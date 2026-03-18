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Qué es la manósfera y cómo los “manfluencers” convierten el odio en negocio

La explosión de comunidades masculinas online reabre el debate sobre el impacto de los discursos de odio y el negocio que se genera alrededor de la polémica en redes sociales. El fenómeno fue analizado en Infobae a la Tarde tras el estreno de un documental que expone su lógica y alcance.

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Los manfluencers convierten mensajes misóginos y controversiales en negocios digitales que involucran cursos, aplicaciones financieras y rutinas de fitness

En Infobae a la Tarde, el panel abordó el avance de la manósfera, una red de comunidades digitales que sostienen que los hombres son víctimas de un sistema influido por el feminismo. La discusión se centró en el impacto de estos discursos en las nuevas generaciones y en la cultura online contemporánea.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, surgió el interrogante sobre si la sociedad digital actual muestra un retroceso en materia de igualdad de género.

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El disparador fue el reciente estreno en Netflix de “Dentro de la manosfera”, el documental de Louis Theroux. “La manosfera sería, muy simplemente, una serie de comunidades digitales que tienen como concepto el hecho de que los hombres son oprimidos por las mujeres”, sintetizó Guardia Bourdin. Esa premisa sirve de base para la proliferación de mensajes machistas, misóginos y teorías conspirativas que hoy circulan con fuerza en redes sociales.

La manósfera y el discurso de la opresión masculina

Guardia Bourdin explicó que la manosfera se alimenta de la idea de que “los hombres son oprimidos por el sistema”, una percepción que crece a la par del avance de los feminismos. “El valor de un hombre se adquiere a través del dinero, del poder. En cambio, el valor de las mujeres es producto de la belleza, la sexualidad, etcétera”, citó para ilustrar el eje central de estos espacios virtuales.

Manu Jove recordó que, si bien estos discursos no son nuevos, “ahora se hacen en público, de manera digital, a una audiencia gigante”. En esa línea, Guardia Bourdin destacó que el objetivo central es “generar controversia, porque eso genera más visualizaciones, eso genera fama y el modelo de negocios de fitness, finanzas y mujeres está sostenido por la fama digital”.

El salto de los manfluencers
El salto de los manfluencers de espacios digitales marginales al mainstream político revela la influencia de la manósfera en la cultura y la política actual (Infobae en Vivo)

El documental recorre testimonios de referentes de la manósfera como Sneako y Justin Walker, quienes reúnen millones de seguidores y comercializan cursos, aplicaciones financieras y rutinas de fitness. “El único que gana, en definitiva, es el personaje este que vende estas aplicaciones de finanzas”, relató Guardia Bourdin sobre una de las experiencias narradas en el film.

Monetización, controversia y peligro social

La estrategia de los llamados manfluencers responde a una lógica comercial basada en la polémica: “A medida que ellos notan que tienen éxito haciendo estas declaraciones, que son de tinte machista, racista, antisemita, todo lo que puede generar una ola de indignación en Internet y muchas adhesiones también, profundizan en el escándalo, en la controversia, en lo ofensivo, porque eso incrementa las visualizaciones y significa que les ingresa más dinero”, detalló Guardia Bourdin.

El panel vinculó este fenómeno con la economía de la atención, donde la viralización de contenidos polémicos se traduce en ventas de cursos, uso de aplicaciones y visualizaciones. “Se genera un círculo vicioso a través del cual, a medida que ellos notan que tienen éxito, profundizan el escándalo”, remarcó Guardia Bourdin.

El documental 'Dentro de la
El documental 'Dentro de la manósfera' destaca la expansión de comunidades masculinas que denuncian la supuesta opresión de los hombres por el feminismo (Infobae en Vivo)

De la marginalidad digital al mainstream político

El documental muestra que la manosfera, originalmente marginal, hoy influye en adolescentes y jóvenes. “Todos los testimonios que mostraba el documental eran pibes jóvenes, tenían 23 años, 20 años... Los vienen a saludar chicos, niños, niños que tendrán 13, 14, 15 años como muchísimo”, señaló Guardia Bourdin.

Muchos manfluencers han dado el salto a la política, vinculándose con movimientos de derecha y extrema derecha, sobre todo en Estados Unidos, donde la afinidad con figuras como Donald Trump se vuelve explícita. “Estos manfluencers ya llegaron al mainstream. Muchos con vínculos con la política, muchos que se vinculan también a las derechas, a la extrema derecha de muchos países que están teniendo en este momento un auge”, describió Guardia Bourdin.

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