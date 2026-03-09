Receta de suprema a la mostaza, rápida y fácil

Este apetitoso plato presenta dos supremas de pollo jugosas bañadas en una cremosa salsa de mostaza, acompañadas de patatas pequeñas asadas y judías verdes frescas, ideal para una comida reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suprema a la mostaza tiene ese aroma que invita a la mesa en cualquier momento del día. Basta un poco de pollo, una pizca de aderezo y una salsa cremosa para que los almuerzos o cenas de todos los días se sientan un poco especial. Este plato, sencillo y versátil, se adapta tanto a comidas informales como a ocasiones donde se busca un menú reconfortante sin complicaciones. Muchas familias recurren a este tradicional plato porque resuelve los mediodías y las noches en minutos, sin perder sabor ni textura.

Se trata de una receta clásica de rotisería y menú ejecutivo, infaltable en la cocina casera por su simpleza y sabor. En Argentina, suele aparecer tanto en la mesa familiar entre semana como en la vianda rápida del mediodía. Es de esas combinaciones que nunca fallan cuando hay poco tiempo y ganas de comer rico.

Preparar este plato permite aprovechar ingredientes que suelen estar en la despensa y la heladera, evitando pasos complejos o técnicas avanzadas. Además, se puede acompañar con guarniciones variadas como puré, papas al vapor o vegetales salteados, lo que la vuelve aún más práctica para cualquier día de la semana.

Receta de suprema a la mostaza

La suprema a la mostaza es una pechuga de pollo cocida en sartén, bañada en una salsa suave de mostaza y crema de leche. La salsa se integra en minutos y realza el sabor del pollo, logrando una combinación ideal para quienes buscan una comida rápida y sabrosa.

Si bien la receta tradicional utiliza pechuga, también se puede preparar con otros cortes magros, como filet de merluza o cerdo, adaptando el tiempo de cocción. La misma salsa resulta igual de sabrosa y puede personalizarse con un toque de vino blanco, cebollas salteadas o hierbas frescas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

2 supremas de pollo (pechugas deshuesadas)

2 cucharadas de mostaza tipo Dijon o clásica

200 ml crema de leche

1 cucharada de manteca

1 cucharada de aceite de girasol

1 diente de ajo picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional, para terminar)

Un plato de supremas de pollo con una rica salsa de mostaza y crema, espolvoreadas con pimienta negra, se presenta junto a patatas asadas y judías verdes en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer suprema a la mostaza, paso a paso

Salpimentar las supremas de ambos lados. Calentar la manteca y el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Dorar las supremas, primero de un lado y luego del otro, hasta que estén bien selladas y apenas doradas (7-8 minutos por lado). En caso de usar ajo, agregarlo cuando se de vuelta el pollo para que perfume sin quemarse. Bajar el fuego a mínimo. Incorporar la mostaza y mezclar sobre el pollo para que tome sabor. Volcar la crema de leche y mover la sartén para que la salsa cubra todo. Cocinar 5 minutos más, sin hervir fuerte, hasta que la salsa espese y el pollo esté bien cocido. Rectificar sal y pimienta. Servir las supremas con la salsa por encima y espolvorear perejil fresco, si es necesario.

Consejos técnicos:

La sartén debe estar bien caliente al principio para sellar la carne.

Es clave no hervir fuerte la crema para evitar que se corte.

Si las supremas son muy gruesas, se pueden filetear para que se cocinen parejas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes entregados y el paso a paso, este plato rinde dos porciones abundantes. En el caso de filetear el pollo, la porción se agrandará.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 24 g

Carbohidratos: 3 g

Proteínas: 42 g

Los datos nutricionales son estimados y cada valor numérico en específico dependerá de los ingredientes y las cantidades precisas, al igual que la preparación y los gustos de cada persona.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 2 días. En el caso de querer freezar, es mejor hacerlo antes de agregar la crema y la mostaza; la salsa puede separarse al descongelar.