Tendencias

Doja Cat y sus looks más extravagantes: del glamour ochentero al animal print extremo

La cantante se consolidó como un ícono de la moda con elecciones audaces que mezclan estilos y sorprenden al público en cada una de sus presentaciones y eventos destacados

Guardar
Doja Cat explora todo el
Doja Cat explora todo el espectro visual, desde transparencias y plumas en la Met Gala hasta bodys con estampado de tigre (REUTERS/Mario Anzuoni)

El universo estilístico de Doja Cat traspasó fronteras gracias a una combinación audaz de colores, texturas y referencias a distintas décadas. En cada aparición pública, la cantante sorprende con propuestas visuales que fusionan la estética retro con elementos contemporáneos, consolidando su lugar como un ícono de la moda fuera de lo convencional.

Abrigo de pelaje, estampado animal y peluca azul eléctrica en escena

Abrigo de pelaje sintético en
Abrigo de pelaje sintético en tonos grises y beige con animal print en una actuación reciente de Doja Cat (AFP)

Durante una de sus actuaciones más recientes, apostó por un estilo que llevó el animal print al extremo. Lució un abrigo voluminoso de pelaje sintético en tonos grises y beige, que cubrió parcialmente un mono ajustado con estampado de tigre y leopardo. El conjunto se completó con una boina a juego de estampado felino, decorada con un broche brillante que aportó un toque glamuroso al atuendo.

Abrigo verde oscuro y body de tigre con inspiración ochentera

Abrigo verde oscuro y body
Abrigo verde oscuro y body de tigre con accesorios llamativos y maquillaje teatral para un look de inspiración ochentera (REUTERS/Mario Anzuoni)

El conjunto incluyó un abrigo de textura peluda en color verde oscuro que enmarcó un body strapless con estampado de tigre en tonos naranjas y negros. Llevó medias negras opacas y varios anillos llamativos, mientras que los pendientes largos resaltaron sobre su peinado corto con ondas definidas.

Vestido de lentejuelas doradas y escote profundo

Vestido de lentejuelas doradas y
Vestido de lentejuelas doradas y escote profundo que resaltó la elegancia clásica de Doja Cat en la Art Film Gala de Los Ángeles 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestido de lentejuelas doradas cubrió su figura hasta el suelo, en la Art Film Gala en Los Ángeles 2025 con una abertura lateral pronunciada y un escote profundo. Llevó tacones negros de punta y un peinado de rizos cortos y rubios, acompañado de un maquillaje de ojos oscuros y labios suaves.

Minivestido pastel con pedrería y clutch rojo

Minivestido pastel con pedrería clutch
Minivestido pastel con pedrería clutch rojo y peinado voluminoso que definieron el estilo vibrante de Doja Cat en los MTV Video Music Awards 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Para los MTV Video Music Awards 2025 el peinado voluminoso y rubio, con flequillo ladeado y ondas, complementó el minivestido de rombos en colores pasteles con detalles de pedrería rosa sobre el escote y el centro. Los pendientes largos y rosados, junto con unas sandalias plataforma en tono amarillo pálido, completaron el look. Sostuvo un clutch rojo brillante y lució uñas largas decoradas, mientras posó sobre una alfombra roja con fondo de logotipos.

Vestido azul aguamarina y collar ancho de pedrería

Vestido corto azul aguamarina collar
Vestido corto azul aguamarina collar ancho de pedrería y peluca rubia para la presentación de Doja Cat durante el iHeartRadio 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

Para una presentación durante el iHeartRadio en 2025 usó un vestido corto de tela brillante en tono azul aguamarina quedó acentuado por la luz azulada del escenario. Llevó una peluca larga y rubia, y complementó el atuendo con un collar ancho repleto de pedrería. Los pendientes de gran tamaño y las sandalias altas metalizadas acompañaron el look, mientras las medias de red añadieron textura a la propuesta.

Vestido largo con transparencias, escamas y plumas

Vestido largo con transparencias escamas
Vestido largo con transparencias escamas brillantes y faldón de plumas como apuesta sofisticada de Doja Cat en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestido largo con transparencias y aplicaciones en forma de escamas brillantes combinó zonas beige con un faldón de plumas en blanco y marrón. Además, para la Met Gala 2025, llevó guantes blancos hasta el codo, zapatos de tacón decorados con pedrería y pendientes largos. El peinado corto y rizado dio un aire sofisticado, enmarcado por un fondo floral iluminado.

Traje de terciopelo negro con hombros estructurados y estampado animal

Traje de terciopelo negro con
Traje de terciopelo negro con hombros estructurados detalles de rayas plateadas y estampado animal en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para otro look durante la Met Gala 2025, los hombros estructurados y el cuerpo en terciopelo negro con detalles de rayas plateadas conformaron una silueta llamativa, interrumpida por una zona central de estampado animal en amarillo y negro. Las medias opacas, los tacones altos de charol negro y el peinado afro voluminoso terminaron de definir el look, acompañado por labios oscuros y maquillaje de ojos azul claro.

Vestido dorado strapless con pedrería y flecos metálicos

Vestido dorado strapless decorado con
Vestido dorado strapless decorado con pedrería y flecos metálicos que eligió Doja Cat para la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar (REUTERS/Danny Moloshok)

La cabellera recogida con detalles decorativos realzó el vestido strapless en tonos dorados que utilizó para una de las fiestas de Vanity Fair después de los Oscar, repleto de pedrería y flecos metálicos que caían hasta el suelo. Llevó un collar de diamantes y pendientes brillantes, mientras que el maquillaje neutro permitió que la textura del vestido fuera el foco principal.

Vestido sirena de lentejuelas leopardo y accesorios dorados

Vestido sirena de lentejuelas con
Vestido sirena de lentejuelas con estampado de leopardo y accesorios dorados que convirtió el animal print en protagonista en la alfombra roja de los Oscar 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la alfombra roja de los Oscar 2025, eligió vestido largo de corte sirena, completamente cubierto de lentejuelas con estampado de leopardo en dorado y negro, acompañó un peinado corto con puntas rubias. Añadió un collar y pendientes dorados, mientras que el maquillaje enfatizó los ojos con delineado oscuro. En este caso, el animal print se transformó en protagonista absoluto.

Vestido transparente con cristales y cadenas colgantes

Vestido transparente con aplicaciones de
Vestido transparente con aplicaciones de cristales y cadenas colgantes junto a sandalias brillantes en el show de los premios Oscar 2025 (REUTERS/Carlos Barria)

El vestido transparente con aplicaciones de cristales y cadenas colgantes envolvió su cuerpo, dejando ver la silueta bajo la luz de focos intensos. La pieza, que usó durante su show para los premios Oscar 2025 con escote pronunciado y cola larga, estuvo acompañada de sandalias de tiras brillantes y un peinado corto rubio.

Este look, de inspiración etérea, combinó sensualidad y sofisticación mediante el juego de transparencias y destellos. Las cadenas colgantes aportaron movimiento y originalidad al diseño.

Vestido nude de escote corazón con aplicaciones doradas

Vestido nude de escote corazón
Vestido nude de escote corazón con aplicaciones doradas corte ajustado y detalles en diamantes para el evento de George y Amal Clooney en 2024 (REUTERS/Kent J Edwards)

Para un evento de George y Amal Clooney en 2024, usó un vestido nude de escote corazón se cubrió de pequeñas aplicaciones doradas, con un corte ajustado que se extendió hasta el suelo. Lució un collar de diamantes y pendientes a juego, mientras que el peinado corto y rizado, junto con el maquillaje neutro, ofrecieron un contraste sutil.

Vestido blanco translúcido, cabello platinado y maquillaje artístico

(REUTERS/Andrew Kelly)
(REUTERS/Andrew Kelly)

El vestido largo de tejido translúcido en color blanco que usó para la Met Gala 2024 cubrió el cuerpo de Doja Cat y dejó entrever la silueta bajo la luz suave del recinto. Llevó el cabello corto y platinado, y su maquillaje se destacó por las líneas negras marcadas que descendieron desde los ojos hasta las mejillas. Sus manos, decoradas con tatuajes visibles, sostuvieron el vestido con delicadeza.

Temas Relacionados

Doja CatModaAlfombra rojaEstilo de celebridadesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El otoño en la cocina: recetas y secretos de chefs para transformar la mesa con ingredientes de estación

El cambio de clima abre la puerta a experiencias nuevas. Expertos anticipan qué productos y técnicas pueden sorprender y cómo un simple plato logra cambiar la atmósfera del hogar

El otoño en la cocina:

El circuito de 30 minutos que mide y mejora tu estado físico, según expertos

Una secuencia propuesta por especialistas ayuda a identificar fortalezas y debilidades reales durante el entrenamiento doméstico

El circuito de 30 minutos

La autenticidad y la vulnerabilidad, claves para sentirse más valorado en las relaciones

Dos psicólogos revelan que mostrar emociones auténticas y abrirse en las conversaciones es la vía más efectiva para fortalecer los vínculos afectivos y aumentar la sensación de aprecio mutuo

La autenticidad y la vulnerabilidad,

Ejercicios en casa: cuáles son los más efectivos para reducir el estrés y recuperar el bienestar

Especialistas destacan que sumar rutinas breves de fuerza junto con movilidad permite aliviar la tensión, mejorar el bienestar emocional, recuperar el equilibrio físico de forma práctica y accesible

Ejercicios en casa: cuáles son

La foca más grande del mundo y su piojo: un vínculo oculto y milenario que revela secretos del océano

En el marco del Día Internacional del mamífero, un equipo de científicos, que incluye argentinos, develó cómo un diminuto parásito puede sobrevivir en condiciones extremas junto a una de las mayores especies marinas del hemisferio sur

La foca más grande del
DEPORTES
Con Lionel Messi de titular,

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami le gana al New York City por la MLS

River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El análisis que revela los avances de Alpine tras el comienzo de la Fórmula 1: “Señales alentadoras”

AFA dio a conocer el precio de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania: cuándo saldrán a la venta

La patada de Marcos Rojo a un compañero en la victoria de Racing sobre Belgrano por el Torneo Apertura

TELESHOW
En plena polémica con Emilia

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

Daniela Ballester detalló por primera vez cómo vivió el ACV que tuvo y cómo pidió ayuda: “Me encontré tirada en casa”

Lali Espósito y Peter Lanzani juntos en una cena con amigos: la foto que disparó rumores de un futuro proyecto

El llamativo look urbano de Wanda Nara en China: cómo adaptó el free style al lujo asiático y se volvió viral

Evangelina Anderson cautivó a todos en la fiesta de Momi Giardina: cerca de Alex Pelao y sus amigos de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

Israel atacó bases militares y

Israel atacó bases militares y centros de producción de armas del régimen iraní en Teherán

José Antonio Kast afirmó que Chile debe “cuidar las relaciones comerciales con todos los países”

Francia celebra la última ronda de las elecciones municipales de cara a las presidenciales de 2027

La pintura que nadie esperaba: así fue el increíble redescubrimiento de John Constable en el corazón de Texas

Trump anunció que enviará agentes del ICE a los aeropuertos el lunes para reforzar la seguridad