Qué es la manósfera y cómo los “manfluencers” convierten el odio en negocio

En Infobae a la Tarde, el panel abordó el avance de la manósfera, una red de comunidades digitales que sostienen que los hombres son víctimas de un sistema influido por el feminismo. La discusión se centró en el impacto de estos discursos en las nuevas generaciones y en la cultura online contemporánea.
En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, surgió el interrogante sobre si la sociedad digital actual muestra un retroceso en materia de igualdad de género.
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El disparador fue el reciente estreno en Netflix de “Dentro de la manosfera”, el documental de Louis Theroux. “La manosfera sería, muy simplemente, una serie de comunidades digitales que tienen como concepto el hecho de que los hombres son oprimidos por las mujeres”, sintetizó Guardia Bourdin. Esa premisa sirve de base para la proliferación de mensajes machistas, misóginos y teorías conspirativas que hoy circulan con fuerza en redes sociales.
La manósfera y el discurso de la opresión masculina
Guardia Bourdin explicó que la manosfera se alimenta de la idea de que “los hombres son oprimidos por el sistema”, una percepción que crece a la par del avance de los feminismos. “El valor de un hombre se adquiere a través del dinero, del poder. En cambio, el valor de las mujeres es producto de la belleza, la sexualidad, etcétera”, citó para ilustrar el eje central de estos espacios virtuales.
Manu Jove recordó que, si bien estos discursos no son nuevos, “ahora se hacen en público, de manera digital, a una audiencia gigante”. En esa línea, Guardia Bourdin destacó que el objetivo central es “generar controversia, porque eso genera más visualizaciones, eso genera fama y el modelo de negocios de fitness, finanzas y mujeres está sostenido por la fama digital”.
El documental recorre testimonios de referentes de la manósfera como Sneako y Justin Walker, quienes reúnen millones de seguidores y comercializan cursos, aplicaciones financieras y rutinas de fitness. “El único que gana, en definitiva, es el personaje este que vende estas aplicaciones de finanzas”, relató Guardia Bourdin sobre una de las experiencias narradas en el film.
Monetización, controversia y peligro social
La estrategia de los llamados manfluencers responde a una lógica comercial basada en la polémica: “A medida que ellos notan que tienen éxito haciendo estas declaraciones, que son de tinte machista, racista, antisemita, todo lo que puede generar una ola de indignación en Internet y muchas adhesiones también, profundizan en el escándalo, en la controversia, en lo ofensivo, porque eso incrementa las visualizaciones y significa que les ingresa más dinero”, detalló Guardia Bourdin.
El panel vinculó este fenómeno con la economía de la atención, donde la viralización de contenidos polémicos se traduce en ventas de cursos, uso de aplicaciones y visualizaciones. “Se genera un círculo vicioso a través del cual, a medida que ellos notan que tienen éxito, profundizan el escándalo”, remarcó Guardia Bourdin.
De la marginalidad digital al mainstream político
El documental muestra que la manosfera, originalmente marginal, hoy influye en adolescentes y jóvenes. “Todos los testimonios que mostraba el documental eran pibes jóvenes, tenían 23 años, 20 años... Los vienen a saludar chicos, niños, niños que tendrán 13, 14, 15 años como muchísimo”, señaló Guardia Bourdin.
Muchos manfluencers han dado el salto a la política, vinculándose con movimientos de derecha y extrema derecha, sobre todo en Estados Unidos, donde la afinidad con figuras como Donald Trump se vuelve explícita. “Estos manfluencers ya llegaron al mainstream. Muchos con vínculos con la política, muchos que se vinculan también a las derechas, a la extrema derecha de muchos países que están teniendo en este momento un auge”, describió Guardia Bourdin.
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