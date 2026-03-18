Receta de almendrado casero, rápida y fácil

Almendrado casero listo para servir, con su cobertura crocante de praliné y almendras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico de las mesas argentinas, especialmente en las fiestas y reuniones familiares. El almendrado es ese postre que evoca celebraciones, charlas largas y el sonido de la cuchara rompiendo la capa crocante de almendras. Su presencia es sinónimo de alegría y de tradición, siempre listo para coronar un asado o una comida especial.

Tradicionalmente, se asocia con los helados de confitería y la pastelería porteña, pero en Argentina se disfruta en versión casera, sobre todo cuando el calor invita a buscar un postre fresco y rendidor. Es perfecto para preparar con tiempo y tenerlo listo en la heladera para cuando llegan visitas inesperadas.

Receta de almendrado casero

El almendrado casero es un postre frío a base de helado de crema americana (o vainilla), almendras tostadas y praliné, que se arma en molde y se sirve en rebanadas. Lleva una cobertura crocante de almendras acarameladas. Su versión rápida y sencilla, ideal para hacer en casa, permite disfrutar de un clásico sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)

Preparación activa: 20 minutos

Freezer: 1 hora 40 minutos

Ingredientes

El clásico postre argentino en versión casera, fácil y rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 litro de helado de crema americana o vainilla

150 gr de almendras peladas

80 gr de azúcar

1 cucharada de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 molde de budín chico o de pan

Cómo hacer almendrado casero, paso a paso

Tostar las almendras: Colocar las almendras en una sartén seca y tostarlas a fuego bajo, moviendo seguido, hasta que estén apenas doradas. Reservar. Preparar el praliné: En una sartén limpia, colocar el azúcar y el agua. Cocinar a fuego medio hasta que se forme un caramelo rubio. Agregar la mitad de las almendras y mezclar rápido para que se cubran bien. Volcar sobre una placa aceitada o papel manteca y dejar enfriar. Picar el praliné: Una vez frío, picar groseramente el praliné con cuchillo o procesadora. Reservar. Armar la base: Dejar ablandar el helado unos minutos fuera del freezer para que sea fácil de manipular. En un bol, mezclar el helado con la mitad de las almendras tostadas (las que no llevaste al caramelo) y un poco de esencia de vainilla si te gusta. Moldear: Forrar un molde de budín con film. Volcar la mezcla de helado y alisar la superficie. Agregar el praliné: Distribuir el praliné picado sobre la superficie, presionando apenas. Llevar al freezer: Cubrir con film y llevar al freezer por al menos 1 hora y media, hasta que esté bien firme. Desmoldar y servir: Retirar 5 minutos antes de servir. Desmoldar, retirar el film y cortar en rebanadas gruesas.

Consejos clave:

Las almendras deben quedar bien crocantes, no quemadas.

El caramelo no debe oscurecer demasiado (amarga).

Para un desmolde fácil, usar film o papel manteca.

Servir bien frío para conservar la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones.

Porción de almendrado casero, ideal para coronar cualquier comida de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 33 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en el freezer hasta 1 mes, bien envuelto en film o en un recipiente hermético. Se debe evitar dejarlo destapado para que no se le impregne el olor de otros productos de la heladera.