Mundo

La cumbre del G7 se celebrará bajo estrictas medidas de seguridad en Francia y Suiza: los detalles del operativo

Las autoridades de Ginebra aprobaron la protesta impulsada por la coalición No-G7, integrada por más de 60 organizaciones, para este domingo y deberán controlar la manifestación para evitar

Guardar
Google icon
Agentes de policía pasan junto a una tienda con las ventanas tapiadas con paneles de madera que muestran un grafiti que reza "la paz es una inversión en el futuro", antes de una manifestación contra la próxima cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Ginebra, Suiza, el 13 de junio de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)
Agentes de policía pasan junto a una tienda con las ventanas tapiadas con paneles de madera que muestran un grafiti que reza "la paz es una inversión en el futuro", antes de una manifestación contra la próxima cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Ginebra, Suiza, el 13 de junio de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)

Francia y Suiza desplegarán estrictas medidas de seguridad para la cumbre del G7 en la comuna francesa Évian-les-Bains, mientras la manifestación convocada para este domingo en Ginebra será la primera prueba para el operativo conjunto.

El recuerdo de los disturbios registrados en 2003 en la misma ciudad francesa y los serios daños ocurridos en ciudades suizas cercanas, como Ginebra y Lausana, marca la estrategia de ambos países anfitriones.

PUBLICIDAD

El dispositivo de seguridad abarca tanto la protección inmediata de Évian, situada entre el lago Lemán y los Alpes, como el control de rutas y ciudades aledañas. El aeropuerto de Ginebra se conviertió en un punto clave de llegada para los líderes internacionales, con delegaciones alojadas en territorio suizo. El jueves ya se observaron helicópteros Chinook del ejército estadounidense en la terminal aérea.

Según la prefectura regional de Alta Saboya, cerca de 16.000 agentes, entre policías, gendarmes, soldados, bomberos y guardias fronterizos franceses, serán distribuidos en la zona. El operativo utilizará embarcaciones, motocicletas, drones, policía montada y unidades caninas.

PUBLICIDAD

La gobernadora local, Emmanuelle Dubee, afirmó que el despliegue responde al “riesgo vinculado al contexto internacional extremadamente tenso”, la “amenaza terrorista, que sigue siendo alta en Francia”, el “riesgo de sabotaje y ciberataques” y los “disturbios del orden público”.

Trabajadores cubren las ventanas de una tienda con paneles de madera antes de una manifestación contra la próxima cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Ginebra, Suiza, el 13 de junio de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)
Trabajadores cubren las ventanas de una tienda con paneles de madera antes de una manifestación contra la próxima cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Ginebra, Suiza, el 13 de junio de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)

El general Marc Le Bouil, encargado de la seguridad de la cumbre, aseguró a la AFP que aproximadamente 300 efectivos de la fuerza aérea formarán una “burbuja” de protección contra amenazas aéreas. Los sistemas de radar, defensa antiaérea y antidrones de Francia y Suiza operarán de manera coordinada a ambos lados de la frontera.

Suiza autorizó el despliegue de entre 2.000 y 5.000 militares para apoyar a la policía cantonal. Alrededor de 4.000 soldados suizos participarán en tierra, agua y aire, en coordinación con sus pares franceses. Esta situación implicará restricciones de tráfico y controles fronterizos reforzados.

Ambos gobiernos buscan evitar la repetición de los episodios de 2003, cuando decenas de miles de manifestantes antiglobalización marcharon contra la cumbre del G8 en Évian y se produjeron disturbios graves en Lausana y Ginebra. Los hechos incluyeron saqueos, enfrentamientos con la policía y daños millonarios en propiedades comerciales.

La cooperación policial y de inteligencia transfronteriza se fortaleció en los años siguientes, aunque el temor persiste entre los habitantes de Ginebra, donde el domingo tendrá lugar una nueva manifestación.

Las autoridades de Ginebra aprobaron la protesta impulsada por la coalición No-G7, integrada por más de 60 organizaciones. La ruta diseñada por las autoridades mantiene a los manifestantes en el sector norte del lago, alejados del centro.

Ginebra se prepara para el G7
Ginebra se prepara para el G7 (Infobae)

Françoise Nyffeler, representante del grupo, señaló: “La nueva ruta sigue siendo absurda, ya que atraviesa calles con tiendas y coches, mientras que nosotros queríamos marchar a lo largo de la orilla del lago, pero es aceptable”. Nyffeler agregó que su grupo “cedió mucho ante las autoridades” para alcanzar el acuerdo.

El presidente del Movimiento Ciudadano de Ginebra y legislador cantonal, François Baertschi, declaró: “Ginebra no debe convertirse en la capital de los disturbios”. Por su parte, comerciantes de la ciudad comenzaron a proteger sus locales, incluso lejos del trayecto autorizado para la manifestación. El presidente suizo, Guy Parmelin, destacó en el Club de Prensa de Ginebra: “Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que todo transcurra de la manera más fluida posible”. Parmelin remarcó el despliegue de seguridad “mucho mayor que el de 2003” y añadió: “Las cosas deberían resultar de otra manera, aunque nunca podemos descartar lo inesperado”.

La ministra de Seguridad de Ginebra, Carole-Anne Kast, aseguró a la prensa: “Tenemos manifestaciones multitudinarias casi todas las semanas en Ginebra. Sabemos cómo garantizar la seguridad de las rutas; no hay demasiadas preocupaciones al respecto”.

Debido a las restricciones de las autoridades francesas, la coalición No-G7 suspendió la contracumbre y la manifestación previstas en la ciudad fronteriza de Annemasse.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaG7FranciaSuiza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Keir Starmer llamó a Donald Trump para ofrecerle apoyo y respaldar un acuerdo de paz con Irán

Durante la conversación telefónica, el premier británico afirmó que su país participará en la implementación del acuerdo y sostuvo que el proceso debe traducirse en estabilidad sostenida

Keir Starmer llamó a Donald Trump para ofrecerle apoyo y respaldar un acuerdo de paz con Irán

Una multitud se congregó en las calles de Tel Aviv en el regreso del desfile del orgullo LGTBI tras dos años de suspensión

La municipalidad definió el desfile como “uno de los eventos públicos más grandes e importantes que se celebran en Israel”

Una multitud se congregó en las calles de Tel Aviv en el regreso del desfile del orgullo LGTBI tras dos años de suspensión

Cuáles son los puntos centrales que discuten EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos luego de que el presidente Donald Trump anunciara que la firma del pacto está prevista para este domingo

Cuáles son los puntos centrales que discuten EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Las 10 joyas ocultas de Europa que recomiendan los expertos para viajar en 2026

Especialistas y operadores locales trazan un mapa de ciudades con vida cotidiana intensa, patrimonio y cocina destacada, con opciones que van de Portugal a Macedonia del Norte y de Noruega a Italia

Las 10 joyas ocultas de Europa que recomiendan los expertos para viajar en 2026

Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7

De momento, no está previsto un encuentro entre ambos mandatarios. Pero sí se espera que el estadounidense se reúna con su homólogo francés, Emmanuel Macron

Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Pidieron la captura del acusado de matar a golpes al dueño de un bar durante un robo en Mar del Plata

Manizales fue la ciudad con menor pobreza de Colombia y superó a Cali, Barranquilla y Bucaramanga en ingresos

Temblor hoy 14 de junio en México:

Así se está preparando Sudáfrica para su partido contra República Checa tras perder contra México

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno dominicano abre una consulta nacional para reformar la educación

El Gobierno dominicano abre una consulta nacional para reformar la educación

Hondureño se quita la vida por no encontrar empleo estable en España

Guatemala: Vehículo arrastrado por una correntada en Mixco

¡Historia para Honduras! Saíd Martínez debuta como árbitro principal en el Mundial 2026

Honduras: Autoridades inician acciones en la capital tras estragos por fuertes lluvias

ENTRETENIMIENTO

Muere el escalador viral “Spider-Man del Yemen” tras caer a un cráter volcánico

Muere el escalador viral “Spider-Man del Yemen” tras caer a un cráter volcánico

Tyra Banks demanda a Netflix por la reveladora docuserie de ‘America’s Next Top Model’

La sorpresa de BTS para Argentina: su último concierto en Buenos Aires llegará a los cines del mundo

Charlie Sheen revive su pasado tras años de excesos: “Ni siquiera debería tener memoria después de todo eso, pero aquí está”

Siete años después de ‘Leaving Neverland’, los denunciantes de Michael Jackson ya tienen fecha de juicio