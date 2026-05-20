América Latina

Primer cambio de gabinete en Chile: Kast removió a las ministras de Seguridad y a la vocera presidencial a dos meses de asumir

El mandatario chileno aseguró que tomó la decisión “en base al sentido de urgencia” y “la necesidad de responder a las necesidades” de los chilenos que votaron su asunción al poder

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José Antonio Kast de cabello gris habla en un podio con el escudo de Chile. Está flanqueado por varias personas, una mujer a la izquierda, un hombre con pin de Chile a la derecha
José Antonio Kast presenta el Plan de Reconstrucción para Chile ante un grupo de colaboradores y funcionarios (Archivo)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llevó adelante su primer cambio de gabinete desde que asumió el Ejecutivo desde hace poco más de dos meses. El jefe de Estado removió de sus cargos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera presidencial, Mara Sedini.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para esta etapa pero, en base al sentido de urgencia que hay en nuestro país y la necesidad de responder a las necesidades para las que se nos eligió, he decidido hacer este ajuste”, señaló Kast.

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Tanto Steinert como Sedini habían sido duramente cuestionadas por distintos fallos en su gestión, críticas tanto de la oposición de izquierdas como de sectores de la coalición oficialista. El mandatario lidera una coalición formada por la extrema derecha y la derecha tradicional.

Kast designó como nuevo ministro de Seguridad a Martín Arrau, hasta ahora titular de Obras Públicas. El ministro de Interior, Claudio Alvarado, asumirá también la función de portavoz oficial, concentrando dos de las carteras más estratégicas del Gobierno. El Ministerio de Obras Públicas quedará a cargo del actual ministro de Transporte, Louis de Grange, quien gestionará ambas áreas de manera paralela.

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Este ajuste constituye el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en Chile en 1990 y se produce en un contexto de caída en la aprobación del presidente, que ronda el 40%, mientras la desaprobación se ha duplicado hasta alcanzar el 60% en las encuestas.

Kast designó como nuevo ministro de Seguridad a Martín Arrau, hasta ahora titular de Obras Públicas y el ministro de Interior, Claudio Alvarado, asumirá también la función de portavoz oficial (Europa Press)
Kast designó como nuevo ministro de Seguridad a Martín Arrau, hasta ahora titular de Obras Públicas y el ministro de Interior, Claudio Alvarado, asumirá también la función de portavoz oficial (Europa Press)

Expertos atribuyen la baja en los sondeos a los recortes en la administración pública, el aumento del precio de los combustibles y la falta de resultados en materia de seguridad.

Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y eso golpea a cualquier gobierno, pero lo hemos hecho con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad y diciendo las cosas de frente”, sentenció Kast.

El ajuste ministerial ocurre a menos de dos semanas del primer discurso de rendición de cuentas de Kast ante el Parlamento y a pocos días de que la Cámara de Diputados vote si inicia la tramitación de una megarreforma que incluye rebajas de impuestos a empresas y es considerada el proyecto económico estrella del Gobierno.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de instalar un “Gobierno de emergencia” para enfrentar la crisis económica y de seguridad que, según su diagnóstico, atraviesa el país.

El cambio en Seguridad resulta especialmente relevante, ya que el combate contra la delincuencia es una de las principales banderas de Kast, quien durante la campaña prometió ser más estricto contra el crimen organizado y la migración irregular.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, estrecha la mano de un miembro de Carabineros de Chile tras su toma de posesión en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, estrecha la mano de un miembro de Carabineros de Chile tras su toma de posesión en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Los resultados no son inmediatos, no hay soluciones mágicas y nosotros estamos trabajando a conciencia para recuperar la esperanza de nuestros compatriotas”, afirmó el presidente, dirigiendo palabras de reconocimiento a las ministras salientes.

Trinidad Steinert, ex fiscal de la región de Tarapacá, llegó al Ministerio de Seguridad respaldada por su historial de condenas contra miembros de la banda transnacional Tren de Aragua. Sin embargo, en las últimas semanas enfrentó críticas por su falta de resultados en seguridad, su oratoria y por admitir que no contaba con un “plan estructurado y concreto”.

Mara Sedini, por su parte, fue cuestionada desde el inicio del mandato por no comunicar con claridad las decisiones del Ejecutivo y por no contar con experiencia política; antes de asumir como portavoz, era conocida por su trabajo como actriz y comentarista en tertulias.

(Con información de EFE)

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