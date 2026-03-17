Hojas de laurel y agua tibia: la combinación natural que alivia la fatiga y refresca los pies después de largas jornadas

La aplicación regular de esta práctica doméstica relaja los pies después de actividad demandante, ayuda a eliminar malos olores y puede integrarse a la rutina de cuidado personal sin requerir productos costosos o intervenciones médicas. (Freepik)

Después de un día largo o de permanecer muchas horas de pie, el cansancio y la pesadez en los pies afectan el bienestar general. En diferentes países, el uso de baños de pies con hojas de laurel y agua tibia se popularizó como un remedio casero para relajar y refrescar los pies. Esta práctica se recomienda especialmente al final del día o tras realizar actividad física.

De acuerdo con estudios médicos, los pies soportan el peso corporal durante toda la jornada y suelen quedar relegados en la rutina de cuidado personal. El baño con agua tibia ayuda a relajar los músculos y a reducir la sensación de fatiga, mientras que el aroma de las hojas de laurel aporta una experiencia de frescura. Los aceites naturales presentes en las hojas pueden intensificar la sensación de descanso y bienestar.

Según un artículo del sitio de noticias OGlobo, la preparación de este baño resulta sencilla y accesible. El proceso consiste en hervir un litro de agua, añadir entre cuatro y cinco hojas de laurel y dejar reposar la mezcla para liberar su aroma. Una vez que el líquido alcanza una temperatura tibia, los pies se sumergen durante 15 a 20 minutos. Esta práctica puede repetirse una o dos veces por semana, según la necesidad de descanso de cada persona.

Sin embargo, según un estudio publicado en la revista médica del Instituto de Ciencias McCormick (MSI), destacó recomendaciones particulares sobre el efecto del laurel en las personas.

Utilizar hojas de laurel y agua tibia en baños de pies alivia el cansancio, refresca y apoya la higiene, según prácticas tradicionales avaladas por expertos, siendo una opción sencilla para el bienestar tras actividad física intensa o largas caminatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y efectos del baño de laurel para el bienestar

El baño de pies con hojas de laurel y agua tibia no sólo proporciona alivio inmediato al cansancio, sino que también ayuda a mantener la higiene y reducir olores desagradables. El calor del agua favorece la circulación, mientras que el laurel aporta una sensación de frescor. Así, la combinación tiene un efecto relajante y puede formar parte de una rutina de autocuidado al final del día.

En este sentido, la práctica es recomendable tras actividades físicas intensas, largas caminatas o jornadas laborales que exigen permanecer de pie. También puede aplicarse antes de dormir, como parte de un ritual de relajación. El contacto del agua tibia con los pies contribuye a liberar tensiones y a mejorar la calidad del descanso nocturno.

Preparación y recomendaciones para su uso

Para obtener el máximo beneficio, se aconseja preparar el baño de pies en un recipiente adecuado y asegurarse de que el agua no esté demasiado caliente. Tras hervir el agua con las hojas de laurel y dejarla reposar, basta con sumergir los pies durante el tiempo recomendado. Esta rutina puede adaptarse a las preferencias personales y al nivel de cansancio experimentado.

Sumergir los pies en una infusión tibia de hojas de laurel favorece la relajación muscular y proporciona frescura e higiene, según reportes de usuarios y recomendaciones de especialistas en autocuidado y salud podal. (Freepik)

El baño de pies con laurel se puede complementar con un suave masaje o con la aplicación de cremas hidratantes después del secado, para potenciar la sensación de bienestar. Según especialistas, mantener los pies limpios y frescos ayuda a prevenir molestias y favorece la salud general.

Cuándo realizar el baño de pies y consideraciones finales

El uso de este remedio casero es apropiado después de jornadas agotadoras, actividades físicas prolongadas o antes de acostarse. La frecuencia puede variar según las necesidades de cada persona, pero una o dos veces por semana suele ser suficiente para notar los efectos positivos.

Es así que, el baño de pies con hojas de laurel y agua tibia representa una alternativa sencilla y natural para aliviar el cansancio y mejorar el bienestar al final del día. La combinación de calor, aroma y cuidado personal convierte esta práctica en una herramienta útil para quienes buscan relajarse y revitalizar sus pies sin recurrir a productos costosos o procedimientos complejos.