Política

El PJ suma adhesiones a favor de las PASO y busca un acuerdo para terminar con las intervenciones

En el congreso partidario hubo referencias a la situación judicial de Cristina Kirchner y representantes de distintos sectores del peronismo. La necesidad de un acuerdo y pacificar la convivencia también estuvieron presentes

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Congreso del PJ
Los dirigentes peronistas que estuvieron en un nuevo Congreso del Partido Justicialista

En la fría tarde de este martes se llevó a cabo el congreso del PJ Nacional en una modalidad mixta, que unificó la presencialidad con la virtualidad en un mismo debate político. Una parte importante de los congresales acudieron a Matheau 130 y otros se conectaron a través de una videoconferencia. Fue un revival de la etapa pandémica.

El congreso comenzó cerca de las 18, en el segundo llamado dispuesto por el consejo. El primero, que era a las 16, fue pasado por alto con absoluta naturalidad. En el peronismo la puntualidad no es un bien preciado. Los primeros en llegar a la sede partidaria fueron el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos; el director del BAPRO, Rodrigo ”Rodra” Rodríguez, la ex legisladora Fernanda Raverta, el senador José Mayans, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y la diputada nacional Teresa García.

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Con el correr de los minutos se sumaron Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Lucía Corpacci, Gustavo “Tano” Menéndez, Eduardo Valdés, Carlos Linares, Mariel Fernández, Juan Manzur, Emir Félix y Emilio Neder. La presencialidad fue para pocos y la virtualidad para muchos.

La presencia de Olmos, Michel, Félix y Luque, como congresales por CABA, Entre Ríos, Mendoza y Chubut respectivamente, fue, tal vez, el único dato de color que tuvo la tarde. Integrantes del armado federal que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo confluyeron en el PJ junto a una enorme mayoría de dirigentes que responden a la conducción política de CFK. Una convergencia, de algunas horas, de dos sectores del peronismo que en la actualidad arman un programa y una plataforma política por separado. A ese encuentro de rostros y posturas se sumó el diputado provincial e intendente, con uso de licencia, de Almirante Brown, Mariano Cascallares, hombre fuerte del kicillofismo.

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La intendenta de Moreno y vicepresidente 4° del PJ, Mariel Fernández (X: @marielfmoreno1)
La intendenta de Moreno y vicepresidente 4° del PJ, Mariel Fernández (X: @marielfmoreno1)

Un gesto de distensión en el medio de la grieta que atraviesa a todo el peronismo, dividido, por momentos ensimismado en las diferencias más que en las coincidencias Caras distintas que, si sale todo como tienen pautado, se reencontrarán en una gran PASO peronista. Por ahora, son representantes de tribus que arman entre sí.

Parrilli, mano derecha histórica de CFK, se refirió a su situación judicial y al proceso político que está activo de cara a las elecciones nacionales del año que viene. “Tenemos una democracia trucha e inconclusa. Estamos frente a unas elecciones presidenciales donde Cristina Kirchner, que representa la mayoría de la fuerza nacional y popular, está proscripta”, sostuvo en la puerta del PJ.

El dirigente neuquino resaltó también que “se mantenga la proscripción, estamos en una democracia injusta“ y aseguró que “la Corte Suprema tiene que anular y revocar el fallo” de la causa Vialidad por el que la ex presidenta está presa. Además, Parrilli dejó una definición polémica sobre el futuro candidato del peronismo, sea quien sea su nombre: “Va a ser un candidato trucho el que esté el año que viene, porque ella está proscripta”.

En el encuentro institucional se votaron los normalizadores en los PJ de Jujuy y Salta, una figura que busca mantener la intervención partidaria en paralelo a la judicial, pero con una vocación de fondo: lograr un acuerdo entre la justicia, la dirigencia local y el PJ nacional para que haya elecciones, en ambos distritos, el 25 de octubre. En Jujuy estarán a cargo Teresa García y Máximo Rodríguez, que fueron interventores en el PJ Corrientes, y en Salta estarán Pablo Kosiner y Nora Cannuni. “Queremos llegar a un acuerdo para que se puedan hacer elecciones antes de fin de año”, explicaron en el partido.

La mayoría de los participantes eligieron la modalidad virtual (X: @QuintelaRicardo)
La mayoría de los participantes eligieron la modalidad virtual (X: @QuintelaRicardo)

El viernes de la semana pasada la resolución de la jueza federal, con competencia electoral, María Servini, de intervenir el PJ Salta, abrió un nuevo foco de conflicto entre la conducción nacional del partido y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien hace tiempo reclama que haya elecciones en su distrito.

Servini desplazó a Pablo Kosiner, hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey, que había reemplazado a Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, interventores designados CFK durante su etapa como presidenta del PJ Nacional. Kosiner había llegado a ese lugar con el aval de la ex jefa de Estado, que el año pasado retomó la relación política y personal con Urtubey, con quien no había hablado en la última década.

La histórica jueza federal colocó a José Luis Napoleón Gambetta, un dirigente salteño cercano a Sáenz, quien ya había tenido influencia en la designación de Ricardo Villada, ex ministro de su gobierno, como interventor del PJ Jujuy, que también tenía interventores que respondían a la conducción de CFK, como Aníbal Fernández y Gustavo “Tano” Menéndez.

En lo formal, el Congreso sirvió para regularizar la situación del partido, donde se deben presentar balances y el estado contable del partido, para que conste en actas que el partido está funcionando y en regla. Una forma de hacer desaparecer los fantasmas de intervención que siempre sobrevuelan sobre el PJ Nacional.

Un sector de la dirigencia que forma parte del partido cree que el esquema político norteño que integran los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a la senadora nacional Carolina Moisés (Jujuy), tenían en sus planes pedir la intervención del partido nacional como parte de una afronta contra el kirchnerismo. Postales de la desconfianza que atormenta al peronismo de todo el país.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó de manera virtual junto a su comitiva (X: @QuintelaRicardo)
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó de manera virtual junto a su comitiva (X: @QuintelaRicardo)

Durante el congreso no hubo un pedido unánime de libertad para Cristina Kirchner. La voz la levantó Fernanda Raverta, quien expuso la necesidad de seguir reclamando ante la justicia y en forma pública, las limitaciones que tiene la ex presidenta en sus condiciones de detención. El congreso fue más diverso y menos K de lo que se esperaba de antemano. Una señal de que los temas no se pueden imponer y el debate federal pasa por el futuro del conjunto más que por una figura central.

Un foco de conflicto se abrió en el PJ San Luis, que gobierna Alberto Rodríguez Saá, distanciado del kirchnerismo hace tiempo. Le hicieron llegar al congreso el pedido para que haya elecciones en PJ Nacional y se conforme una nueva conducción colegiada hasta que esos comicios se realicen. Aseguran que la conducción actual, que virtualmente es de Cristina Kirchner, no tiene legitimidad. ”Falta una conducción real. Faltan consensos hacia el interior. Reclamamos federalismo en la toma de decisiones“, explicaron a Infobae desde el partido en suelo puntano. El tema no fue tratado en el congreso.

Otro punto de tensión tiene que ver con las intervenciones judiciales en Salta y Jujuy. Entre los congresales y principales dirigentes del partido hubo coincidencia en rechazar la intervención que limitó el accionar partidario. “La justicia debería respetar el accionar del partido a nivel nacional. Los partidos políticos tienen la potestad de resolver sus problemas internos y organizativos”, afirmó José Mayans, que es vicepresidente primero del partido y es, en las funciones, el principal responsable del PJ, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar a cargo.

El lunes por la tarde, tal como contó Infobae, hubo otra reunión en la sede histórica del partido para organizar una serie de actividades políticas y culturales en la antesala del primer aniversario de la condena de Cristina Kirchner. El kirchnerismo quiere mantener en alto el reclamo del pedido de libertad de la ex presidenta de la Nación.

En el tramo final hubo una suerte de catarsis política de varios congresales, que relataron la situación en sus distritos y que hicieron hincapié en que el peronismo necesita que los dirigentes que tienen voluntad de ser presidentes caminen y que las diferencias se diriman en unas PASO el año que viene. Y si no hay primarias, que sea en una interna. Pero la candidatura de consenso hoy no tiene apoyo. Existe un acuerdo amplio en la dirigencia sobre la necesidad de legitimar al candidato peronista con los votos en las urnas.

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