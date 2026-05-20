Brote de hantavirus en Buenos Aires: hubo 18 casos confirmados y siete muertes en lo que va del año

Las autoridades pidieron tener precaución a la hora de circular por lugares en donde habría presencia de roedores

La provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de brote de hantavirus, luego de que se registraran un total de 18 casos confirmados y siete personas muertas en lo que va de 2026. Según advirtieron las autoridades, la enfermedad tuvo un aumento más veloz en comparación con los datos obtenidos a lo largo del año pasado.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, el aumento de contagios contabilizado en las últimas semanas superó el comportamiento habitual de la enfermedad para esta época del año. En este sentido, recordaron que en el 2025, para esta fecha, se habían registrado 12 casos y ninguna víctima fatal. Sin embargo, para fin de año indicaron que hubo 37 casos confirmados y 12 muertes.

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En línea con esto, las autoridades sanitarias explicaron que el índice epidémico del hantavirus en la provincia alcanzó 1,67 en las últimas siete semanas epidemiológicas, superando el umbral de 1,25 que marca oficialmente una situación de brote.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, uno de los datos destacados por los especialistas sería la temporada en la que se desarrolló el brote. Pues, la actual situación afecta a las semanas otoño-invierno, algo inusual en la serie histórica, debido a que la mayor incidencia suele darse entre la primavera y el verano.

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Desde el Ministerio de Salud bonaerense alertaron por el incremento de casos para esta época del año

Hasta la semana epidemiológica 15, que tomó los datos disponibles hasta el 18 de abril, había 16 casos confirmados. Dos de ellos correspondían a La Plata, mientras que los otros dos a General Belgrano. Además, se registraron contagios en Almirante Brown, Arrecifes, Balcarce, Chivilcoy, Florencio Varela, General Alvarado, General Pinto, Hipólito Irigoyen, Las Flores, Lobos, Necochea y Tres Arroyos.

Entre los diagnósticos confirmados y los señalados como probables, 11 pacientes requirieron internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De la misma manera, se contabilizaron un total de seis muertes. No obstante, aclararon que el número de muertes ascendió a siete en la semana 18.

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Según trascendió, las víctimas fueron una niña de 10 años (General Belgrano), una mujer de 35 años (Arrecifes), un varón de 36 años (General Alvarado), un varón de 52 años (Tres Arroyos), una mujer de 36 años (Las Flores) y un varón de 23 años (Lobos).

De acuerdo con la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes, la mayoría de los casos confirmados contrajeron la enfermedad tras permanecer en zonas rurales, semirurales o periurbanas. Por este motivo, los especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtieron sobre las condiciones ambientales favorables para la circulación del virus en el Gran La Plata y recomendaron extremar medidas de prevención, especialmente en áreas con presencia de roedores silvestres.

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Por su parte, desde el Ministerio de Salud bonaerense catalogaron al hantavirus como una enfermedad viral grave, endémica de áreas rurales y periurbanas, transmitida al ser humano por roedores infectados, especialmente el ratón colilargo en Sudamérica. Asimismo, reconocieron que, desde comienzos de 2025, se detectó un incremento de casos por encima de lo esperado según el registro histórico.

Los especialistas señalaron que los síntomas de la enfermedad podrían confundirse con un cuadro gripal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contagio ocurre principalmente al inhalar polvo contaminado con saliva, orina o heces de estos animales. No obstante, alertaron que el riesgo también se encuentra presente al ingerir alimentos expuestos a roedores y ser mordido por uno de estos animales.

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Por este motivo, las autoridades sanitarias recomendaron evitar el contacto con excrementos o saliva de roedores, ventilar los ambientes cerrados antes de limpiarlos y utilizar lavandina para desinfectar superficies potencialmente contaminadas. Además, pidieron utilizar guantes y mascarillas para no estar en contacto directo mientras se realiza la limpieza.

Respecto a la sintomatología asociada al hantavirus, señalaron que suele presentarse de forma inespecífica, con síntomas que pueden confundirse con una gripe común. Entre los primeros signos figuran fiebre superior a 38 grados, dolores musculares generalizados, cefalea, escalofríos, náuseas y vómitos.

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Según informes del Ministerio de Salud de la Nación, a estas manifestaciones se pueden sumar dolor abdominal y diarrea, aunque, en las etapas iniciales, las vías respiratorias superiores rara vez se ven afectadas.

El cuadro podría estar acompañado de dolor abdominal y diarrea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El período de incubación del hantavirus es variable, situándose entre 4 y 45 días, con un promedio de dos semanas. Durante este lapso, la infección puede pasar desapercibida debido a la inespecificidad de los síntomas. No obstante, la progresión del cuadro puede ser rápida y severa, lo que genera preocupación entre las autoridades sanitarias por la dificultad en el diagnóstico temprano.

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En un lapso de entre 48 y 72 horas, existe la posibilidad de que el paciente desarrolle insuficiencia respiratoria aguda. El órgano blanco es el pulmón, donde se observa edema bilateral y aumento de la permeabilidad vascular. En los casos más graves, puede presentarse choque cardiogénico, lo que agrava el pronóstico y exige internación en unidades de cuidados intensivos.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) representa la forma más grave de la enfermedad. Este cuadro puede comprometer la función cardíaca en etapas avanzadas y suele requerir soporte ventilatorio. Se indicó que la rápida evolución hacia la insuficiencia respiratoria y el compromiso cardiovascular hacen del SCPH una emergencia médica que demanda intervención inmediata.

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