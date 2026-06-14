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Accidente en Honduras deja tres hombres muertos y dos mujeres heridas

Tres hombres fallecieron y dos mujeres resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado en el bulevar que conecta Puerto Cortés con San Pedro Sula.

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Tres hombres murieron en un accidente registrado en Puerto Cortés. El vehículo impactó violentamente contra un muro a la orilla de la carretera. (Foto: Redes sociales)
Tres hombres murieron en un accidente registrado en Puerto Cortés. El vehículo impactó violentamente contra un muro a la orilla de la carretera. (Foto: Redes sociales)

Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo tres personas muertas y dos mujeres heridas la madrugada de este sábado en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

El percance ocurrió aproximadamente a la 1:50 de la madrugada sobre el bulevar que comunica a Puerto Cortés con la ciudad de San Pedro Sula, cuando un vehículo tipo turismo sufrió un aparatoso accidente.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como José Luis Torres, quien conducía el automóvil, así como Samir Guevara Banegas y Juan Carlos Guevara, quienes viajaban como pasajeros.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se transportaban en un vehículo Chevrolet color verde cuando ocurrió el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente las causas exactas del percance. Sin embargo, las primeras hipótesis indican que el conductor habría perdido el control del automóvil.

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José Luis Torres, Samir Guevara Banegas y Juan Carlos Guevara fallecieron tras el fatal accidente registrado en el bulevar entre Puerto Cortés y San Pedro Sula. (Foto: Redes sociales)
José Luis Torres, Samir Guevara Banegas y Juan Carlos Guevara fallecieron tras el fatal accidente registrado en el bulevar entre Puerto Cortés y San Pedro Sula. (Foto: Redes sociales)

Tras perder estabilidad, el vehículo habría dado varias vueltas antes de impactar violentamente contra un muro ubicado a un costado de la carretera.

El fuerte impacto provocó la muerte inmediata de los tres hombres que se encontraban dentro del automotor.

Las víctimas eran originarias de la colonia 21 de Octubre, ubicada en el sector de Puerto Cortés, según confirmaron familiares y personas cercanas que llegaron al lugar del accidente.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena mientras equipos de Medicina Forense realizaban el levantamiento cadavérico y los procedimientos legales correspondientes.

Durante varias horas, el tránsito en la zona se vio afectado mientras las autoridades desarrollaban las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido.

En el mismo accidente también resultaron heridas dos mujeres identificadas como Cindy López y Belkis Romero.

Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento de los cuerpos. Familiares llegaron consternados al lugar de la tragedia. Las víctimas eran originarias de la colonia 21 de Octubre. (Foto: Redes sociales)
Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento de los cuerpos. Familiares llegaron consternados al lugar de la tragedia. Las víctimas eran originarias de la colonia 21 de Octubre. (Foto: Redes sociales)

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, ambas fueron trasladadas inicialmente al Hospital de Puerto Cortés y posteriormente remitidas hacia centros asistenciales de San Pedro Sula para recibir atención médica especializada.

Familiares de las víctimas llegaron consternados al lugar del accidente tras conocer la noticia.

Entre lágrimas, Ricardo Guevara, padre de Samir Guevara Banegas y hermano de Juan Carlos Guevara, lamentó profundamente la tragedia que enluta a su familia.

“Son cosas duras de la vida, es difícil tener fortaleza en este momento”, expresó mientras reconocía los cuerpos de sus parientes.

Asimismo, comentó que, según la información que había recibido, presuntamente los ocupantes del vehículo habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del accidente.

No obstante, este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades, quienes continúan desarrollando las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance vial.

Cindy López y Belkis Romero permanecen recibiendo atención médica en centros asistenciales de San Pedro Sula tras resultar heridas en el accidente vial. (Foto: Redes sociales)
Cindy López y Belkis Romero permanecen recibiendo atención médica en centros asistenciales de San Pedro Sula tras resultar heridas en el accidente vial. (Foto: Redes sociales)

El accidente vuelve a poner en evidencia la problemática de los siniestros viales en Honduras, especialmente en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, donde se concentra la mayor cantidad de casos.

De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad, entre enero y el 31 de mayo de 2026 se registraron 6,951 accidentes de tránsito en el país.

Según las estadísticas oficiales, Cortés reportó 3,067 accidentes, mientras que Francisco Morazán contabilizó 2,477 casos durante ese mismo período.

Las cifras también reflejan que al menos 845 personas murieron en accidentes viales en Honduras durante los primeros cinco meses del año.

De esos fallecimientos, 185 ocurrieron en el departamento de Cortés y 134 en Francisco Morazán.

Asimismo, las autoridades reportaron 1,435 personas heridas en accidentes de tránsito a nivel nacional, siendo nuevamente Cortés y Francisco Morazán los departamentos con mayor incidencia.

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