos del país, permite cruzar el río entre banderas de oración que ondean con la brisa de montaña.
La lista completa de los lugares más hermosos del mundo, según Time Out
- Picos de Europa, España
- Parque Nacional de Komodo, Indonesia
- La Biblioteca en Morgan Library and Museum, Nueva York, EE. UU.
- Valle del Duero, Portugal
- Big Sur, California, EE. UU.
- Ullswater, Inglaterra
- Casco Antiguo de Bolonia, Italia
- Capo Testa, Cerdeña, Italia
- Cataratas Victoria, Zambia y Zimbabue
- Valle de Punakha, Bután
- Concatedral de San Juan, La Valeta, Malta
- Isla Disko, Groenlandia
- Brecon Beacons, Gales
- Anfiteatro Red Rocks, Colorado, EE. UU.
- Choquequirao, Perú
- New Forest, Inglaterra
- Hà Giang, Vietnam
- Región de los Lagos, Finlandia
- Lillafüred, Hungría
- West Cork, Irlanda
- Altiplano, Bolivia
- Gran Mezquita Sheikh Zayed, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
- Sky Lagoon, Islandia
- Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia
- Tierras Altas (Highlands), Escocia
- Dajla, Sáhara Occidental
- Bahía de Kotor, Montenegro
- Geoparque Nacional de Zhangye, China
- Storms River, Sudáfrica
- Roca del Elefante, Islandia
- Laguna de Bacalar, México
- Parque Nacional del Stelvio, Italia
- Isla de Lord Howe, Australia
- Janjske Otoke, Bosnia y Herzegovina
- Erg Chebbi, Marruecos
- Roca de las Tres Ballenas, Tailandia
- Bahía Paraíso, Antártida
- Milford Sound, Nueva Zelanda
- Koh Rong Samloem, Camboya
- Ella, Sri Lanka
- Parque Nacional Isla María, Tasmania, Australia
- Blue Hole de Ocho Ríos, Jamaica
- Apulia (Puglia), Italia
- Playa de Cavendish, Canadá
- Glaciar Perito Moreno, Argentina
- Kinkaku-ji (Pabellón Dorado), Kioto, Japón
- Plaza de Registán, Samarcanda, Uzbekistán
- Savannah, Georgia, EE. UU.
- Jaipur, India
- Isla de Ormuz, Irán
- Hoi An, Vietnam