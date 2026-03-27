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Día Mundial del Whisky: seis tragos fáciles para lucirte con amigos

Desde clásicos internacionales hasta recetas modernas, diferentes opciones simples y originales para preparar en casa

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Whisky, hielos, bebida, bar, alcohol, alcoholismo, fotoproducto - Imagen Ilustrativa Infobae
Las recetas de cócteles con whisky proponen opciones fáciles para disfrutar en casa o con amigos en la fecha especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes 27 de marzo, el mundo entero levanta el vaso para celebrar el Día Mundial del Whisky. Esta fecha invita a apreciar la historia y el carácter de una de las bebidas más emblemáticas, capaz de reunir a generaciones enteras en un mismo brindis.

El whisky, con su inconfundible aroma y notas profundas, está presente en barras de todo el planeta y es base de cócteles legendarios, tanto clásicos como modernos.

Para sumarte al festejo, aquí van seis recetas internacionales y fáciles de preparar, ideales para lucirte en casa o con amigos.

1. Don Pedro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 500 g de helado de crema americana o vainilla
  • 4 medidas de whisky
  • 100 g de nueces
  • 150 g de azúcar

Paso a paso:

1. Procesar el helado y el whisky hasta lograr una mezcla cremosa.

2. Picar las nueces y hacer un caramelo con el azúcar.

3. Servir en vasos, agregar las nueces y terminar con el caramelo por encima.

2. Café Irlandés (Irish Coffee)

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El Café Irlandés fusiona whisky, café caliente y crema chantilly, brindando una experiencia reconfortante y elegante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Una medida de whisky
  • Una medida de licor cremoso irlandés
  • Una taza de café recién hecho
  • Una cucharada de crema chantilly

Paso a paso:

1. Mezclar el whisky y el licor en un vaso.

2. Agregar el café caliente.

3. Colocar la crema chantilly encima. Se puede espolvorear con cacao o chocolate rallado al gusto.

3. Café Escocés

Ingredientes:

  • 4 cucharadas soperas de café molido
  • 8 cucharaditas de azúcar
  • ¾ litro de agua
  • 200 g de crema de leche
  • 4 copitas de whisky

Paso a paso:

1. Preparar el café exprés largo.

2. En vasos precalentados, poner azúcar y whisky.

3. Verter el café caliente, remover y colocar la crema de leche fría encima.

4. Whisky Sour

WHISKY SOUR COCTEL
El Whisky Sour mezcla jugo de limón, whisky y almíbar en una receta fresca y vibrante para los amantes de los cócteles

Ingredientes:

  • 60 ml de whisky
  • 30 ml de jugo de limón
  • 15 ml de almíbar simple
  • 1 clara de huevo (opcional)
  • Hielo

Paso a paso:

1. Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo.

2. Agitar fuerte y colar en vaso corto con hielo.

5. Old Fashioned

El Old Fashioned aporta sofisticación y tradición al repertorio de cócteles indispensables para celebrar el Día Mundial del Whisky (Freepik)
El Old Fashioned aporta sofisticación y tradición al repertorio de cócteles indispensables para celebrar el Día Mundial del Whisky (Freepik)

Ingredientes:

  • 60 ml de whisky
  • 1 terrón de azúcar
  • 2 gotas de angostura
  • Piel de naranja
  • Hielo

Paso a paso:

1. Disolver el terrón de azúcar con angostura y un chorrito de agua en un vaso.

2. Agregar hielo y el whisky. Mezclar suavemente.

3. Decorar con la piel de naranja.

6. Manhattan

WHISKY COCTEL MANHATTAN
El Manhattan incluye una cereza en la copa

Ingredientes:

  • 60 ml de whisky
  • 30 ml de vermut rojo
  • 2 gotas de angostura
  • 1 cereza al marrasquino
  • Hielo

Paso a paso:

1. En un vaso mezclador, combinar whisky, vermut y angostura con hielo.

2. Colar en una copa fría.

3. Decorar con la cereza.

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