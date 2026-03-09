Qué es el fibermaxxing, la tendencia que propone elevar la fibra por encima de las recomendaciones

El divulgador Marcos Vázquez advierte que la fibra dietética es uno de los nutrientes más olvidados en la dieta occidental moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la fibra dietética ha ganado visibilidad en España, impulsando debates sobre la calidad de la alimentación y las carencias en la dieta actual. El divulgador científico Marcos Vázquez, citado en Men’s Health, advierte: “la fibra dietética es uno de los nutrientes más olvidados en la dieta occidental moderna”.

Su afirmación se refuerza ante los datos que muestran que la población española no alcanza los valores mínimos recomendados por las autoridades sanitarias, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

La ingesta insuficiente de fibra está asociada a una mayor prevalencia de problemas digestivos y metabólicos. Este nutriente contribuye a la regulación de la glucosa y al equilibrio de la microbiota intestinal. Estudios científicos han respaldado la importancia de alcanzar al menos 25 a 30 gramos diarios de fibra, evidenciando su impacto positivo en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares.

Un meta-análisis publicado en Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, revista médica española, confirma que un incremento de diez gramos diarios de fibra reduce el riesgo de diabetes tipo 2.

El consumo insuficiente de fibra dietética se asocia con una mayor prevalencia de problemas digestivos y metabólicos en la población española (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concepto y características del fibermaxxing

El término fibermaxxing ha irrumpido en redes sociales y foros de salud como una estrategia alimentaria que propone maximizar la ingesta de fibra por encima de los mínimos recomendados. Esta tendencia, citada por divulgadores como Marcos Vázquez y comunidades activas en plataformas como X y foros especializados en nutrición, destaca los efectos favorables que una mayor cantidad de fibra puede ejercer sobre la salud.

A diferencia de las pautas oficiales, que sitúan la recomendación diaria entre 25 y 30 gramos, el fibermaxxing promueve el consumo de cantidades superiores, siempre a partir de fuentes naturales o suplementos seguros. El objetivo es potenciar los beneficios metabólicos, digestivos y de control de peso relacionados con este nutriente, yendo más allá del umbral considerado suficiente por las autoridades sanitarias.

Según Marcos Vázquez: “las recomendaciones oficiales suelen quedarse cortas”, lo que respalda la propuesta de explorar cantidades superiores para quienes toleran bien el incremento.

El fibermaxxing implica una incorporación gradual de fibra en la dieta, evitando aumentos bruscos que puedan causar molestias. La tendencia no consiste en un consumo indiscriminado de cualquier tipo de fibra, sino en la selección de fuentes variadas y de calidad, como frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales.

Esta práctica se plantea como una opción para quienes buscan mejorar su salud digestiva y metabólica, siempre que se realice de manera informada y con respeto a los límites personales de tolerancia.

El fibermaxxing promueve maximizar la ingestión de fibra por encima de los 25 a 30 gramos diarios sugeridos oficialmente, siempre con fuentes naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de aumentar el consumo de fibra por encima de las recomendaciones oficiales

Elevar la ingesta de fibra más allá de las recomendaciones básicas podría asociarse a mayor control del peso corporal, mejora del perfil glucémico y de los niveles de colesterol. El mismo meta-análisis citado en Anales de la Real Academia Nacional de Medicina sostiene que solo a partir de los 25 gramos diarios se observan efectos significativos en la reducción del riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Además, la fibra favorece que la sensación de saciedad dure más tiempo, lo que facilita moderar la ingesta calórica y evitar el sobrepeso. Quienes adoptan el fibermaxxing tienden no solo a cumplir con los mínimos sugeridos, sino a superarlos, en virtud de la evidencia que vincula este nutriente con la prevención de enfermedades crónicas.

Una persona disfruta de una ensalada llena de frutas y verduras frescas, rodeada de alimentos saludables como arándanos, kiwi, naranja, tomate, brócoli y aguacate. Sobre la imagen se superpone una ilustración del intestino con bacterias beneficiosas, destacando la importancia de una dieta balanceada para mantener la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos y suplementos recomendados para incrementar la ingesta de fibra

Para quienes buscan aumentar la fibra en su dieta, la variedad y calidad de los alimentos es fundamental. El artículo resalta frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales como fuentes principales. Incluir estos productos en cada comida posibilita alcanzar y superar los valores mínimos recomendados sin recurrir necesariamente a suplementos.

Si la alimentación cotidiana no basta o se requieren ajustes específicos, existen preparados de fibra en polvo o cápsulas que pueden complementar la ingesta. La elección debe estar guiada por la tolerancia individual y la supervisión profesional, privilegiando siempre fuentes naturales. La transición debe ser gradual y sostenible, para evitar molestias o desequilibrios.

Los suplementos de fibra dietética en polvo o cápsulas pueden ser útiles si la alimentación no cubre las necesidades, pero requieren precaución y supervisión profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y posibles efectos adversos del exceso de fibra

El incremento excesivo y repentino de fibra puede causar efectos indeseados. Al respecto, Marcos Vázquez explica: “algunas personas pueden experimentar molestias digestivas si aumentan la fibra demasiado rápido”, manifestándose en forma de hinchazón, gases o alteraciones en el tránsito intestinal.

El artículo indica que la integración de fibra debe hacerse de forma progresiva, permitiendo la adaptación del organismo y previniendo trastornos digestivos. Además, advierte que el consumo elevado de suplementos sin orientación profesional puede interferir en la absorción de ciertos nutrientes como minerales esenciales. Es recomendable mantener un adecuado equilibrio y consultar con un especialista en caso de dudas para evitar riesgos asociados.