El legado de estilo de la reina Isabel II: los colores, sombreros y perlas que marcaron la moda real

La reina Isabel II luciendo su característicos atuendos en colores vivos (Reuters/Infobae)

El estilo de la reina Isabel II dejó una huella inconfundible en la historia de la moda, caracterizado por la elección meticulosa de sombreros, la presencia constante de flores y perlas, y una paleta de colores vibrantes.

La monarca que fue clave en la historia del siglo XX y XXI, nació el 21 de abril de 1926 y murió a los 96 años, el 8 de septiembre de 2022, en Balmoral, Escocia, Reino Unido.

En conmemoración del centenario de su nacimiento, su legado estético de la realeza continúa siendo motivo de análisis y admiración.

Durante casi siete décadas de reinado, Isabel II transformó cada aparición en una declaración de elegancia y coherencia visual, utilizando accesorios y prendas cuidadosamente seleccionados para transmitir sobriedad, sofisticación y cercanía.

Uno de los elementos más reconocibles de su imagen pública fue el sombrero, convertido en símbolo de sus looks. La colección personal llegó a contar con unos 5.000 sombreros, en su mayoría creados por Philip Somerville, y cada uno respondía a un criterio de singularidad y armonía con el resto del conjunto.

Las flores y las perlas acompañaron casi siempre su vestimenta, mientras que los colores saturados y monocromáticos permitieron a Isabel II destacar en cualquier multitud.

Looks emblemáticos de sombreros de la reina Isabel II

La reina Isabel II durante el jubileo en Edimburgo, Escocia, con un conjunto lila de abrigo y sombrero arquitectónico, botones fucsias y accesorios clásicos (REUTERS)

En este look, durante un desfile en conmemoración de su jubileo en Edimburgo, Escocia llevó un conjunto en lila monocromático, tanto en abrigo como en sombrero, que mostró una estructura arquitectónica y detalles de botones joya en color fucsia oscuro. El collar de perlas y los guantes beige completaron el estilismo. El diseño geométrico del sombrero y los botones llamativos aportaron modernidad, mientras el lila transmitió delicadeza y sofisticación.

Abrigo y sombrero púrpura intenso con flores textiles blancas y violetas, broche de gema violeta y guantes negros para un evento oficial (AFP)

La reina vistió un abrigo púrpura intenso, acompañado de un sombrero del mismo tono decorado con flores textiles en blanco y violeta. El broche en forma de gema violeta con borde de diamantes y los guantes negros añadieron contraste.

Abrigo verde claro y sombrero decorado con plumas y flores violetas, más collar triple de perlas y broche plateado (AFP)

En este caso, la reina llevó un conjunto en verde claro. El sombrero, de ala ancha, fue decorado con plumas y flores textiles en tonos violeta y lavanda. El collar triple de perlas y el broche plateado con incrustaciones de cristales reforzaron el carácter ornamental.

Look en naranja intenso, con sombrero decorado con flores y ramas marrones, equilibrado por perlas y broche en espiral con cristales (EFE)

Isabel II lució un abrigo y sombrero en naranja intenso. El sombrero presentó detalles decorativos de flores naranjas y ramas marrones, añadiendo dinamismo al conjunto. El collar de perlas y los pendientes clásicos aportaron equilibrio, mientras que el broche en forma de espiral con cristales complementó el look.

Abrigo y sombrero azul eléctrico con detalles vegetales, completados por perlas, pendientes y broche de cristales en forma de hoja (REUTERS)

En este estilismo, llevó un abrigo azul eléctrico y un sombrero a juego, adornado con elementos vegetales en verde y azul. El collar de perlas cortas y los pendientes de perla reforzaron la coherencia del conjunto. El broche de cristales en forma de hoja y los botones azules completaron el look.

Conjunto lila perla, con bordados y aplicaciones de perlas en abrigo y sombrero, este último decorado con cenefa de perlas (Jonathan Brady/Pool Photo via AP)

La reina también optó por un conjunto lila perla, donde tanto el abrigo como el sombrero presentaron detalles bordados y aplicaciones de perlas en los bordes. El sombrero, de copa redondeada y ala ancha, estuvo decorado con una cenefa de perlas.

Abrigo jaspeado en tonos tierra y sombrero negro recto, decorado con plumas multicolores y malla central, acompañado de perlas y broche plateado (REUTERS)

En este conjunto, optó por un abrigo de tejido jaspeado en tonos tierra y un sombrero negro de ala recta, decorado con un grupo de plumas en negro, blanco, amarillo y beige, más una aplicación central de malla multicolor. El collar de perlas cortas y el broche plateado acompañaron la composición.

La reina Isabel II recorre un campo de amapolas rojas con un conjunto turquesa, sombrero a juego y detalles en terciopelo negro (REUTERS)

La reina Isabel II llevó un abrigo turquesa de corte clásico con cuello y puños en terciopelo negro, acompañado de un sombrero a juego adornado con un lazo negro. Completa el conjunto con guantes negros, bolso estructurado y broche decorativo en la solapa.

Abrigo y sombrero rosa empolvado con flores textiles moradas y rosadas, broche dorado y collares de perlas (Ben Stansall/Pool via AP, file)

La reina llevó un abrigo y sombrero en rosa empolvado. El sombrero, de ala ancha y copa baja, fue decorado con flores textiles en tonos morado y rosa pálido, junto a hojas en marrón. El broche dorado con incrustaciones rosadas y el collar de perlas cortas acompañaron el estilismo.

Conjunto monocromático rojo vibrante, abrigo con pasamanería, sombrero tipo caja y foulard estampado, junto a broche dorado y labios rojos (Glyn Kirk/Pool via AP)

En esta ocasión, la reina lució un conjunto monocromático en rojo vibrante, compuesto por un abrigo de paño con detalles de pasamanería en el borde y un sombrero tipo caja a juego, decorado con un adorno negro discreto en un lateral. Completó el estilismo con un foulard estampado en rojo, blanco y negro, broche dorado con incrustaciones rojas y verdes, guantes negros y su característico maquillaje de labios rojos.