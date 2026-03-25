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La técnica y el cuidado son fundamentales para evitar lesiones al utilizar afeitadoras de una sola hoja

Los expertos subrayan que una técnica adecuada, el cambio periódico de cuchillas y la lubricación previa del rostro son fundamentales para reducir el riesgo de irritación y microlesiones al afeitarse con este tipo de dispositivos

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Las rasuradoras de una sola
Las rasuradoras de una sola hoja ganan popularidad entre los hombres en Estados Unidos por sus beneficios para piel sensible - Crédito Clínica Icifacia

Un incremento sostenido en la popularidad de las máquinas de afeitar de una sola hoja entre hombres en Estados Unidos ha renovado el debate sobre los riesgos y beneficios de este tipo de dispositivos, según informó el medio británico Daily Mail. La tendencia responde a la búsqueda de una alternativa que reduzca la irritación cutánea y el desarrollo de vellos enquistados, problemas recurrentes asociados a las tradicionales máquinas de varias hojas.

Los dermatólogos afirman que las rasuradoras de una sola hoja, tanto manuales como eléctricas, cortan el vello justo por encima de la superficie de la piel, lo que puede disminuir la incidencia de enrojecimiento, inflamación y aparición de vellos encarnados. El dermatólogo Luke Maxfield indicó al medio británico que estos dispositivos permiten un mayor control sobre el ángulo de corte y, por ello, presentan un menor riesgo de irritación para quienes sufren sensibilidad cutánea. No obstante, advirtió: “El uso inexperto puede provocar cortes y microlesiones”, lo que incrementa el peligro de infecciones o cicatrices.

La dermatóloga Mona Foad puntualizó en Daily Mail que, aunque la tecnología de una sola hoja presenta ventajas para pieles sensibles, requiere de una técnica precisa y cuidados específicos. “Evitar pasar repetidas veces la rasuradora por la misma zona ayuda a mantener la barrera cutánea y previene la irritación”, puntualizó la especialista. Ambos expertos recomendaron el uso de cuchillas limpias y afiladas, renovar el filo cada dos o tres meses y no almacenar la máquina en lugares húmedos para limitar la proliferación bacteriana.

Evidencia científica y cifras sobre la irritación cutánea

Un estudio reciente publicado en la plataforma de los National Institutes of Health (NIH) respaldó estas observaciones y concluyó que las rasuradoras de una sola hoja provocan menos eritema (enrojecimiento) que las de varias hojas. La investigación, que incluyó a 59 voluntarios, detectó que solo el 40,3% de los participantes mostró irritación inmediata tras usar una rasuradora de una hoja, frente al 57,6% con una multihoja. Además, el análisis señaló que la incidencia de irritación disminuye más rápido tras el afeitado con una sola hoja, lo que indicaría una recuperación cutánea más efectiva.

El costo de las máquinas de una sola hoja oscila entre USD 30 y USD 40 para modelos reutilizables o eléctricos, y menos de USD 1 para versiones desechables, según el medio británico. Las multihoja pueden duplicar ese valor y requieren un recambio de cuchillas más frecuente. En ambos casos, los especialistas subrayan la importancia de no sobrepasar el tiempo de uso recomendado para evitar lesiones y acumulación de residuos.

Además, el interés por las rasuradoras de una sola hoja responde también a la preocupación por el impacto ambiental: muchos modelos emplean acero inoxidable y permiten reemplazar solo la cuchilla, lo que reduce la generación de residuos frente a las multichoja, fabricadas en materiales plásticos y no reciclables. Esta característica impulsa la preferencia de quienes buscan opciones más sostenibles y reutilizables.

El uso excesivo de presión
El uso excesivo de presión o afeitado repetido en la misma zona eleva el riesgo de irritación cutánea, advierten expertos en piel - (Crédito: Freepik)

Recomendaciones de expertos en el cuidado de la piel

Rhysa Phommachanh, especialista en salud y cuidado de la piel, explicó al Daily Mail que ningún método de afeitado es completamente libre de riesgos: “La irritación puede aparecer si se insiste demasiado en una misma zona o se aplica presión excesiva”. Recomienda suavizar la piel con gel o espuma antes del afeitado y evitar movimientos bruscos.

El estudio de NIH añadió que factores como la presión ejercida, el ángulo de la cuchilla y el estado de la piel influyen considerablemente en la aparición de lesiones. El uso incorrecto puede derivar en pequeños cortes, molestias y, en algunos casos, marcas permanentes.

La inclinación a elegir rasuradoras de una sola hoja responde a la percepción de que aportan un afeitado más suave y seguro, aunque el aprendizaje y la adaptación a la técnica resultan decisivos para minimizar riesgos. Los especialistas consultados insisten en que la elección debe considerar el tipo de piel, la experiencia personal y el cumplimiento estricto de las recomendaciones de higiene y uso.

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