Dua Lipa revolucionó la moda urbana en Los Ángeles: así combinó transparencias y gamuza en su último outfit

El conjunto de gamuza y transparencias de Dua Lipa redefine la moda urbana con una mezcla única de texturas y detalles western (The Grosby Group)

Dua Lipa formó una identidad visual reconocible a través de elecciones estilísticas que combinan siluetas modernas, tejidos con texturas llamativas y una paleta de colores contrastante en la moda. Sus apariciones destacan por la integración de prendas estructuradas, transparencias, detalles metálicos y accesorios que refuerzan una estética contemporánea.

La cantante sorprendió al público después de disfrutar de una elegante cena con su prometido, Callum Turner, y el músico Andrew Wyatt en Los Ángeles con un conjunto que fusionó materiales y estilos opuestos. Apostó por la combinación de un vestido midi blanco con transparencias y plumas en el dobladillo, una pieza que jugó con el contraste entre lo etéreo y lo sensual. El tejido semitransparente se ajustó a sus piernas, dejando ver sutilmente la silueta, mientras las plumas aportaron movimiento y dramatismo al atuendo.

El toque inesperado fue una campera de gamuza marrón claro, de silueta amplia y detalles de inspiración western, como los bolsillos y las solapas generosas. El diseño robusto de la prenda contrasta con la delicadeza de las transparencias, logrando una armonía visual que destaca en el conjunto.

Para complementar, eligió sandalias de taco alto y un bolso de mano en marrón oscuro, además de un cinturón de cuero marrón chocolate con hebilla dorada. Los accesorios incluyeron pendientes pequeños, collares superpuestos y una manicura negra brillante.

Más looks de Dua Lipa: versatilidad y contraste en escenarios diversos

Body negro brillante y abrigo de pelo sintético en el escenario

El abrigo de pelo sintético blanco y el body negro brillante de Dua Lipa en los BRIT Awards 2026 destacan su actitud poderosa en el escenario (REUTERS/Isabel Infantes)

Durante la presentación para los BRIT Awards 2026, el protagonista del look de la cantante fue un abrigo voluminoso de pelo sintético blanco que aportó textura y dimensión. Para el resto del look optó por un body negro recubierto de brillo y mallas de red, consiguiendo un efecto de alto impacto visual. Por encima, sumó botas negras de caña alta y taco grueso que reforzaron la actitud poderosa de la propuesta. El look se completó con el cabello suelto y liso.

Vestido largo de encaje negro y transparencias en la alfombra roja

El vestido largo de encaje negro transparente y flecos en el Festival Internacional de Berlin 2026 muestra la elegancia audaz de la cantante (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En la alfombra roja del Festival Internacional de Berlín 2026, llevó un vestido largo de encaje negro transparente con hombros descubiertos, permitiendo ver un body negro debajo. El diseño incorporó detalles de textura y una falda con flecos, lo que añade dinamismo al conjunto. El maquillaje natural y el cabello recogido en un moño tirante mantuvieron la atención en la prenda.

Conjunto estructurado con estampado abstracto

El conjunto estructurado y estampado abstracto de Dua Lipa en el desfile de Chanel Primavera/Verano 2026 resalta su apuesta por la moda geométrica y moderna (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Durante el desfile de Primavera/Verano 2026 de Chanel en París, la artista lució un conjunto de pollera y campera en tela rígida y estructurada, con un estampado abstracto en amarillo, negro y rojo. El bolso pequeño a juego y los zapatos blancos con puntera negra acentuaron el carácter geométrico y moderno del estilismo. El cabello con ondas suaves y el maquillaje neutro aportaron equilibrio.

Vestido blanco de manga larga y textura tridimensional en exteriores

El vestido blanco de manga larga y textura tridimensional en la Fashion Week de París convierte a Dua Lipa en el centro de todas las miradas (The Grosby Group)

En unas escaleras exteriores del desfile de Schiaparelli Otoño/Invierno 2025/2026 en la Fashion Week de París llamó la atención con un vestido largo blanco de manga larga y corte ceñido, cubierto de piezas superpuestas en forma de escamas. El diseño incluyó una abertura frontal y un recorte ovalado en el pecho, mientras que el cabello suelto y liso realzó la sencillez del look.

Vestido largo negro con pedrería y plumas en alfombra azul

El vestido largo negro con pedrería y plumas en la Met Gala 2025 confirma a Dua Lipa como referente de estilo en la alfombra azul más exclusiva (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre una alfombra azul de la Met Gala 2025, la cantante destacó con el increíble peinado recogido con mechones ondulados adheridos a la frente. Para el look eligió un vestido largo negro con detalles de pedrería y transparencias, destacando las mangas largas, el escote en V y los cortes geométricos en la cintura. La pollera alternaba plumas negras y una capa de tul transparente. Como accesorio completó con un collar de varias vueltas.