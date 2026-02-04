Tendencias

El impacto de Penélope Cruz en la moda: sus looks que conquistaron desfiles y galas

Reconocida por su presencia magnética en cada aparición pública, la actriz española deslumbra con elecciones de vestuario que fusionan elegancia y vanguardia

La elegancia camaleónica de Penélope
La elegancia camaleónica de Penélope Cruz se manifiesta en cada aparición, consolidándola como referente de moda internacional durante la temporada 2024-2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

Hablar del estilo de Penélope Cruz es hablar de una reinvención constante en el mundo de la moda. En su reciente aparición en París, la actriz sorprendió con un nuevo corte de cabello que marcó tendencia y dejó atrás su característica melena larga.

Este cambio radical no pasó desapercibido durante el desfile de Alta Costura de Chanel. Penélope optó por un corte hasta la clavícula, con ondas, flequillo peinado de lado y un tono castaño cereza, aportando frescura y modernidad a su imagen.

El corte, una versión ligera del “shaggy”, destacó no solo por su practicidad sino también por su efecto rejuvenecedor. A continuación, sus últimos looks más emblemáticos.

Vestido de punto negro con detalles verdes

El nuevo corte “shaggy” de
El nuevo corte “shaggy” de Penélope Cruz marca tendencia en el desfile de Alta Costura de Chanel en París (REUTERS/Abdul Saboor)

Durante el desfile de alta costura de Chanel, donde lució su nuevo look, apareció con un vestido de punto negro de manga larga, adornado con botones y cuentas verdes en el bajo. Completó el conjunto con un collar corto de cuentas verdes, bolso negro de cadena dorada, zapatos de tacón negro y un paraguas transparente.

Vestido largo claro con aplicaciones brillantes

El vestido claro con aplicaciones
El vestido claro con aplicaciones brillantes de Penélope Cruz deslumbra en la Academy Museum Gala 2025 de Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ocasión, para la Academy Museum Gala 2025 en Los Ángeles, Penélope vistió un vestido largo de tirantes finos, en tono claro y ceñido al cuerpo, decorado con aplicaciones brillantes que producían destellos sobre la tela. El diseño presentaba una ligera cola, con el cabello peinado hacia un lado y maquillaje discreto.

Chaqueta de cuero negra y pantalón claro

La chaqueta de cuero negra
La chaqueta de cuero negra y pantalón claro renuevan el estilo urbano de Penélope Cruz en la pasarela Primavera/Verano 2026 de Chanel (REUTERS/Benoit Tessier)

Para un desfile de Primavera/Verano 2026, la actriz lució una chaqueta de cuero negra con cuello de pelo sintético sobre una camiseta oscura, combinada con pantalones de tiro medio claros. Añadió un bolso negro pequeño, una pulsera metálica y pendientes de aro dorados.

Traje oscuro con destellos y ribetes claros

El traje oscuro con destellos
El traje oscuro con destellos y ribetes claros confirma la elegancia clásica de Penélope Cruz en el desfile de Otoño/Invierno 2025-2026 de Chanel (The Grosby Group)

En un entorno distinguido, para un desfile de Otoño/Invierno 2025-2026, llevó un traje de dos piezas oscuro con destellos y ribetes claros. La chaqueta, con bolsillos frontales y botones decorativos, y el pantalón acampanado, formaron un conjunto que acompañó con bolso negro de cadena dorada y uñas rojas.

Vestido blanco asimétrico para los premios Oscar

El vestido blanco asimétrico con
El vestido blanco asimétrico con pedrería realza la sofisticación de Penélope Cruz durante los premios Oscar 2025 (REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante los premios Oscar 2025, Penélope eligió un vestido largo blanco de corte asimétrico, con un solo tirante y banda de pedrería diagonal. La tela fluida caía hasta el suelo y generaba una pequeña cola. El peinado en ondas sobre un hombro y los pendientes brillantes completaron su presencia.

Conjunto blanco de tweed con plumas

El conjunto blanco de tweed
El conjunto blanco de tweed con plumas destaca la creatividad y frescura de Penélope Cruz en una sesión de Chanel en 2024 (REUTERS/Lam Yik)

En otra aparición, para una sesión de fotos en 2024, llevó un conjunto blanco de dos piezas: chaqueta de tweed con botones plateados y minifalda a juego, ambas con aplicaciones de plumas blancas. Lo complementó con collar ancho, sandalias de plataforma blanca, bolso con cadena metálica y anteojos de sol en la mano.

Vestido negro de gran volumen y escote palabra de honor

El vestido negro voluminoso con
El vestido negro voluminoso con escote palabra de honor convierte a Penélope Cruz en protagonista de la Met Gala 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

Para la Met Gala de 2024 lució un vestido negro voluminoso con escote palabra de honor. El tejido brillante y la falda amplia con cola, junto con el peinado recogido lateral y maquillaje neutro destacaron en el evento.

Chaqueta y falda negra con top amarillo

La chaqueta y falda negra
La chaqueta y falda negra con top amarillo reflejan la versatilidad estilística de Penélope Cruz en un ambiente urbano actual (The Grosby Group)

En un entorno urbano, Penélope apareció con una chaqueta y falda corta negras de acabado brillante, top amarillo con detalles blancos y cinturón amarillo con flor. Sandalias negras, bolso acolchado y anteojos oscuros, junto a uñas rojas y pendientes dorados, completaron este estilismo.

Vestido de tul negro con bordados florales

El vestido de tul negro
El vestido de tul negro con bordados florales revela el lado más delicado y atrevido de Penélope Cruz en los Premios Goya 2024 (REUTERS/Ana Beltran)

En los Premios Goya 2024, Penélope lució un vestido largo de tul negro, transparente y con bordados florales en tonos rosados, naranjas y azules. El diseño dejaba la espalda al descubierto y la falda caía en una ligera cola. Cabello suelto en ondas, pendientes grandes y un anillo llamativo se sumaron al conjunto.

Abrigo corto de tweed bicolor y gorro rosa

De París a Los Ángeles,
De París a Los Ángeles, la actriz española protagoniza momentos de moda con estilos que van del glamour clásico a la modernidad atrevida (The Grosby Group)

Finalmente, en una presentación, eligió un abrigo corto de tweed bicolor blanco y negro, con detalles en rosa pastel en los puños y cuello. El gorro rosa, pendientes de aro dorados, bolso pequeño negro y sandalias negras de tacón alto terminaron de definir este look, junto a una melena recta y uñas en tono claro.

