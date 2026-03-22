Doja Cat y sus looks más extravagantes: del glamour ochentero al animal print extremo

Doja Cat explora todo el espectro visual, desde transparencias y plumas en la Met Gala hasta bodys con estampado de tigre (REUTERS/Mario Anzuoni)

El universo estilístico de Doja Cat traspasó fronteras gracias a una combinación audaz de colores, texturas y referencias a distintas décadas. En cada aparición pública, la cantante sorprende con propuestas visuales que fusionan la estética retro con elementos contemporáneos, consolidando su lugar como un ícono de la moda fuera de lo convencional.

Abrigo de pelaje, estampado animal y peluca azul eléctrica en escena

Abrigo de pelaje sintético en tonos grises y beige con animal print en una actuación reciente de Doja Cat (AFP)

Durante una de sus actuaciones más recientes, apostó por un estilo que llevó el animal print al extremo. Lució un abrigo voluminoso de pelaje sintético en tonos grises y beige, que cubrió parcialmente un mono ajustado con estampado de tigre y leopardo. El conjunto se completó con una boina a juego de estampado felino, decorada con un broche brillante que aportó un toque glamuroso al atuendo.

Abrigo verde oscuro y body de tigre con inspiración ochentera

Abrigo verde oscuro y body de tigre con accesorios llamativos y maquillaje teatral para un look de inspiración ochentera (REUTERS/Mario Anzuoni)

El conjunto incluyó un abrigo de textura peluda en color verde oscuro que enmarcó un body strapless con estampado de tigre en tonos naranjas y negros. Llevó medias negras opacas y varios anillos llamativos, mientras que los pendientes largos resaltaron sobre su peinado corto con ondas definidas.

Vestido de lentejuelas doradas y escote profundo

Vestido de lentejuelas doradas y escote profundo que resaltó la elegancia clásica de Doja Cat en la Art Film Gala de Los Ángeles 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestido de lentejuelas doradas cubrió su figura hasta el suelo, en la Art Film Gala en Los Ángeles 2025 con una abertura lateral pronunciada y un escote profundo. Llevó tacones negros de punta y un peinado de rizos cortos y rubios, acompañado de un maquillaje de ojos oscuros y labios suaves.

Minivestido pastel con pedrería y clutch rojo

Minivestido pastel con pedrería clutch rojo y peinado voluminoso que definieron el estilo vibrante de Doja Cat en los MTV Video Music Awards 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Para los MTV Video Music Awards 2025 el peinado voluminoso y rubio, con flequillo ladeado y ondas, complementó el minivestido de rombos en colores pasteles con detalles de pedrería rosa sobre el escote y el centro. Los pendientes largos y rosados, junto con unas sandalias plataforma en tono amarillo pálido, completaron el look. Sostuvo un clutch rojo brillante y lució uñas largas decoradas, mientras posó sobre una alfombra roja con fondo de logotipos.

Vestido azul aguamarina y collar ancho de pedrería

Vestido corto azul aguamarina collar ancho de pedrería y peluca rubia para la presentación de Doja Cat durante el iHeartRadio 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

Para una presentación durante el iHeartRadio en 2025 usó un vestido corto de tela brillante en tono azul aguamarina quedó acentuado por la luz azulada del escenario. Llevó una peluca larga y rubia, y complementó el atuendo con un collar ancho repleto de pedrería. Los pendientes de gran tamaño y las sandalias altas metalizadas acompañaron el look, mientras las medias de red añadieron textura a la propuesta.

Vestido largo con transparencias, escamas y plumas

Vestido largo con transparencias escamas brillantes y faldón de plumas como apuesta sofisticada de Doja Cat en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestido largo con transparencias y aplicaciones en forma de escamas brillantes combinó zonas beige con un faldón de plumas en blanco y marrón. Además, para la Met Gala 2025, llevó guantes blancos hasta el codo, zapatos de tacón decorados con pedrería y pendientes largos. El peinado corto y rizado dio un aire sofisticado, enmarcado por un fondo floral iluminado.

Traje de terciopelo negro con hombros estructurados y estampado animal

Traje de terciopelo negro con hombros estructurados detalles de rayas plateadas y estampado animal en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para otro look durante la Met Gala 2025, los hombros estructurados y el cuerpo en terciopelo negro con detalles de rayas plateadas conformaron una silueta llamativa, interrumpida por una zona central de estampado animal en amarillo y negro. Las medias opacas, los tacones altos de charol negro y el peinado afro voluminoso terminaron de definir el look, acompañado por labios oscuros y maquillaje de ojos azul claro.

Vestido dorado strapless con pedrería y flecos metálicos

Vestido dorado strapless decorado con pedrería y flecos metálicos que eligió Doja Cat para la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar (REUTERS/Danny Moloshok)

La cabellera recogida con detalles decorativos realzó el vestido strapless en tonos dorados que utilizó para una de las fiestas de Vanity Fair después de los Oscar, repleto de pedrería y flecos metálicos que caían hasta el suelo. Llevó un collar de diamantes y pendientes brillantes, mientras que el maquillaje neutro permitió que la textura del vestido fuera el foco principal.

Vestido sirena de lentejuelas leopardo y accesorios dorados

Vestido sirena de lentejuelas con estampado de leopardo y accesorios dorados que convirtió el animal print en protagonista en la alfombra roja de los Oscar 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la alfombra roja de los Oscar 2025, eligió vestido largo de corte sirena, completamente cubierto de lentejuelas con estampado de leopardo en dorado y negro, acompañó un peinado corto con puntas rubias. Añadió un collar y pendientes dorados, mientras que el maquillaje enfatizó los ojos con delineado oscuro. En este caso, el animal print se transformó en protagonista absoluto.

Vestido transparente con cristales y cadenas colgantes

Vestido transparente con aplicaciones de cristales y cadenas colgantes junto a sandalias brillantes en el show de los premios Oscar 2025 (REUTERS/Carlos Barria)

El vestido transparente con aplicaciones de cristales y cadenas colgantes envolvió su cuerpo, dejando ver la silueta bajo la luz de focos intensos. La pieza, que usó durante su show para los premios Oscar 2025 con escote pronunciado y cola larga, estuvo acompañada de sandalias de tiras brillantes y un peinado corto rubio.

Este look, de inspiración etérea, combinó sensualidad y sofisticación mediante el juego de transparencias y destellos. Las cadenas colgantes aportaron movimiento y originalidad al diseño.

Vestido nude de escote corazón con aplicaciones doradas

Vestido nude de escote corazón con aplicaciones doradas corte ajustado y detalles en diamantes para el evento de George y Amal Clooney en 2024 (REUTERS/Kent J Edwards)

Para un evento de George y Amal Clooney en 2024, usó un vestido nude de escote corazón se cubrió de pequeñas aplicaciones doradas, con un corte ajustado que se extendió hasta el suelo. Lució un collar de diamantes y pendientes a juego, mientras que el peinado corto y rizado, junto con el maquillaje neutro, ofrecieron un contraste sutil.

Vestido blanco translúcido, cabello platinado y maquillaje artístico

(REUTERS/Andrew Kelly)

El vestido largo de tejido translúcido en color blanco que usó para la Met Gala 2024 cubrió el cuerpo de Doja Cat y dejó entrever la silueta bajo la luz suave del recinto. Llevó el cabello corto y platinado, y su maquillaje se destacó por las líneas negras marcadas que descendieron desde los ojos hasta las mejillas. Sus manos, decoradas con tatuajes visibles, sostuvieron el vestido con delicadeza.