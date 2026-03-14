Las mejores fotos de la primera jornada de Lollapalooza 2026

Los Turf encendieron el escenario Gustavo Gavotti

Lollapalooza Argentina 2026 inauguró su segunda década con una profunda renovación de su experiencia, que incluyó el rediseño del predio y la incorporación de nuevas áreas, en una grilla que reunió a más de 100 artistas locales e internacionales.

El rapero Tyler The Creator en un increíble show con efectos especiales Prensa DF

El festival, que se desarrolla en el Hipódromo de San Isidro los días 13, 14 y 15 de marzo, transforma sus escenarios principales y priorizó la circulación fluida y el confort del público.

Joaquín Levinton entró en un caballo Gustavo Gavotti

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de un show increíble por parte de Tyler The Creator. El rapero estadounidense, uno de los nombres más esperados de la edición, irrumpió en el escenario principal envuelto en luces rojas que combinaban con su look.

Durante la primera jornada, el público recorrió el predio rediseñado, de cara a una mega programación musical que incluye a figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Turf y Paulo Londra entre otros.

El público ya entrada la noche

La apertura de puertas del día I se realizó a las 12:30 y la reorganización del espacio facilitó los recorridos y amplió áreas clave como la nueva Zona de Relax y el renovado Lolla Lounge.

En el Samsung Stage, Mora Fisz abrió la jornada a las 13:45 con una presentación que reafirma su buen presente.

Los Gen Ze son parte de Lollapalooza

Vestida de negro con detalles asimétricos y destellos en el rostro, la artista emergente interpretó “Mil preguntas” y “Donde comenzó la tormenta”, generando expectativa entre quienes se acercaron a escucharla.

El inicio de la fiesta

Los carteles un clásico de Lollapalooza

Reconocida por su participación en la serie El Eternauta —donde encarna a Clara, hija de Ricardo Darín y Carla Peterson—, Mora Fisz se consolidó ante el público como una figura versátil que atrae a una nueva generación interesada tanto en su faceta musical como actoral.

Las fans de Katseye Gustavo Gavotti

Mientras tanto, Jero Jones inauguró el Perry’s Stage con un set que combinó rock alternativo, post-punk y electrónica, confirmando su lugar en la escena nacional emergente.

El público en el predio de San Isidro Gustavo Gavotti

Con un repertorio que explora sonidos y letras introspectivas, anticipó la variedad que dominaría la jornada.

El público de Lollapalooza 2026 y su primera jornada

A las 14:30, el Alternative Stage recibió a la banda mendocina Spaghetti Western. Liderada por Francisca Figueroa e incorporando instrumentos autóctonos y palmas, fusionó ritmos regionales con jazz y soul, aportando una identidad propia al festival.

Una de las banderas con Messi como protagonista

En el Flow Stage, a la misma hora, Tiger Mood abrió el escenario principal. Su mezcla de funk, neo-soul, hip-hop y jazz, consolidada en presentaciones previas en el Konex y el Festival Buena Vibra, llegó a un público masivo.

Danny Ocean cerró la tarde en el Alternative Stage con una ovación y participación activa del público

El grupo desplegó un show enérgico, mantuvo en movimiento a la audiencia y reafirmó su lugar como una de las bandas revelación de la escena local.

Danny Ocean en el show

Más tarde, Guitarricadelafuente sobresalió en el escenario con su voz y guitarra. El artista español de 28 años se lució con un repertorio que pasó del folk a ritmos más dinámicos, captando la atención tanto en el centro como en los alrededores del predio.

Katseye aportó el toque de K-pop en el Samsung Stage, con coreografías y una puesta visual llamativa

Pasadas las 16, Balu Brigada subió al Alternative Stage con su propuesta de indie rock. Los hermanos Henry y Pierre Beasley, acompañados por su tecladista y baterista vestidos con camisetas de la selección argentina, lograron una conexión inmediata con el público.

Otro de los momentos de Katseye

En su segunda visita al país, tras haber teloneado a Twenty One Pilots en 2025, ofrecieron un show intenso que desató un ambiente de euforia colectiva.

El grupo en su increíble show Gustavo Gavotti

Desde el escenario, los integrantes de Balu Brigada destacaron la respuesta de la audiencia argentina y recordaron el “circle of death” como una experiencia inédita para ellos.

Los looks son fueron protagonista

Subrayaron la energía del público local y la facilidad con la que logran involucrarlo durante sus presentaciones.

Lollapalooza Argentina 2026 abrió su segunda década con un rediseño integral del predio y una renovada experiencia para los asistentes Jaime Olivos

A las 18, Djo, el proyecto musical de Joe Keery, tomó el Flow Stage. El exintegrante de Stranger Things se mostró cercano al público argentino, que lo recibió con entusiasmo.

Miles de personas recorrieron el Hipódromo de San Isidro disfrutando propuestas gastronómicas y merchandising exclusivo Jaime Olivos

Durante la interpretación de “End of Beginning”, la multitud acompañó con aplausos y cantos, generando uno de los momentos más intensos del día.

Familias, adolescentes y grupos de amigos compartieron la jornada en un ambiente inclusivo y seguro Gustavo Gavotti

En simultáneo, Easykid debutó en el Perry’s Stage. Antes de su show, el artista chileno expresó la importancia de presentarse por primera vez fuera de su país y manifestó su intención de brindar un espectáculo energético y memorable para la audiencia argentina.

La diversidad de estilos musicales atrajo a diferentes generaciones, consolidando el carácter intergeneracional del evento Jaime Olivos

El festival también incluyó una destacada presencia del K-pop. El grupo Katseye actuó en el Samsung Stage ante una multitud diversa.

Lollapalooza Argentina 2026 reafirmó su rol como punto de encuentro para la cultura joven y la música en vivo Jaime Olivos

La presentación comenzó con “Debut”, acompañada por bailarines que replicaron su coreografía. Los trajes en tonos rojos y magenta, junto con una puesta visual llamativa, marcaron el inicio de una de las actuaciones más comentadas.

Danny Ocean

A medida que avanzaba el show, Katseye interpretó “Gameboy”, momento en que las integrantes quedaron solas en escena y demostraron su destreza en canto y baile.

El público disfrutó de una experiencia renovada, con espacios más amplios y una circulación fluida en todo el predio Prensa DF

“I’m pretty” volvió a encender el entusiasmo del público, que se mantuvo cerca de la valla para no perder detalle.

Los espacios temáticos y las áreas verdes ofrecieron alternativas para quienes buscan relajarse o explorar nuevas propuestas artísticas Prensa DF

En una pausa, Daniela, una de las integrantes, compartió su emoción por presentarse en Argentina y mencionó sus raíces latinas, recibiendo el reconocimiento de la audiencia.

Royel Otis Prensa DF

El cierre de la tarde en el Alternative Stage quedó a cargo de Danny Ocean. El cantante venezolano, vestido de negro y con bandana y gafas oscuras, inició su show con “Imagínate”, que fue recibido con una ovación.

Royel Otis Prensa DF

Luego interpretó “Volare” y “Amor”, mientras el público coreaba cada tema y registraba el concierto con sus teléfonos. Ocean guió a la multitud con gestos y consignas, manteniendo la energía alta y consolidando su lugar entre los artistas más celebrados del festival.

Judeline Prensa DF

Con la llegada de la noche, el Samsung Stage recibió uno de los momentos más esperados del día: la salida de Lorde. Miles de fans la aguardaron desde la apertura de puertas, muchos de ellos con remeras y portadas de “Pure Heroine” en mano.

La edición 2026 consolidó la apuesta por la innovación, la diversidad de estilos y la evolución constante de Lollapalooza Argentina Prensa DF

La ansiedad se notó en el ambiente mientras la artista neozelandesa ajustaba los detalles para su entrada.

Djo, el proyecto musical de Joe Keery, generó uno de los momentos más intensos del día en el Flow Stage

Lorde eligió para la ocasión unos lentes con luces blancas, una remera desgastada y un pantalón ajustado, elementos que acentuaron su estilo y energía en el escenario.

TIGER MOOD Prensa DF

El show se abrió con “Hammer”, tema de su cuarto álbum “Virgin”, y desde el inicio se impuso con su carisma, confirmando el peso de su figura en la escena pop global.

El vínculo con la audiencia se percibió desde los primeros minutos y alcanzó un punto máximo cuando interpretó “Royals” sin acompañamiento instrumental. El público respondió con un canto colectivo que llenó el predio de luces y voces, generando un ambiente cargado de emoción. Al concluir el tema, Lorde saludó a los presentes y expresó su alegría por volver a la Argentina tras un largo tiempo.

Tiger Mood llevó su mezcla de funk, neo-soul y hip-hop al Flow Stage y movilizó a la audiencia desde el inicio Prensa DF

El concierto continuó con “Broken Glass”, donde la artista saltó y levantó los brazos, extendiendo su entusiasmo a toda la audiencia. Lorde se acercó al borde del escenario y compartió gestos y sonrisas con quienes lograron ubicarse cerca de la valla. La emoción fue en aumento con “Buzzcut Season”, uno de los temas que consolidó su lugar como referente generacional.

El contacto directo entre artistas y público generó una atmósfera de cercanía y celebración colectiva

A lo largo del show, Lorde mantuvo la intensidad y agradeció de forma constante el apoyo recibido. “Favourite Daughter” marcó otro de los puntos altos, y la cantante recorrió el escenario, interactuando con el público y ratificando la expectativa que acompañó su regreso.

La selección de canciones incluyó clásicos y material de “Virgin”, lo que permitió ver la evolución de la artista y su capacidad para renovarse sin perder identidad.

El espíritu festivo fue acompañado por actividades interactivas y zonas de juegos para todas las edades

En un momento de cercanía, Lorde se dirigió directamente a sus seguidores y recordó el impacto de su primera visita al país, señalando la manera única en que el público argentino vive la música y la afinidad que siente con esa forma de sentir.

Antes de interpretar “Man of the Year”, sentada en las escalinatas del escenario, la cantante compartió su gratitud y aseguró que extrañará al público tras esa noche.

VICTORIA WHY NOT

Hoy sábado 14, el festival continúa con la presentación local de Chappell Roan y el regreso de Skrillex, referente de la electrónica global.

También se destacan las actuaciones de Lewis Capaldi y Paulo Londra, ampliando la diversidad de estilos en la programación. Sabrina Carpenter regresará al escenario el domingo 15 para cerrar la última noche, donde presentará su álbum “Man’s Best Friend”, lanzado el 29 de agosto de 2025.

SPAGHETTI WESTERN

La edición 2026 implicó el traslado de tres de los cinco escenarios principales, una decisión orientada a optimizar la circulación y ampliar zonas exclusivas para el público. El cambio más significativo se observa en el nuevo Perry’s Stage, espacio central para la música electrónica y urbana, que ahora presenta una propuesta multisensorial con pantallas y luces circulares para una vivencia en 360 grados. Esta transformación técnica y visual intensifica la conexión entre artistas y público.

El festival se posicionó como un punto de encuentro para los amantes de la música, la cultura y la innovación

La atmósfera inmersiva y la integración tecnológica de Perry’s Stage refuerzan la apuesta del festival por una experiencia sensorial completa, dirigida especialmente a los fanáticos de la electrónica y los nuevos ritmos urbanos.

La energía colectiva del público fue protagonista, acompañando cada show con entusiasmo y creatividad Prensa DF

El Kidzapalooza mantiene su lugar central en el predio, con actividades, talleres y presentaciones para el público infantil, entre los que se destacan Topa, Panam y Piñón Fijo, según reportó Infobae. Este enfoque familiar sostiene el carácter intergeneracional del festival y su propuesta inclusiva para distintas edades.

El público valoró la organización y los servicios ofrecidos durante las tres jornadas del festival Prensa DF

Como novedad, la edición 2026 sumó la Zona de Relax, un espacio verde y sombreado para que el público pueda descansar entre shows. Además, el Lolla Lounge fue mejorado y ahora ofrece vistas preferenciales a los escenarios Flow y Samsung, áreas de descanso exclusivas, wifi y acceso prioritario a servicios gastronómicos y merchandising.

El despliegue de tecnología en pantallas y sonido mejoró la calidad de la experiencia para todos los asistentes Gustavo Gavotti

A lo largo de los últimos diez años, Lollapalooza Argentina se consolidó como escenario de actuaciones memorables y debuts de gran impacto en la música en vivo. El debut de los Red Hot Chili Peppers en la primera edición marcó un estándar de convocatoria, mientras que el set de Eminem en la tercera edición superó expectativas con una puesta en escena de alto impacto.

Balu Brigada Jaime Olivos

La edición de 2022 fue recordada por la visita de Miley Cyrus, quien presentó su gira “Attention” y realizó versiones de clásicos, y por el último show del baterista Taylor Hawkins antes de su fallecimiento, interpretando “Somebody to Love” de Queen ante una multitud.

Los asistentes desplegaron estilos únicos, fusionando prendas vintage, colores neón y accesorios llamativos Gustavo Gavotti

El décimo aniversario, celebrado en 2024, cerró con Olivia Rodrigo, quien agotó localidades y sintetizó la experiencia del festival al afirmar: “No creo haber visto tanta gente en toda mi vida. Dios mío”, una cita destacada por Infobae Teleshow.

La moda festivalera se impuso con glitter, peinados originales y maquillaje artístico en rostros y cuerpos Gustavo Gavotti

Otros momentos destacados incluyen la colaboración de Duki y Bizarrap en 2023 y las presentaciones de artistas internacionales como Arctic Monkeys, The Strokes y Martin Garrix, consolidando al evento como un referente imprescindible en el circuito de festivales latinoamericanos.

La diversidad de propuestas gastronómicas permitió a los asistentes explorar sabores de distintas culturas Gustavo Gavotti

Cada edición refuerza el cruce entre tradición e innovación, con una grilla diversa, nuevas propuestas para el público y una infraestructura en constante evolución que acompaña el crecimiento de la audiencia y la cultura festivalera local.

Más fotos

Los asistentes aprovecharon la ocasión para mostrar tatuajes, piercings y accesorios personalizados Gustavo Gavotti

Mora Fisz Jaime Olivos

Los peinados incluyeron trenzas, coletas altas y pelo teñido en tonos fantasía Jaime Olivos

El público combinó prendas deportivas con elementos de lujo, mostrando un enfoque libre y experimental

Los chalecos con brillos y las prendas intervenidas a mano se destacaron en la multitud Jaime Olivos

Muchas personas optaron por prendas intervenidas con parches, bordados y mensajes personalizados Jaime Olivos

Los flecos y las telas metalizadas aportaron dinamismo a los movimientos del público frente a los escenarios Jaime Olivos

Jaime Olivos

Los bucket hats y las gorras con logos de bandas fueron accesorios recurrentes en la multitud Jaime Olivos

Las camisetas oversize con frases musicales y estampas de íconos pop marcaron presencia entre los asistentes Jaime Olivos

Los accesorios handmade, como collares de cuentas y pulseras tejidas, acompañaron los looks más bohemios Jaime Olivos

La creatividad colectiva del público se reflejó en la diversidad de estilos, reafirmando a Lollapalooza como un desfile de autoexpresión y tendencias Jaime Olivos

Los pañuelos atados al cuello y las medias estampadas complementaron los outfits con guiños retro Jaime Olivos

Los pantalones cargo y las riñoneras fueron elegidos por quienes priorizaron la comodidad sin resignar tendencia Jaime Olivos

Fotos Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y Prensa DF