El síndrome del cuello tecnológico, la nueva amenaza silenciosa para la salud cervical

Inclinar la cabeza 45 grados hacia adelante incrementa la presión cervical hasta cinco veces su peso natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología transformó los hábitos diarios y multiplicó el tiempo que las personas dedican a teléfonos y computadoras. El cuello tecnológico se posiciona como una de las principales causas de dolor y malestar físico en la actualidad. El fenómeno afecta a usuarios de todas las edades y se relaciona con la postura adoptada al usar dispositivos digitales, tanto en el trabajo como en el hogar.

De acuerdo con un artículo publicado por Mayo Clinic, el dolor cervical ocupa el cuarto lugar entre las causas principales de discapacidad en el mundo. Las estadísticas muestran que la población pasa un promedio de 3 horas y 15 minutos al día con el teléfono móvil y consulta la pantalla unas 58 veces diarias. Casi la mitad de los estadounidenses admite usar el smartphone entre cuatro y cinco horas diarias, una cifra que se suma a las largas jornadas frente a la computadora.

Según el estudio, la presión que soporta el cuello aumenta de forma significativa con la inclinación hacia adelante. Sostener la cabeza a un ángulo de 45 grados multiplica la carga sobre los músculos cervicales y la columna vertebral, lo que incrementa el riesgo de fatiga, contracturas y dolores de cabeza. El cuerpo prioriza la comodidad visual sobre la postura, lo que lleva a mantener posiciones estáticas durante mucho tiempo y genera un esfuerzo adicional para las estructuras musculoesqueléticas.

Qué es el ‘cuello tecnológico’ y cómo impacta en la salud

El medio especializado en medicina señala que el cuello tecnológico describe cualquier forma de dolor, rigidez o molestia crónica en el cuello y los hombros provocada por una mala postura al usar tecnología. Mirar dispositivos hacia abajo genera una tensión constante en los músculos cervicales y causa la caída de los hombros hacia adelante. La presión sobre la columna y la inervación cervical puede extender el dolor a los brazos y las manos y, en casos prolongados, desencadenar molestias en la zona media y baja de la espalda.

El uso promedio de smartphones supera las tres horas diarias y se asocia a mayor riesgo de dolor cervical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no discrimina por edad, aunque la adaptación del cuerpo varía según la etapa de la vida. Los niños y adolescentes pueden mostrar menos síntomas a corto plazo, pero la acumulación de tensión afecta el desarrollo muscular y articular, lo que incrementa el riesgo de lesiones futuras. Adultos jóvenes y mayores experimentan mayor fatiga muscular y un aumento de esguinces y distensiones a partir de los 20 años.

Según los expertos, la mayoría de los episodios de dolor cervical agudo se resuelven con o sin tratamiento, aunque casi el 50% de los afectados continúa con molestias recurrentes o fatiga. El envejecimiento y el estrechamiento de los discos intervertebrales agravan la presión sobre las raíces nerviosas, aumentando la sensibilidad y la probabilidad de dolor crónico.

Factores de riesgo y consecuencias asociadas

Sin embargo, el tiempo prolongado en la misma posición y la falta de movimientos dinámicos intensifican el riesgo de desarrollar cuello tecnológico. La fatiga musculoesquelética se convierte en una constante para quienes trabajan o estudian frente a pantallas. Los síntomas incluyen dolor, rigidez, dolores de cabeza y, en casos avanzados, alteraciones posturales que afectan el rendimiento diario.

Vale mencionar que el cuerpo humano busca siempre la mejor comodidad visual, lo que lleva a modificar la postura para ver con claridad la pantalla. Esta adaptación, aunque natural, termina sobrecargando los músculos del cuello, la espalda y los hombros. Además, la presión espinal adicional puede generar dolor referido en otras zonas, como los brazos, las manos y la parte baja de la espalda.

El dolor de cuello ocupa el cuarto lugar entre las causas principales de discapacidad a nivel global. Foto: (iStock)

En este sentido, especialistas señalan que el uso de tecnología no solo afecta el aparato musculoesquelético, sino que también contribuye al sedentarismo y la falta de movimiento, factores que agravan el problema. La ergonomía deficiente y la ausencia de pausas periódicas potencian el impacto negativo sobre la salud.

Estrategias para prevenir y aliviar el ‘cuello tecnológico’

Por ello, los expertos recomiendan colocar las pantallas a una distancia de 20 a 30 pulgadas de los ojos y elevar la altura del monitor para alinear la mirada. La posición ideal implica mantener la cabeza erguida, las orejas alineadas con los hombros y la columna recta. Los codos deben formar un ángulo de 90 grados y los pies quedar apoyados en el suelo.

Recomiendan apoyar los antebrazos sobre almohadas o escritorios; alternar la postura y realizar cambios frecuentes ayudan a reducir la presión sobre el cuello. También, incorporar ejercicios de estiramiento y movilidad durante la jornada previene la fatiga y mejora la circulación. El movimiento regular y la atención a la ergonomía contribuyen a mantener la salud cervical y a evitar el desarrollo de molestias crónicas.

De esta manera, el estudio sentencia que la educación sobre la postura y la adaptación de los espacios de trabajo y estudio resultan esenciales para reducir la incidencia del cuello tecnológico. El objetivo consiste en mantener una postura neutra, con apoyo adecuado y movimiento frecuente, para proteger el bienestar físico en una era dominada por la tecnología.