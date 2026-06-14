Un incendio en la cárcel de Gorriti dejó en grave estado a uno de los responsables del femicidio de Iara Rueda

La salud de Raúl Abad, condenado a perpetua por femicidio, es delicada tras el incendio en su celda

Durante la madrugada del viernes, un incendio en la Unidad Penitenciaria N°1 del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy dejó en estado crítico a uno de los internos más notorios del penal. Raúl Abad, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda, resultó gravemente herido junto a otro recluso tras el siniestro que afectó una celda del pabellón 5. Las autoridades provinciales confirmaron que el incidente tuvo origen presuntamente intencional.

De acuerdo con Somos Jujuy, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Ariel Gil Urquiola, detalló que las llamas comenzaron cerca de las 2.30 de la madrugada. El fuego alcanzó directamente la celda donde se encontraban Abad y otro interno de apellido Enríquez, ambos cumpliendo condenas firmes. La emergencia obligó a trasladar de urgencia a Abad al hospital Pablo Soria, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Según el funcionario, el recluso sufrió quemaduras en el rostro y complicaciones pulmonares debido a la inhalación de monóxido de carbono.

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La rápida intervención del personal penitenciario evitó que el incendio se propagara a otras áreas del pabellón, limitando los daños materiales y personales. “El personal del servicio penitenciario intervino y evitó obviamente que las lesiones y los daños fueran mayores”, señaló Gil Urquiola. Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera concluyente el motivo del incendio, aunque existen hipótesis ligadas a reclamos internos entre los detenidos. La fiscalía de turno continúa la investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del suceso.

Este episodio adquiere relevancia pública por el perfil del principal afectado. Raúl Abad fue condenado a prisión perpetua en 2023 junto a Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. El juicio oral y público comenzó el 13 de abril y finalizó el 3 de mayo, cuando el Tribunal en lo Criminal N° 3, presidido por la jueza María Margarita Nallar, condenó a Abad y Cachizumba como responsables de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido contra una mujer”.

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El femicidio de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. La adolescente salió de su casa en bicicleta y no regresó, lo que motivó una denuncia inmediata por parte de su familia. La respuesta policial resultó insuficiente y la búsqueda formal se activó con demoras, mientras vecinos y allegados realizaron rastrillajes por la zona. Cinco días después, el cuerpo de Iara fue hallado en un descampado, atado de pies y manos y con signos de haber sido estrangulada.

El siniestro afectó el pabellón donde cumple condena Raúl Abad, condenado a perpetua por el femicidio de Iara Rueda

La investigación judicial determinó que Iara fue abordada por Raúl Abad, Raúl Arnaldo Cachizumba y un menor de edad, con quien mantenía una relación sentimental. Los tres la subieron por la fuerza a un vehículo, la trasladaron a un área alejada y la sometieron a violencia física y psicológica. Tras inmovilizarla, la estrangularon con un lazo y, ya sin vida, intentaron quemar su cuerpo para borrar rastros del crimen, antes de enterrarlo en el descampado donde fue encontrada.

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El femicidio de Iara Rueda impulsó la sanción de la llamada Ley Iara N° 6.186, que declaró la emergencia pública en violencia de género en la provincia y generó cambios en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Este juicio paralelo se centra en la presunta responsabilidad de varios efectivos policiales que, según la acusación, omitieron activar de inmediato el protocolo general de búsqueda de personas desaparecidas, lo que pudo haber influido en el desenlace fatal del caso. La familia impulsó una causa paralela por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que fue elevada a juicio oral y público y cuenta con el acompañamiento del Ministerio.

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