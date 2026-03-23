Nueve países de América están entre los más hermosos del mundo: Argentina forma parte de la lista

El concepto de belleza suele ser subjetivo, pero existen rincones del planeta que logran un consenso universal. Desde los desiertos más áridos hasta las selvas más densas, la geografía mundial ofrece un espectáculo visual que evoluciona con el paso de los siglos. Esta diversidad impulsa a viajeros y expertos a identificar aquellos destinos que, por su conservación o su impacto visual, merecen un reconocimiento especial como los sitios más fascinantes de la Tierra.
La revista Condé Nast Traveler publicó su lista de los 28 países más hermosos del mundo en este 2026. Un dato resalta sobre el resto para quienes habitamos esta región: de ese selecto grupo, 9 naciones pertenecen al continente americano. Esto significa que casi un tercio de la belleza global que destaca el medio se concentra en esta zona, lo que consolida al territorio como potencia indiscutible del turismo de naturaleza y el paisaje.
Los países del continente americano que están entre los más hermosos del mundo, según Condé Nast Traveler
Brasil
La magnitud de la naturaleza en Brasil resulta difícil de igualar. El país ofrece una inmersión total en la biodiversidad, término que define la amplia variedad de seres vivos que habitan un ecosistema. En este territorio, la vida silvestre no es un espectáculo lejano, sino una realidad cotidiana. Las Cataratas del Iguazú funcionan como la gran puerta de entrada a este despliegue, donde la bruma de los saltos de agua genera un microclima único.
Más allá del Amazonas, el pulmón verde donde conviven delfines rosados y jaguares, el país resguarda tesoros menos conocidos. El Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses presenta un escenario casi surrealista con dunas de arena blanca que se intercalan con lagunas de color turquesa. Por otro lado, el archipiélago de Fernando de Noronha se posiciona como el refugio costero definitivo, con playas vírgenes que protegen la fauna marina bajo estrictas normas de conservación.
Estados Unidos
Los Estados Unidos basan su atractivo en la vasta red de parques nacionales. El sistema de áreas protegidas permite conservar formaciones geológicas que tardaron millones de años en esculpirse. La oferta es tan amplia que incluye desde el bosque tropical de El Yunque en Puerto Rico hasta la gélida inmensidad de Denali en Alaska, donde el clima extremo moldea un paisaje de una belleza cruda.
El Gran Cañón de Arizona permanece como el ícono indiscutible, pero el país suma puntos por su capacidad de ofrecer contrastes de temperaturas y escenarios en un mismo territorio. La preservación de estos espacios asegura que el país exhiba catedrales de piedra natural y cañones como el Antelope Canyon, cuyas paredes onduladas atraen a fotógrafos de todo el mundo.
Canadá
El segundo país más extenso del globo utiliza cada kilómetro de su superficie para impresionar a quienes lo visitan. Canadá es sinónimo de espacios abiertos y naturaleza en estado puro. En el remoto Parque Nacional de las Montañas Torngat, los glaciares y los fiordos conviven con osos polares y caribúes en un entorno que pocos seres humanos logran pisar.
Cada uno de sus 48 parques nacionales justifica el viaje, según declaran desde Condé Nast Traveler. En el oeste, Banff deslumbra con sus lagos de color turquesa glaciar, mientras que más al norte, en el Yukón, el parque Kluane ofrece una experiencia de alta montaña para los perfiles más aventureros. La escala de sus paisajes genera una sensación de pequeñez frente a la inmensidad del norte continental.
México
La riqueza de México radica en su capacidad para albergar casi todos los biomas existentes en el planeta. Desde desiertos con arenas de tonos ocre hasta volcanes con cumbres nevadas, la geografía mexicana no da respiro. En el estado de Oaxaca, la formación rocosa de Hierve el Agua crea la ilusión de cascadas petrificadas, un fenómeno visual impactante debido a la acumulación de minerales durante milenios.
El compromiso con la fauna también destaca en el listado. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca recibe cada año a millones de insectos que migran desde el norte, mientras que el santuario de ballenas en El Vizcaíno protege la reproducción de la ballena gris. Por si fuera poco, el Cañón del Sumidero en Chiapas añade dramatismo con sus paredes verticales de casi mil metros de altura.
Colombia
La geografía colombiana presenta una unión poderosa: la selva amazónica y la cordillera de los Andes. Esta combinación permite que el país ofrezca paisajes que van desde el nivel del mar hasta picos nevados en distancias relativamente cortas. El Parque Nacional Natural Tayrona es la cara más visible de esta armonía, donde las palmeras de coco bordean playas que se hunden en una selva situada a gran altura.
En el extremo norte, el cabo de la Vela en La Guajira muestra un encuentro poco común entre el desierto y el mar Caribe. Es un terreno difícil, pero la recompensa visual de los acantilados frente a las aguas cristalinas ubica a Colombia en una posición de privilegio dentro del ranking de Condé Nast.
Perú
Aunque muchos asocian al país exclusivamente con las ruinas incas, Perú es un gigante ecológico. Por supuesto, Machu Picchu conserva su mística arquitectónica y paisajística, pero el resto del territorio ofrece maravillas naturales de igual calibre. El Cañón del Colca se posiciona como uno de los más profundos del mundo y es el sitio predilecto para el avistamiento de aves majestuosas como el cóndor andino.
Cerca de la capital, la Reserva Nacional de Paracas sorprende con sus playas de arena roja donde los pingüinos de Humboldt caminan libremente. Esta mezcla de desierto costero y fauna marina convierte a la costa peruana en un punto de alto valor para el ecoturismo.
Argentina
La nación austral destaca por la diversidad que ofrece a lo largo de su extensa latitud. En el sur, el Parque Nacional Los Glaciares en la Patagonia presenta un espectáculo de montañas dentadas y campos de hielo masivos que alimentan lagos de colores intensos. La presencia de los Andes marca el carácter de todo el oeste, donde las vicuñas habitan las zonas más altas y áridas.
El contraste llega en el noreste con las Cataratas del Iguazú. Este conjunto de más de 200 saltos de agua, compartido con Brasil, representa uno de los puntos de mayor energía natural en Sudamérica. La capacidad de pasar de un glaciar imponente a una selva subtropical húmeda en un mismo país consolida a Argentina como un destino imprescindible.
Costa Rica
Bajo el lema de la “pura vida”, Costa Rica decidió proteger más de la cuarta parte de su territorio. Este enfoque conservacionista permite que la naturaleza se mantenga casi intacta. El Parque Nacional Isla del Coco es un sitio de clase mundial para el buceo, gracias a la presencia masiva de tiburones martillo y mantarrayas gigantes en sus aguas protegidas.
En el interior, el Parque Nacional La Amistad protege valles y bosques nubosos, ecosistemas donde la humedad constante permite el crecimiento de una vegetación exuberante. Además, el Cerro Chirripó ofrece el punto más alto del país, desde donde es posible ver ambos océanos en días despejados.
Bolivia
Bolivia cuenta con algunos de los paisajes más extraños y cautivadores de la Tierra. El Salar de Uyuni es su carta de presentación: la planicie de sal más grande del mundo que, durante la época de lluvias, se transforma en un espejo gigante que refleja el cielo de forma perfecta.
Hacia el sur, la Laguna Colorada ofrece una visión impactante con sus aguas teñidas de rojo intenso debido a las algas y sedimentos. Finalmente, el Lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto del mundo, aporta una belleza serena con sus aguas azules rodeadas de montañas nevadas y pueblos que mantienen tradiciones milenarias sobre islas flotantes.
La lista completa de los 28 países más hermosos del mundo
China
Australia
Brasil
India
Estados Unidos
Canadá
México
Colombia
Francia
Indonesia
Japón
Sudáfrica
Tanzania
Perú
Argentina
Costa Rica
Vietnam
Nueva Zelanda
Bolivia
Reino Unido
Croacia
Islandia
Namibia
Grecia
Noruega
Turquía
Nepal
Suiza