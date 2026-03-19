Kylie Jenner deslumbró con un look inspirado en un personaje de ficción: los llamativos detalles del vestido

Kylie Jenner rinde homenaje a Jessica Rabbit con un vestido rojo de Schiaparelli en los Oscar 2026, fusionando sensualidad y sofisticación en la alfombra roja (REUTERS/Mike Blake)

La referencia a Jessica Rabbit resultó evidente en el look de Kylie Jenner durante los premios Oscar 2026. La elección de un vestido rojo de lentejuelas, ceñido al cuerpo y con un escote en V, reproduce los códigos visuales asociados al personaje de animación, famoso por su silueta voluptuosa y sus atuendos brillantes.

Esta inspiración no solo se manifestó en la selección cromática y el material, sino también en la actitud y la puesta en escena de Jenner, quien caminó por el auditorio con una postura recta y una elegancia teatral.

Al igual que Jessica Rabbit, la empresaria fusionó sensualidad y sofisticación en un solo estilismo, consolidando la tendencia de reinterpretar figuras icónicas del cine y la cultura pop en la moda contemporánea.

El homenaje a Jessica Rabbit, gestado a través de un diseño de Schiaparelli, subraya cómo los íconos animados influyen en las narrativas visuales de las alfombras rojas actuales.

El impacto mediático de los outfits de Kylie Jenner se potencia con su presencia en redes sociales y su aparición junto a Timothée Chalamet en los Oscar 2026 (REUTERS/Mike Blake)

Jenner no solo adoptó los elementos esenciales del personaje, sino que los llevó al ámbito de la alta costura con una actualización que integra detalles modernos, como el uso de accesorios metálicos y la elección de un peinado más relajado.

La presencia de Kylie Jenner en los Oscar 2026 junto a Timothée Chalamet

La aparición de Kylie Jenner en los Oscar 2026 se produjo en calidad de invitada de excepción de Timothée Chalamet, nominado a Mejor actor. Aunque la tradición la sitúa accediendo al Dolby Theatre por la entrada trasera, su llegada no pasó inadvertida, gracias al despliegue mediático de su look y su presencia en redes sociales.

El vestido de Schiaparelli, estrenado inicialmente en Instagram, fue considerado por algunos como un acto de relaciones públicas hábilmente orquestado, sumando visibilidad tanto a Jenner como a Chalamet durante la noche más importante del cine.

Jenner reafirma su estatus como referente de moda al reinterpretar figuras animadas y llevarlas al terreno de la alta costura en premiaciones internacionales (REUTERS/Mike Blake)

La empresaria acompañó al actor como parte de una estrategia que integra moda, espectáculo y apoyo personal, consolidándose como figura recurrente en los circuitos de premiaciones.

Otros looks de Kylie Jenner

Desde su debut en las alfombras rojas del cine durante la promoción de “Un completo desconocido” en 2025, Kylie Jenner ha optado por atuendos que no solo despiertan atención, sino que crean tendencia.

Vestido negro de lentejuelas y plumas

El vestido negro de lentejuelas y plumas elegido por Kylie Jenner para el after party de Vanity Fair resalta su estilo elegante y audaz en la noche posterior a los Oscar (REUTERS/Danny Moloshok)

Kylie Jenner lució un vestido largo negro completamente cubierto de lentejuelas para el after party de Vanity Fair para los Oscar 2026, con escote halter y corte ajustado al cuerpo. La parte inferior del vestido destaca por una falda con plumas que aporta textura y forma una pequeña cola. El conjunto se completa con el cabello suelto y ondulado, además de sandalias negras de tiras, logrando una imagen sofisticada y llamativa.

Vestido midi de rayas y top corsé

El vestido midi de rayas y top corsé en tonos crema y oscuros muestra el lado más natural y relajado de Kylie Jenner en eventos informales (The Grosby Group)

En un entorno más relajado, Jenner escogió un vestido midi de tirantes en tejido de punto con rayas horizontales en tonos claros y oscuros. El diseño incorpora un top estructurado tipo corsé en color crema, con detalles cruzados bajo el busto. Como accesorios, eligió gafas de sol ovaladas oscuras y un bolso pequeño negro. El cabello suelto y ligeramente ondulado refuerza la naturalidad del conjunto.

Conjunto urbano blanco

Kylie Jenner apuesta por la comodidad y el estilo urbano con un conjunto blanco de crop top y pantalón, ideal para sus salidas casuales en la ciudad (The Grosby Group)

Para una salida casual, Kylie optó por un crop top blanco de tirantes anchos y corte ajustado, acompañado de pantalones blancos de tiro medio con cordones en la parte delantera. Completó el look con un bolso grande en tonos degradados y gafas de sol rectangulares negras. Las sandalias planas y el cabello suelto aportan un aire relajado, ideal para un día en la ciudad.

Corsé blanco y falda ajustada

Para las festividades del casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, Jenner elige un corsé blanco y falda ajustada, inspirándose en la lencería clásica con toques modernos (REUTERS/Yara Nardi)

Para las festividades del casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, Jenner llevó un corsé blanco de tirantes finos con varillas marcadas y escote pronunciado, acompañado de una falda entallada a juego. El conjunto resalta por los detalles de costura visibles y la estructura ajustada, inspirada en la lencería clásica. Kylie eligió el cabello recogido en un moño bajo, gafas de sol pequeñas y pendientes brillantes, logrando un estilo sofisticado y elegante.