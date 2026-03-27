Día Mundial del Whisky: seis tragos fáciles para lucirte con amigos

Este viernes 27 de marzo, el mundo entero levanta el vaso para celebrar el Día Mundial del Whisky. Esta fecha invita a apreciar la historia y el carácter de una de las bebidas más emblemáticas, capaz de reunir a generaciones enteras en un mismo brindis.
El whisky, con su inconfundible aroma y notas profundas, está presente en barras de todo el planeta y es base de cócteles legendarios, tanto clásicos como modernos.
Para sumarte al festejo, aquí van seis recetas internacionales y fáciles de preparar, ideales para lucirte en casa o con amigos.
1. Don Pedro
Ingredientes:
- 500 g de helado de crema americana o vainilla
- 4 medidas de whisky
- 100 g de nueces
- 150 g de azúcar
Paso a paso:
1. Procesar el helado y el whisky hasta lograr una mezcla cremosa.
2. Picar las nueces y hacer un caramelo con el azúcar.
3. Servir en vasos, agregar las nueces y terminar con el caramelo por encima.
2. Café Irlandés (Irish Coffee)
Ingredientes:
- Una medida de whisky
- Una medida de licor cremoso irlandés
- Una taza de café recién hecho
- Una cucharada de crema chantilly
Paso a paso:
1. Mezclar el whisky y el licor en un vaso.
2. Agregar el café caliente.
3. Colocar la crema chantilly encima. Se puede espolvorear con cacao o chocolate rallado al gusto.
3. Café Escocés
Ingredientes:
- 4 cucharadas soperas de café molido
- 8 cucharaditas de azúcar
- ¾ litro de agua
- 200 g de crema de leche
- 4 copitas de whisky
Paso a paso:
1. Preparar el café exprés largo.
2. En vasos precalentados, poner azúcar y whisky.
3. Verter el café caliente, remover y colocar la crema de leche fría encima.
4. Whisky Sour
Ingredientes:
- 60 ml de whisky
- 30 ml de jugo de limón
- 15 ml de almíbar simple
- 1 clara de huevo (opcional)
- Hielo
Paso a paso:
1. Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo.
2. Agitar fuerte y colar en vaso corto con hielo.
5. Old Fashioned
Ingredientes:
- 60 ml de whisky
- 1 terrón de azúcar
- 2 gotas de angostura
- Piel de naranja
- Hielo
Paso a paso:
1. Disolver el terrón de azúcar con angostura y un chorrito de agua en un vaso.
2. Agregar hielo y el whisky. Mezclar suavemente.
3. Decorar con la piel de naranja.
6. Manhattan
Ingredientes:
- 60 ml de whisky
- 30 ml de vermut rojo
- 2 gotas de angostura
- 1 cereza al marrasquino
- Hielo
Paso a paso:
1. En un vaso mezclador, combinar whisky, vermut y angostura con hielo.
2. Colar en una copa fría.
3. Decorar con la cereza.