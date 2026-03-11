Tendencias

¿Hay que lavar los huevos antes de guardarlos? El hábito que podría aumentar el riesgo de salmonella

Una costumbre doméstica puede afectar la protección natural y crear amenazas invisibles para la salud en la cocina

Lavar los huevos antes de guardarlos elimina la cutícula protectora y aumenta el riesgo de contaminación por Salmonella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar los huevos antes de guardarlos es una práctica común que puede comprometer la seguridad alimentaria en el hogar. Este hábito elimina la cutícula protectora, una película natural que recubre la cáscara y actúa como barrera contra microorganismos, incrementando el riesgo de que agentes patógenos como la salmonella atraviesen la superficie e ingresen al interior del alimento.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que los huevos solo se laven justo antes de cocinarlos. Limpiar los huevos antes de refrigerarlos elimina la protección natural y facilita la contaminación, especialmente si la cáscara presenta microfisuras. Si un huevo tiene suciedad visible al retirarlo del envase, se aconseja limpiarlo en seco con un paño o papel, reservando el lavado con agua y jabón solo para aquellos que se usarán de inmediato.

El lavado anticipado elimina la cutícula, una capa delgada compuesta de proteínas que sella los poros de la cáscara y dificulta el paso de bacterias. Al perder esta barrera, los microorganismos pueden penetrar más fácilmente y multiplicarse si las condiciones de almacenamiento no son óptimas. Por este motivo, entidades como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos insisten en posponer el lavado hasta el momento de la cocción y aplicar solo la limpieza en seco ante suciedad superficial.

Manipulación y conservación seguras de los huevos

La manipulación adecuada de los huevos es fundamental para reducir riesgos sanitarios en el hogar. Los huevos deben conservarse en su envase original dentro del frigorífico, a temperatura constante de entre 1 °C y 5 °C, evitando fluctuaciones que favorezcan la proliferación bacteriana. Este método protege el alimento de olores externos y facilita el control de la fecha de consumo preferente y la trazabilidad, de acuerdo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Mantener los huevos en su envase original dentro del refrigerador ayuda a conservar una temperatura estable y previene la proliferación de bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la preparación, se recomienda romper los huevos en un recipiente aparte, en lugar de hacerlo directamente sobre otros alimentos, para evitar la contaminación cruzada. Asimismo, es indispensable lavar las manos y los utensilios después de manipular huevos crudos, ya que, según la FDA, estas acciones disminuyen significativamente el riesgo de intoxicaciones domésticas.

En caso de observar suciedad visible, basta con limpiar el huevo en seco con papel o paño, dejando el lavado con agua y jabón solo para los que se utilizarán de inmediato. Este procedimiento preserva la barrera natural de la cáscara y contribuye a la seguridad microbiológica del alimento.

Cómo identificar huevos en mal estado

Aunque la fecha de consumo preferente es una referencia válida, los sentidos son herramientas esenciales para detectar huevos deteriorados. Un olor desagradable al abrir el huevo es señal inequívoca de descomposición y exige su descarte inmediato. También debe desecharse cualquier huevo cuya clara esté inusualmente líquida o cuya yema se rompa con facilidad, ya que estos signos pueden indicar la presencia de patógenos.

Especialistas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomiendan no consumir huevos con manchas, grietas o cambios en la textura de la cáscara. Un huevo con apariencia anómala, olor inusual o textura alterada debe eliminarse para prevenir intoxicaciones alimentarias y mantener la seguridad en la cocina.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte sobre el riesgo de consumir huevos con manchas o daños visibles en la cáscara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones internacionales sobre higiene y almacenamiento

La manipulación y almacenamiento correctos de los huevos son esenciales para evitar peligros sanitarios. Los expertos aconsejan que los huevos permanezcan en el envase original y se guarden en el frigorífico, preferentemente en un estante interior, no en la puerta, para asegurar una temperatura constante. Esta medida ayuda a preservar la frescura, protegerlos de olores y controlar la fecha de consumo, conforme a las pautas de la AESAN y la FDA.

Conservar los huevos correctamente ayuda a controlar la fecha de consumo y prevenir riesgos sanitarios, según organismos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras manipular huevos crudos, es fundamental lavar bien las manos y los utensilios empleados, una recomendación validada por el CDC y la OMS. La suma de estas pautas, respaldadas por organismos internacionales, permite mitigar los riesgos asociados al consumo de huevos y mantener la confianza en este alimento básico.

