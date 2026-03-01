Justin Bieber cumple años: el impacto en la moda y cómo sus looks rompen esquemas

El impacto de Justin Bieber en la moda se refleja en la evolución constante de su estilo y en la influencia que ejerce sobre millones de seguidores.
Al cumplir 32 años, el cantante ha consolidado una identidad visual marcada por la experimentación, la mezcla de géneros y la capacidad de convertir prendas cotidianas en tendencias globales.
A continuación, dieciséis de sus looks más representativos:
Los mejores looks de Justin Bieber a lo largo del tiempo
Saco negro con pin y collar
Para la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 la prenda central fue un saco negro de solapa ancha y corte clásico, acompañado por una camiseta negra de base.
Destacó el pin redondo blanco sobre la solapa, que aportó un detalle gráfico singular. Como complementos, Bieber sumó un collar de eslabones plateados y pequeños aros en las orejas, junto a barba corta y bigote, para reforzar la sofisticación contemporánea.
El calzado en el look de short satinado y guitarra eléctrica
Bieber llevó medias oscuras y eligió no usar zapatos para su presentación en los Grammy. La única prenda fue un short satinado color plata, dejando el torso completamente tatuado a la vista.
La guitarra eléctrica violeta con correa negra se transformó en un accesorio protagónico y artístico.
Accesorios y ropa en el look de suéter blanco y batería
Para otro de sus looks, el accesorio principal fue una cadena plateada fina, que aportó delicadeza al conjunto. El suéter blanco acanalado, de cuello redondo, se combinó con pantalón oscuro, logrando una composición simple pero elegante.
Detalles del traje formal negro y camisa blanca
El atuendo para la Gala Benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte en 2021, se inició con el pequeño pendiente dorado en la oreja izquierda, único accesorio visible.
El resto estuvo compuesto por un saco negro clásico y una camisa blanca abotonada, que juntos consolidaron una apariencia sobria y de líneas limpias.
Sudadera abierta y guitarra eléctrica
En este conjunto, Bieber optó por una sudadera gris sin cierre, llevada completamente abierta, y dejó el torso desnudo para exhibir sus tatuajes. El pantalón fue oscuro y holgado, mientras que el accesorio estrella resultó la guitarra eléctrica negra y blanca tipo Stratocaster.
Campera de jean clara y pantalón beige, primero la ropa
En uno de sus shows, la combinación comenzó con una campera de jean azul clara, decorada con parches y acompañada por una camiseta blanca.
El pantalón beige de corte recto aportó neutralidad. El único accesorio resaltante fue el micrófono negro en la mano.
Sudadera negra y pantalón claro
En una salida con su esposa Hailey Bieber, llevó una gorra negra colocada hacia atrás como elemento distintivo.
El resto del look incluyó una sudadera negra “nike” con logo blanco, una camiseta rosa que asomó discretamente y un pantalón cargo beige con bolsillos y cordón amarillo.
Buzo colorido y gorra rosa
Para una de sus salidas, el primer elemento llamativo fue la gorra rosa pálido, puesta hacia atrás. Luego, la sudadera blanca con estampado multicolor y motivos abstractos. Debajo, una camiseta blanca básica completó el conjunto.
Saco gris oversize, camiseta blanca y gorro fucsia
Para los Premios Grammy, su look comenzó con el gorro de punto fucsia y las gafas oscuras de montura estrecha. Después, Bieber vistió un saco gris oversize de estructura amplia, sobre una camiseta blanca de tirantes.
Sudadera azul claro y sandalias naranjas
Las sandalias naranjas abiertas y medias claras fueron el punto de partida. Bieber sumó jeans amplios y desgastados con roturas, y una sudadera azul claro con capucha. Como accesorios, llevó un pañuelo estampado y una gorra negra en la mano.
Campera verde y zapatillas multicolor
Zapatillas deportivas con base blanca, detalles en marrón, beige y suela azul definieron el calzado.
El pantalón negro de corte ancho y la camisa celeste quedaron parcialmente cubiertos por una campera de cuero verde con cuello de borrego beige. La gorra negra hacia atrás completó el look.
Campera gris oversize y pantalón
La campera gris oversize, con cierre y hombros caídos, actuó como pieza principal en una de sus salidas.
El pantalón tie-dye en azul y rosa agregó creatividad. Los accesorios incluyeron una gorra blanca con visera azul y zapatillas deportivas blancas.
Conjunto deportivo negro y gorra
Gorra negra hacia atrás y anteojos de sol rectangulares dieron inicio al look, junto a collares y anillos metálicos que acompañaron al cantante en un recorrido con su esposa por Beverly Hills.
El conjunto deportivo negro sumó una campera ligera con detalles blancos y short cargo, acompañados por medias blancas y zapatillas negras.
Campera de cuero negra y suéter rojo
La prenda dominante para una salida nocturna fue una campera de cuero negra de corte amplio, combinada con suéter rojo con diseño de rombos en blanco y negro.
Un pantalón ancho y negro reforzó la propuesta. El accesorio fue una gorra negra con lunares blancos puesta hacia atrás.
Campera marrón y pantalón holgado celeste
Para una salida en Nueva York, el calzado destacó por ser zapatillas de gamuza mostaza con suela y cordones blancos.
El resto del atuendo se compuso de pantalones vaqueros celestes amplios y de tiro bajo, sudadera marrón con cierre abierta y camiseta blanca de tirantes. La gorra de cuadros en rojo y blanco, hacia atrás, sumó el último toque personal.