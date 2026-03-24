Quiénes son las nuevas figuras del espectáculo y el deporte que ya superan la barrera de los 1.000 millones de dólares, según Forbes

El ranking publicado por una revista económica muestra que más personalidades del espectáculo y el deporte alcanzaron patrimonios superiores al umbral de los mil millones de dólares gracias a la diversificación de sus negocios. REUTERS/Tingshu Wang

La revista económica Forbes Argentina publicó el ranking 2026 de celebridades multimillonarias, en el que se incluyen a deportistas, músicos, directores y figuras de la televisión que han acumulado patrimonios netos superiores a los USD 1.000 millones. El informe señaló que, en solo un año, la lista pasó de 18 a 22 integrantes, con un aumento notorio en la riqueza total del grupo. El análisis se basó en contratos, derechos, inversiones y negocios personales, que trascienden los ingresos tradicionales por salarios, ventas de discos y entradas.

Según Forbes Argentina: “Las nuevas incorporaciones a la lista de 2026 son Beyoncé Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre y James Cameron”. Estas personalidades se suman a figuras históricas como Steven Spielberg, George Lucas y Oprah Winfrey, quienes integran el listado desde la década de 90 y comienzos de los 2000. Aparecen también celebridades más recientes, como Kim Kardashian, Taylor Swift y Rihanna, que diversificaron sus ingresos con negocios propios y acuerdos de patrocinio.

La publicación indicó que el criterio de selección se centra en personalidades que alcanzaron la fama antes de acumular grandes fortunas. Se excluyeron empresarios cuya popularidad deriva de sus negocios, como Donald Trump o Mark Cuban. El patrimonio neto de cada integrante se estimó con datos al 1 de marzo de 2026 y contempla ingresos por contratos, inversiones, derechos de imagen y ventas de compañías.

Diversificación y negocios fuera del ámbito original

El informe anual destaca la incorporación de artistas y deportistas que expandieron sus ingresos mediante inversiones y emprendimientos fuera de sus disciplinas originales. (Reuters)

El informe señaló que muchos de los multimillonarios del entretenimiento y el deporte construyeron su fortuna a través de la diversificación de actividades. Roger Federer, con un patrimonio de USD 1.100 millones, es ejemplo de atleta-empresario por invertir en la firma suiza de indumentaria deportiva On. Kim Kardashian, con USD 1.900 millones, consolidó su riqueza gracias a la marca de fajas Skims, valuada en USD 5.000 millones luego del ingreso de fondos en las últimas rondas de financiación.

Según la revista, “Swift se convirtió en multimillonaria en 2023 gracias a las ganancias de su gira Eras y al valor de su catálogo musical”. Así, Taylor Swift, con USD 2.000 millones, amplió su patrimonio a partir de regalías, giras y la revalorización de su catálogo. Además, Rihanna, Beyoncé y Dr. Dre están presentes en el ranking por combinar carreras artísticas con emprendimientos en moda, tecnología y cosmética. La tendencia muestra cómo las celebridades utilizan su imagen y fama para formar negocios sostenibles a largo plazo.

También. la lista menciona a figuras como LeBron James, Tiger Woods y Magic Johnson, quienes transformaron sus ganancias deportivas en inversiones inmobiliarias, franquicias deportivas y compañías aseguradoras. El caso de Michael Jordan, con USD 4.300 millones, ejemplifica el impacto de los acuerdos con marcas como Nike y la venta de su participación en los Charlotte Hornets en el alza de su patrimonio.

Las nuevas estimaciones revelan un aumento impulsado por contratos, ventas de derechos y la expansión en sectores como tecnología, moda y bienes raíces entre celebridades internacionales. (Imagen de archivo)

El peso del cine y la televisión en el ranking

Por otra parte, el sector audiovisual reúne algunos de los patrimonios más elevados. Steven Spielberg, con USD 7.100 millones, es el director más taquillero y socio fundador de la productora DreamWorks. George Lucas, con USD 5.200 millones, debe su fortuna a la venta de Lucasfilm al conglomerado de entretenimiento Disney y al desarrollo de franquicias como Star Wars e Indiana Jones. James Cameron y Peter Jackson figuran entre los directores más ricos gracias a éxitos de taquilla que suman miles de millones de dólares.

Sin embargo, Oprah Winfrey, con USD 3.200 millones, edificó su imperio mediático a partir de su programa de entrevistas y de una amplia cartera de inversiones inmobiliarias y empresariales. Jerry Seinfeld y Dick Wolf aparecen también por los ingresos de sus series y acuerdos de sindicación, que les aseguraron entradas varias décadas después del estreno inicial.

De esta manera, el ranking muestra que las celebridades multimillonarias fortalecieron su posición mediante la gestión activa de sus carreras y la toma de decisiones empresariales estratégicas. Los ingresos por derechos musicales, ventas de catálogos, creación de marcas y participación en campos tecnológicos o inmobiliarios marcan la diferencia respecto de modelos tradicionales de acumulación de riqueza.

Perspectivas del sector y evolución de los patrimonios

La última edición del ranking evidencia que directores y productores exitosos reúnen las mayores sumas, gracias a franquicias taquilleras, participación en productoras y ventas de catálogos. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El estudio de Forbes Argentina advierte que la cantidad de celebridades multimillonarias aumenta año tras año debido a la globalización del entretenimiento y la profesionalización en la gestión de imagen y negocios. El grupo de 22 integrantes suma un patrimonio conjunto de USD 48.100 millones, frente a los USD 39.000 millones del año anterior. Contratos de patrocinio, venta de derechos y la diversificación en sectores como tecnología, moda, seguros y bienes raíces, definen la ruta de las grandes fortunas.

Las nuevas generaciones de figuras públicas apuestan por la creación de negocios propios como estrategia para asegurar su patrimonio a largo plazo. El fenómeno de los multimillonarios del espectáculo y el deporte muestra la transformación del sector, con la diversificación y la gestión comercial como principales motores de crecimiento para fortunas superiores a los USD 1.000 millones.