Receta de suprema a la mostaza, rápida y fácil

La suprema a la mostaza tiene ese aroma que invita a la mesa en cualquier momento del día. Basta un poco de pollo, una pizca de aderezo y una salsa cremosa para que los almuerzos o cenas de todos los días se sientan un poco especial. Este plato, sencillo y versátil, se adapta tanto a comidas informales como a ocasiones donde se busca un menú reconfortante sin complicaciones. Muchas familias recurren a este tradicional plato porque resuelve los mediodías y las noches en minutos, sin perder sabor ni textura.
Se trata de una receta clásica de rotisería y menú ejecutivo, infaltable en la cocina casera por su simpleza y sabor. En Argentina, suele aparecer tanto en la mesa familiar entre semana como en la vianda rápida del mediodía. Es de esas combinaciones que nunca fallan cuando hay poco tiempo y ganas de comer rico.
Preparar este plato permite aprovechar ingredientes que suelen estar en la despensa y la heladera, evitando pasos complejos o técnicas avanzadas. Además, se puede acompañar con guarniciones variadas como puré, papas al vapor o vegetales salteados, lo que la vuelve aún más práctica para cualquier día de la semana.
Receta de suprema a la mostaza
La suprema a la mostaza es una pechuga de pollo cocida en sartén, bañada en una salsa suave de mostaza y crema de leche. La salsa se integra en minutos y realza el sabor del pollo, logrando una combinación ideal para quienes buscan una comida rápida y sabrosa.
Si bien la receta tradicional utiliza pechuga, también se puede preparar con otros cortes magros, como filet de merluza o cerdo, adaptando el tiempo de cocción. La misma salsa resulta igual de sabrosa y puede personalizarse con un toque de vino blanco, cebollas salteadas o hierbas frescas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 supremas de pollo (pechugas deshuesadas)
- 2 cucharadas de mostaza tipo Dijon o clásica
- 200 ml crema de leche
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharada de aceite de girasol
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional, para terminar)
Cómo hacer suprema a la mostaza, paso a paso
- Salpimentar las supremas de ambos lados.
- Calentar la manteca y el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Dorar las supremas, primero de un lado y luego del otro, hasta que estén bien selladas y apenas doradas (7-8 minutos por lado).
- En caso de usar ajo, agregarlo cuando se de vuelta el pollo para que perfume sin quemarse.
- Bajar el fuego a mínimo. Incorporar la mostaza y mezclar sobre el pollo para que tome sabor.
- Volcar la crema de leche y mover la sartén para que la salsa cubra todo. Cocinar 5 minutos más, sin hervir fuerte, hasta que la salsa espese y el pollo esté bien cocido.
- Rectificar sal y pimienta.
- Servir las supremas con la salsa por encima y espolvorear perejil fresco, si es necesario.
Consejos técnicos:
- La sartén debe estar bien caliente al principio para sellar la carne.
- Es clave no hervir fuerte la crema para evitar que se corte.
- Si las supremas son muy gruesas, se pueden filetear para que se cocinen parejas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con los ingredientes entregados y el paso a paso, este plato rinde dos porciones abundantes. En el caso de filetear el pollo, la porción se agrandará.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 410 kcal
- Grasas: 24 g
- Carbohidratos: 3 g
- Proteínas: 42 g
Los datos nutricionales son estimados y cada valor numérico en específico dependerá de los ingredientes y las cantidades precisas, al igual que la preparación y los gustos de cada persona.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede guardar en heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 2 días. En el caso de querer freezar, es mejor hacerlo antes de agregar la crema y la mostaza; la salsa puede separarse al descongelar.