Crece la incertidumbre ante la falta de confirmación sobre la firma del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

Una mujer pasa delante de un mural en Teherán que hace referencia a los ataques de Irán contra la Armada de Estados Unidos (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que podría firmarse este domingo un acuerdo con el régimen iraní para poner fin a la guerra en Medio Oriente, con la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz para todos los buques.

“Está previsto que el acuerdo se firme mañana (domingo) e inmediatamente después de su firma el estrecho de Ormuz estará abierto a todos”, señala el mensaje publicado en Truth Social.

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Sin embargo, el régimen de Irán rechazó horas más tarde la posibilidad de que se firme digitalmente el Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para detener la guerra. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, aseguró que la rúbrica no se concretará porque las negociaciones entre Teherán y Washington Unidos todavía no concluyeron y la fecha final del posible acuerdo continúa sin definirse.

El vocero generó nuevamente incertidumbre para la región que aguarda con ansias un freno a las hostilidades iraníes tras las versiones que adelantaban un acuerdo inminente.

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En medio de las declaraciones contradictorias, desde Islamabad, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno trabajó como mediador en las convesaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a su guerra, afirmó el sábado que un acuerdo de paz “probablemente” se finalizará en las próximas 24 horas.

“Estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca. Con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas, Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, escribió en una publicación en la red social X.

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió meses atrás con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (der.) (Jacquelyn Martin/REUTERS)

La posibilidad de un acuerdo surge tras semanas de negociaciones intermitentes y en medio de crecientes expectativas entre las partes y sus mediadores, pese a que Irán había propuesto un calendario diferente horas antes.

El proceso avanzó a pesar de nuevas hostilidades en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el comienzo del conflicto. El Comando Central del ejército estadounidense informó el sábado que Irán “lanzó varios drones de ataque unidireccionales en un intento de atacar buques mercantes que transitaban por el estrecho”, y aseguró que “las fuerzas estadounidenses los derribaron a todos”.

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Las posiciones de las partes aún presentan discrepancias sobre el contenido del acuerdo. Teherán insiste en mantener el control de la vía marítima estratégica y exige que los buques obtengan permiso de sus fuerzas armadas para cruzar, además de haber establecido un nuevo organismo para supervisar la vía y recaudar peajes. Estados Unidos respondió con un bloqueo a los puertos iraníes, el cual tuvo como resultado más de 140 buques comerciales redireccionados y otros 9 neutralizados.

Abbas Araghchi declaró que el pacto contempla el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y anunció: “La administración del estrecho de Ormuz ya no será la misma que antes”, calificando esta vía como uno de los “principales instrumentos de disuasión” de Irán.

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El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, (Alexander Kazakov/Sputnik vía AP, Archivo)

Además, el programa nuclear iraní sigue generando controversias. El ministro de Asuntos Exteriores también sostuvo que la única solución para el uranio enriquecido es “diluirlo dentro de Irán”. Trump insistió anteriormente en la destrucción del material nuclear si no fuera extraído del territorio iraní tras la firma del acuerdo: “Cuando todo esté en calma, entraremos y recogeremos el polvo nuclear... y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”. El mandatario advirtió: “Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a utilizar jamás!”.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calcula que Irán mantiene 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, una proporción técnica que se aproxima al nivel necesario para la fabricación de armas nucleares. Los inspectores del OIEA no han accedido a este material desde el 10 de junio del año pasado, fecha en la que Israel inició sus primeros ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que Trump le aseguró que cualquier acuerdo incluirá la eliminación del material nuclear enriquecido. “Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Hay un acuerdo total entre el presidente Trump y yo sobre este tema”, afirmó en un comunicado.

Netanyahu respaldó a Donald Trump en medio de las negociaciones por el acuerdo de paz para Medio Oriente (Europa Press)

En las calles de Teherán persiste el escepticismo sobre la concreción del pacto. “No creo que se llegue a ningún acuerdo pronto”, expresó Saeed Sadeghi, de 49 años. La agencia Fars difundió imágenes de protestas en Mashhad, donde decenas de personas rechazaron el posible pacto frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, con consignas contra Araghchi y banderas rojas y negras.

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(Con información de AFP)