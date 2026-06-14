El Salvador

El Salvador: Accidente de tránsito en carretera hacia Candelaria de La Frontera deja dos fallecidos y varios heridos

La colisión, que según las autoridades fue provocada por un conductor en estado de ebriedad, provocó la intervención de brigadas de auxilio y obligó a suspender el paso vehicular en la zona.

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Accidente de tránsito, PNC
Un choque entre dos vehículos en el kilómetro 74 dejó víctimas mortales y mantiene bloqueado el paso, informó la Policía Nacional Civil. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Un accidente de tránsito entre dos vehículos ocurrido el sábado en el kilómetro 74 de la carretera hacia Candelaria de La Frontera, en el sector de Santa Ana Centro, dejó un saldo fatal, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.

De acuerdo con la PNC, tras el impacto entre los automóviles, uno de los conductores y su acompañante fallecieron en el sitio, mientras que otras personas resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladadas de inmediato a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) señaló que el accidente de tránsito de gran magnitud ocurrió en la carretera que conduce a Candelaria de La Frontera, específicamente en la zona de El Ranchador, en el occidente del país.

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Luego de un par de horas, el Viceministerio informó que se habilitó el carril en sentido de Santa Ana hacia Candelaria de La Frontera, en el sector de El Ranchador, después de movilizar los vehículos involucrados en el siniestro vial.

Accidente de tránsito, PNC
Según la Policía, como consecuencia de la colisión, uno de los conductores y su acompañante perdieron la vida, mientras que varias personas resultaron con heridas de gravedad y fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica especializada. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Detienen a conductor presunto responsable del accidente

Posteriormente, la Policía confirmó la detención de Nilson Emerson E., de 38 años, señalado como responsable del accidente de tránsito registrado en en Santa Ana Centro, donde perdieron la vida dos personas.

Las autoridades destacan que Nilson conducía con 214 grados de alcohol y realizó un adelantamiento antirreglamentario, lo que provocó el choque con el otro vehículo. PNC señaló que lo remitirá por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.

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Nilson Emerson E. fue detenido tras presuntamente provocar un accidente fatal en Santa Ana Centro; conducía ebrio y realizó un adelantamiento prohibido.(Cortesía: Policía Nacional Civil)
Nilson Emerson E. fue detenido tras presuntamente provocar un accidente fatal en Santa Ana Centro; conducía ebrio y realizó un adelantamiento prohibido.(Cortesía: Policía Nacional Civil)

Cifras sobre siniestros viales en El Salvador

De acuerdo con cifras oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1 de enero y el 12 de junio de 2026 se han reportado 10,469 siniestros viales en el territorio salvadoreño, superando los 9,248 contabilizados en el mismo periodo de 2025. Por su parte, el número de personas lesionadas en el primer semestre de 2026 alcanza 7,124, mientras que 662 personas han fallecido en incidentes de tránsito hasta la fecha, frente a las 534 muertes registradas en el mismo lapso del año anterior.

Estos datos evidencian un incremento tanto en los accidentes como en el saldo de víctimas, lo que refuerza la preocupación de las autoridades y organizaciones acerca de la necesidad de fortalecer la educación vial y los operativos de control en las carreteras salvadoreñas.

Autoridades han reiterado su compromiso con la prevención de accidentes y el combate a la conducción peligrosa. Además piden a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y a denunciar cualquier conducta irresponsable al volante, para evitar más tragedias en las vías.

Accidente de tránsito, PNC
Entre el 1 de enero y el 12 de junio de 2026 se han registrado 10,469 accidentes de tránsito en El Salvador, cifra que ya supera los 9,248 reportados durante el mismo periodo de 2025. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

En El Salvador está prohibido manejar bajo cualquier nivel de alcohol en la sangre. La normativa conocida como “Ley Cero Tolerancia” establece que conducir después de consumir bebidas alcohólicas, aunque sea en pequeñas cantidades, constituye una infracción.

Las autoridades también piden a la población evitar distracciones al volante y respetar los límites de velocidad, así como utilizar el cinturón de seguridad y no conducir si se encuentran cansados o bajo el efecto de medicamentos que puedan afectar la capacidad de reacción.

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