Política

Chubut: con la implosión del peronismo, el frente oficialista cosecha adhesiones de cara al 2027

El espacio que encabeza el gobernador Ignacio “Nacho” Torres se agranda con nuevas adhesiones, entre las que se destacan peronistas disidentes, una fracción del radicalismo, un sector libertario y el PRO. La Libertad Avanza, con un candidato en carrera

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Ignacio Torres se beneficia de la interna peronista y suma adhesiones para su candidatura a la reelección en Chubut
Ignacio Torres se beneficia de la interna peronista y suma adhesiones para su candidatura a la reelección en Chubut

El peronismo de Chubut arrastra diferencias históricas que parecen insalvables y muchos de sus referentes decidieron acoplarse al frente oficialista que encabeza el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien además suma a sectores del radicalismo, algunos libertarios, fuerzas vecinalistas y el PRO.

La coalición Despierta Chubut, que podría mutar de identidad a principios de 2027, aglutina a sectores de diferentes partidos, mientras que las gestiones conciliatorias del peronismo resultan, una vez más, infructíferas.

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El diputado Juan Pablo Luque, quien perdió con Torres la puja por la gobernación, protagoniza capítulos de la confrontación interna peronista y no solo se esmera en criticar a propios y ajenos.

Por lógica, critica a Torres y su gestión. Pero también lanza críticas al intendente peronista de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, quien días atrás confirmó su participación en Despierta Chubut, la coalición oficialista.

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El parlamentario le endilga a Sastre, sin tapujos, que es responsable de las derrotas del peronismo en la provincia. La evidencia del fuego amigo molesta a los copartidarios, algunos de los cuales le hicieron saber a Luque su malestar por los reproches internos. “No construye, sigue destruyendo”, aseguran.

Epi. Juan Pablo Luque, ex intendente de Comodoro Rivadavia
Juan Pablo Luque lidera la oposición a Torres desde el peronismo, pero muchos lo acusan de haber generado la grieta en su partido

La implosión partidaria no hizo más que engrosar la coalición oficialista, que podría llevar a Torres a renovar su mandato en el Ejecutivo chubutense, aunque la postulación del mandatario aún no tiene validación.

Referentes de esa estructura multipartidaria aseguran que la definición podría darse después del Mundial de fútbol 2026, es decir en la segunda mitad del año. Sin embargo, especulan con esa idea porque los sondeos son favorables para el mandatario.

Torres, en diálogo con Infobae, coincidió con la idea. “Todavía falta, estamos ocupados en gobernar y eso es lo que nos desvela. Para hablar de candidaturas, hay tiempo”.

En la misma coalición oficialista figuran referentes de un sector libertario identificado como “violeta claro” —en contraposición a los libertarios más tradicionales, que responden a Casa Rosada—, quienes aún no arriesgan definiciones.

En esa línea está César Treffinger, diputado por La Libertad Avanza, quien se anota en la carrera a la gobernación. Aún sin el visto bueno de Casa Rosada, se desespera por cruzar a Torres cada vez que el mandatario lanza dardos al gobierno de Javier Milei.

César Treffinger y Javier Milei
César Treffinger busca ser el candidato de La Libertad Avanza a la gobernación de Chubut

Sin embargo, el vínculo entre la provincia patagónica y el jefe de Estado se muestra razonable, con críticas aunque también con halagos. “Tenemos una buena relación en términos institucionales. Cuando hay que criticar, lo hacemos; cuando hay que aplaudir, también”, dijo Torres.

Y agregó: “Cuando hubo que pelear por los intereses de Chubut, nos plantamos y tuvimos resultados. Pero cuando hubo que destacar una gestión nacional, no nos pusimos colorados y también lo hicimos. Es coherente”.

Los libertarios comulgan con la idea de impulsar a Treffinger. Armadores de varios puntos cardinales salieron en coro a respaldar al diputado en su aspiración para desbancar a Torres. Así lo hizo, entre otros, el titular de la delegación de ANSES en Trelew, Manuel Pagliaroni, quien agotó el vocabulario de adjetivos para destacar las cualidades del diputado para conducir los destinos de la provincia patagónica.

La gélida temperatura otoñal de la Patagonia profunda se entibia con la ebullición de los partidos principales, que lejos de conciliar, echan sal a las heridas.

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