Receta de suprema a la mostaza, rápida y fácil

Uno de los platos más versátiles y habituales en los hogares puede ser cocinado con un sencillo paso a paso y con ingredientes que pueden hallarse en casa

Este apetitoso plato presenta dos supremas de pollo jugosas bañadas en una cremosa salsa de mostaza, acompañadas de patatas pequeñas asadas y judías verdes frescas, ideal para una comida reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suprema a la mostaza tiene ese aroma que invita a la mesa en cualquier momento del día. Basta un poco de pollo, una pizca de aderezo y una salsa cremosa para que los almuerzos o cenas de todos los días se sientan un poco especial. Este plato, sencillo y versátil, se adapta tanto a comidas informales como a ocasiones donde se busca un menú reconfortante sin complicaciones. Muchas familias recurren a este tradicional plato porque resuelve los mediodías y las noches en minutos, sin perder sabor ni textura.

Se trata de una receta clásica de rotisería y menú ejecutivo, infaltable en la cocina casera por su simpleza y sabor. En Argentina, suele aparecer tanto en la mesa familiar entre semana como en la vianda rápida del mediodía. Es de esas combinaciones que nunca fallan cuando hay poco tiempo y ganas de comer rico.

Preparar este plato permite aprovechar ingredientes que suelen estar en la despensa y la heladera, evitando pasos complejos o técnicas avanzadas. Además, se puede acompañar con guarniciones variadas como puré, papas al vapor o vegetales salteados, lo que la vuelve aún más práctica para cualquier día de la semana.

Receta de suprema a la mostaza

La suprema a la mostaza es una pechuga de pollo cocida en sartén, bañada en una salsa suave de mostaza y crema de leche. La salsa se integra en minutos y realza el sabor del pollo, logrando una combinación ideal para quienes buscan una comida rápida y sabrosa.

Si bien la receta tradicional utiliza pechuga, también se puede preparar con otros cortes magros, como filet de merluza o cerdo, adaptando el tiempo de cocción. La misma salsa resulta igual de sabrosa y puede personalizarse con un toque de vino blanco, cebollas salteadas o hierbas frescas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 2 supremas de pollo (pechugas deshuesadas)
  • 2 cucharadas de mostaza tipo Dijon o clásica
  • 200 ml crema de leche
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de aceite de girasol
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional, para terminar)
Un plato de supremas de pollo con una rica salsa de mostaza y crema, espolvoreadas con pimienta negra, se presenta junto a patatas asadas y judías verdes en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer suprema a la mostaza, paso a paso

  1. Salpimentar las supremas de ambos lados.
  2. Calentar la manteca y el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  3. Dorar las supremas, primero de un lado y luego del otro, hasta que estén bien selladas y apenas doradas (7-8 minutos por lado).
  4. En caso de usar ajo, agregarlo cuando se de vuelta el pollo para que perfume sin quemarse.
  5. Bajar el fuego a mínimo. Incorporar la mostaza y mezclar sobre el pollo para que tome sabor.
  6. Volcar la crema de leche y mover la sartén para que la salsa cubra todo. Cocinar 5 minutos más, sin hervir fuerte, hasta que la salsa espese y el pollo esté bien cocido.
  7. Rectificar sal y pimienta.
  8. Servir las supremas con la salsa por encima y espolvorear perejil fresco, si es necesario.

Consejos técnicos:

  • La sartén debe estar bien caliente al principio para sellar la carne.
  • Es clave no hervir fuerte la crema para evitar que se corte.
  • Si las supremas son muy gruesas, se pueden filetear para que se cocinen parejas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes entregados y el paso a paso, este plato rinde dos porciones abundantes. En el caso de filetear el pollo, la porción se agrandará.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 24 g
  • Carbohidratos: 3 g
  • Proteínas: 42 g

Los datos nutricionales son estimados y cada valor numérico en específico dependerá de los ingredientes y las cantidades precisas, al igual que la preparación y los gustos de cada persona.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 2 días. En el caso de querer freezar, es mejor hacerlo antes de agregar la crema y la mostaza; la salsa puede separarse al descongelar.

