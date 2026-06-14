La técnica italiana para lavar el pelo que revitaliza el cuero cabelludo y fortalece la melena

El método italiano de lavado capilar prioriza la salud del cuero cabelludo como base del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado de cabello a la italiana se ha posicionado como una referencia esencial en el ámbito del cuidado capilar, tanto por su arraigo cultural como por los beneficios directos que ofrece a la salud del cuero cabelludo. Esta técnica, respaldada y promovida por el peluquero italiano Rossano Ferretti, combina tradición y ciencia para fomentar la oxigenación y fortaleza del pelo, según señalan especialistas consultados por Vogue.

Este método consiste en aplicar el shampoo en cinco puntos estratégicos y masajear con las yemas de los dedos. Esto ayuda a oxigenar el cuero cabelludo y mejorar la microcirculación, lo que se traduce en un pelo más limpio y resistente. La técnica implica dos lavados por sesión y atención especial al masaje y enjuague, recomendados por especialistas destacados por el medio citado.

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La tradición del cuidado del cabello tiene un papel central en la vida familiar italiana. Desde la infancia, madres e hijas comparten rutinas y secretos relacionados con la salud capilar.

La técnica de los cinco puntos busca distribuir el shampoo de manera equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilda Ambrosio, cofundadora de la marca italiana Attico, expresó al medio citado que “las mujeres italianas siempre tienen la melena peinada y las uñas perfectas. Es algo que no procrastinan, ni cuando tienen un día muy ocupado”.

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Por su parte, Rossano Ferretti, reconocido peluquero y empresario italiano, creador del corte invisible, resalta que “la cultura del cuidado del pelo está profundamente arraigada en las tradiciones familiares en Italia. Desde una edad temprana, se enseña a los niños la importancia del cuidado adecuado del pelo, a menudo aprendiendo técnicas y secretos transmitidos de generación en generación.

“Es común que el conocimiento y las prácticas del cuidado del cabello se compartan dentro de las familias, creando un fuerte sentido de herencia y continuidad”, afirmó en diálogo con el medio.

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El masaje con las yemas estimula la microcirculación durante la higiene del pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ferretti, la costumbre de cuidar el pelo se establece durante la niñez y se mantiene a lo largo de la vida. El método italiano hace hincapié en la higiene adecuada y en la prevención de los efectos negativos de factores como la contaminación o los malos hábitos, siempre con el objetivo de mantener el cuero cabelludo en buen estado.

Cómo es el método italiano para lavarse el pelo

El método italiano se basa en la oxigenación profunda del cuero cabelludo y en un enfoque preventivo de la salud capilar. Valentina Vetrugno, directora artística de Rossano Ferretti, explicó a Vogue: “Nuestro método de lavado se basa en la idea de que un cuero cabelludo sano es la base de un cabello bonito y fuerte”.

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La rutina recomienda dos lavados por sesión para una limpieza más completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en aplicar el shampoo en cinco áreas para lograr una distribución equilibrada. Los especialistas recomiendan seguir los pasos con precisión para aprovechar sus beneficios de forma cotidiana.

Durante el lavado, el masaje con las yemas de los dedos resulta esencial. Este gesto estimula la microcirculación y oxigena el cuero cabelludo, convirtiendo el higiene en una experiencia de bienestar, tal como detalló Vogue.

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Pasos y recomendaciones para aplicar la técnica italiana

La segunda aplicación reduce la cantidad de producto para optimizar el resultado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “técnica de los 5 puntos cardinales” comienza aplicando el shampoo en 5 zonas principales: frente, nuca y ambos laterales. De esta forma, se distribuye el producto de forma uniforme.

Después, los especialistas subrayan la importancia de masajear suavemente con las puntas de los dedos y nunca con las uñas. Los movimientos deben ser circulares y delicados para movilizar el cuero cabelludo y favorecer la oxigenación.

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Para obtener mejores resultados, los salones de Ferretti recomiendan dos lavados en cada sesión. En el primero se sugiere usar una cantidad de shampoo similar al tamaño de una nuez y, en el segundo, reducir la dosis al tamaño de una almendra.

El enjuague profundo se plantea como clave para evitar acumulación de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo dedicado es crucial. Los expertos aconsejan masajear y enjuagar a fondo para eliminar completamente cualquier residuo o exceso de grasa. “Cuando existe acumulación de residuos o exceso de grasa, una segunda aplicación puede ser beneficiosa para conseguir una limpieza más profunda”, enfatiza Valentina Vetrugno, directora artística en Rossano Ferretti HairSpa.

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Seguir estas pautas facilita obtener un pelo más fuerte y saludable, reflejando la tradición y el conocimiento transmitido por los principales estilistas italianos.

En la cultura italiana, el lavado del pelo es un acto que va más allá de la simple higiene y representa el inicio del cuidado diario, respaldado tanto por la experiencia como por los especialistas citados por Vogue.

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