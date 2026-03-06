Chris Bumstead: el legado de un campeón joven, su apuesta por la técnica y los ejercicios claves para hombros fuertes

Chris Bumstead, cinco veces campeón de Mr. Olympia Classic Physique, es una referencia global del culturismo y el entrenamiento de hombros (Captura de video: Youtube)

El canadiense Chris Bumstead, conocido como CBUM, se ha consolidado como uno de los referentes del culturismo mundial, influyendo tanto en el ámbito competitivo como en la divulgación de entrenamiento. Con apenas 29 años, ha logrado conquistar cinco títulos consecutivos de Mr. Olympia Classic Physique, y gracias a su presencia en redes sociales, acumula más de 23 millones de seguidores en Instagram y casi 5 millones en YouTube.

Su combinación de éxito deportivo y visibilidad digital lo posiciona como un influyente en la promoción de rutinas y consejos de entrenamiento entre los aficionados al fitness.

La repercusión de Bumstead en el culturismo está ligada a su trayectoria sobre el escenario y a su dedicación para compartir detalles sobre entrenamiento, alimentación y rutinas de motivación a través de plataformas sociales. El canadiense se considera una fuente de consulta para quienes buscan optimizar su forma física a partir de métodos empleados por atletas profesionales.

Según la revista internacional de salud Men’s Health, la comunidad del fitness otorga especial peso a su visión respecto de ejercicios específicos, como aquellos dirigidos al desarrollo de la zona de los hombros.

Bumstead destaca el press militar con barra como el mejor ejercicio para el desarrollo integral de los hombros, según Men’s Health España (Captura de video / YouTube: Gorrino)

El mejor ejercicio de hombros según CBUM: descripción y técnica

De acuerdo con Men’s Health, Chris Bumstead considera que el press militar con barra es el ejercicio más efectivo para trabajar los hombros debido a su capacidad para activar diversos grupos musculares y porque forma parte del entrenamiento habitual de fisicoculturistas experimentados.

Bumstead lo ejecuta de pie, usando un agarre apenas más ancho que la distancia entre sus hombros, método que activa las zonas frontal y lateral del deltoides, además de comprometer la musculatura del core y la parte superior de la espalda.

Durante la ejecución, el press militar implica elevar la barra desde la altura del pecho hasta la extensión total de los brazos, asegurando una postura estable y control en todo el rango del movimiento. CBUM recomienda evitar movimientos bruscos y priorizar la técnica, más que en la carga, como manera de lograr mejores resultados y disminuir la posibilidad de lesiones. Al hacerse de pie, este ejercicio exige estabilizar el eje corporal y refuerza los músculos de sostén.

Para quienes buscan un desarrollo equilibrado de la articulación de los hombros, el press militar con barra de pie se asocia al fortalecimiento, al aumento de masa muscular y a la mejora de funciones ligadas a otros ejercicios de empuje. Esta recomendación aparece de manera frecuente entre practicantes de todos los niveles.

El press con mancuernas sentado y las elevaciones laterales figuran entre los ejercicios indispensables recomendados por Chris Bumstead para trabajar la zona deltoidea (Captura de video / YouTube: KASS)

Prioridad de otros ejercicios de hombros recomendados

Aparte del press militar con barra, Chris Bumstead menciona en Men’s Health España otras variantes que considera centrales para el trabajo de hombros. Entre las más relevantes se encuentran las elevaciones laterales con mancuernas, diseñadas para ejercer impacto sobre la porción media del deltoides y contribuir a un perfil físico más desarrollado en la zona de la cintura escapular. CBUM sugiere realizarlas de manera controlada, previniendo cualquier tipo de impulso y asegurando la tensión a lo largo de todo el movimiento.

Otra opción que incorpora Bumstead es el press con mancuernas sentado, con el que puede entrenar los brazos por separado y disminuir el esfuerzo sobre la lumbar. Según el deportista, alternar esta variante con el press militar posibilita variar el ángulo de trabajo y promover así una estimulación completa de las distintas fibras musculares del hombro.

CBUM subraya que el énfasis debe estar puesto en la técnica de cada repetición y en el control sobre la resistencia aplicada, para lograr resultados eficientes y reducir el riesgo de lesiones. En su opinión, el esquema formado por press militar con barra, elevaciones laterales y press con mancuernas establece una base sólida para avanzar en fuerza y volumen en esta región del cuerpo.