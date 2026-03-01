¿Los huevos elevan el colesterol? Un estudio global desafía el mito y reabre el debate sobre el corazón

Un nuevo estudio internacional descarta que el consumo moderado de huevos eleve el riesgo cardiovascular, según datos de 142 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, los huevos quedaron atrapados en el centro de una controversia alimentaria: señalados como culpables de elevar el colesterol y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, pasaron de ser un alimento cotidiano a convertirse en un símbolo de advertencia médica. Ahora, una revisión científica internacional de gran escala desafía ese paradigma y reabre el debate nutricional.

A partir de datos recogidos en 142 países, el nuevo estudio revela que el consumo moderado de huevos no solo no incrementa el riesgo cardiovascular, sino que, en ciertos contextos dietéticos, podría ser incluso beneficioso para la salud del corazón.

Estas conclusiones, que contrastan con recomendaciones históricas y hábitos arraigados, invitan a repensar el lugar del huevo en la mesa y en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

¿Comer huevos eleva o protege frente al riesgo cardíaco?

Un extenso análisis internacional indica que la ingesta de uno a cuatro huevos por semana no incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca. Incluso, en algunos casos, se asocia a un menor riesgo, siempre que la dieta se mantenga equilibrada y sin exceso de grasas saturadas.

Estudios recientes indican que los efectos de los huevos en la salud cardiaca dependen del contexto dietético y factores individuales como la genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, liderado por Yoshimi Kishimoto y Norie Sugihara, se difundió a través del portal estadounidense StudyFinds y se basa en datos recogidos entre una muestra poblacional de 177.000 personas de 50 países.

Los investigadores analizaron tanto ensayos clínicos controlados como estudios de cohorte y concluyeron que la ingesta moderada de huevos no se relaciona con un aumento significativo del riesgo de cardiopatía isquémica ni de eventos cardiovasculares.

El caso japonés y el consumo de huevos

Japón representa un ejemplo singular. Los adultos japoneses consumen cerca del doble de la media mundial de huevos, pero mantienen una de las tasas más bajas de cardiopatía isquémica a nivel global. Esta situación, aunque muestra una asociación y no una causalidad directa, impulsa a revisar el papel real del huevo en la dieta.

La investigación liderada por Yoshimi Kishimoto y Norie Sugihara analizó a 177.000 personas y concluyó que comer hasta cuatro huevos por semana no aumenta el riesgo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalan que comparar países permite observar diferencias de contexto alimentario. En Japón, el elevado consumo de huevos se da junto con dietas ricas en pescado, verduras y grasas saludables. Estudios realizados en población japonesa muestran que la frecuencia de obstrucción arterial es similar entre quienes consumen menos de tres, tres a cuatro o al menos un huevo diario.

Solo en subgrupos específicos, como personas no tratadas con medicamentos hipolipemiantes, el consumo moderado de huevos puede asociarse a una menor incidencia de enfermedad arterial multivaso.

Colesterol, antioxidantes y efecto real de los huevos

El temor tradicional al huevo proviene de su aporte de colesterol. Los datos citados por StudyFinds muestran que consumir huevos aumenta el colesterol total y el colesterol LDL (“malo”) en apenas 2% a 3% por huevo, pero este incremento se acompaña de una elevación similar del colesterol HDL (“bueno”), lo que mantiene la proporción entre ambos.

El organismo compensa el aporte externo de colesterol reduciendo su propia producción, lo que modera el impacto global en sangre. Además, la proteína de la clara inhibe la absorción intestinal de colesterol, fenómeno más evidente en quienes siguen dietas saludables.

Las yemas, por su parte, aportan antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que pueden proteger el colesterol sanguíneo de la oxidación, un factor clave en el desarrollo de enfermedades arteriales. En mujeres japonesas, los huevos constituyen la principal fuente de zeaxantina, superando la mitad de la ingesta dietética total de este compuesto.

La revisión científica sugiere reevaluar las recomendaciones tradicionales y considera seguro el consumo moderado de huevos dentro de una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensayos a pequeña escala en adultos japoneses, donde se sumó al menos un huevo diario durante cuatro semanas, evidenciaron aumentos en el colesterol HDL y mejoras en los índices de oxidación de LDL. Aunque estos datos sugieren un posible efecto protector, el número reducido de participantes y la corta duración de los estudios exige cautela al extrapolar los resultados. Otros factores, como la genética y el patrón alimentario, también inciden en los efectos observados.

Replantear el rol del huevo en la alimentación

La evidencia disponible indica que, dentro de una dieta saludable, el consumo moderado de huevos no incrementa el riesgo cardíaco y, en ciertos contextos, puede aportar ventajas específicas.

Los hallazgos sugieren que, para quienes mantienen una alimentación variada y equilibrada, los huevos son un alimento seguro y su riesgo para la salud cardiovascular fue probablemente sobrestimado en el pasado.

Estos resultados abren el camino para revisar las recomendaciones tradicionales sobre el consumo de huevos y su papel en la prevención de enfermedades cardíacas, considerando siempre el contexto dietético y los hábitos de vida de cada población.