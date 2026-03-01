Justin Bieber cumple años: el impacto en la moda y cómo sus looks rompen esquemas

Desde prendas clásicas hasta combinaciones arriesgadas, Justin Bieber se ha posicionado como un innovador (EFE/Lucas Galvez)

El impacto de Justin Bieber en la moda se refleja en la evolución constante de su estilo y en la influencia que ejerce sobre millones de seguidores.

Al cumplir 32 años, el cantante ha consolidado una identidad visual marcada por la experimentación, la mezcla de géneros y la capacidad de convertir prendas cotidianas en tendencias globales.

A continuación, dieciséis de sus looks más representativos:

Los mejores looks de Justin Bieber a lo largo del tiempo

Saco negro con pin y collar

El saco negro de solapa ancha, combinado con camiseta básica y accesorios metálicos, refleja la sofisticación contemporánea que caracteriza el estilo de Justin Bieber en sus eventos más formales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 la prenda central fue un saco negro de solapa ancha y corte clásico, acompañado por una camiseta negra de base.

Destacó el pin redondo blanco sobre la solapa, que aportó un detalle gráfico singular. Como complementos, Bieber sumó un collar de eslabones plateados y pequeños aros en las orejas, junto a barba corta y bigote, para reforzar la sofisticación contemporánea.

El calzado en el look de short satinado y guitarra eléctrica

El short satinado plateado y la guitarra violeta destacan la actitud despreocupada y artística de Justin Bieber, convirtiendo un atuendo minimalista en una declaración de personalidad y creatividad (REUTERS/Daniel Cole)

Bieber llevó medias oscuras y eligió no usar zapatos para su presentación en los Grammy. La única prenda fue un short satinado color plata, dejando el torso completamente tatuado a la vista.

La guitarra eléctrica violeta con correa negra se transformó en un accesorio protagónico y artístico.

Accesorios y ropa en el look de suéter blanco y batería

El suéter blanco acanalado y la cadena plateada fina demuestran cómo la simplicidad en la ropa puede lograr una elegancia atemporal, reforzada por la elección de accesorios sutiles (Instagram/@lilbieber)

Para otro de sus looks, el accesorio principal fue una cadena plateada fina, que aportó delicadeza al conjunto. El suéter blanco acanalado, de cuello redondo, se combinó con pantalón oscuro, logrando una composición simple pero elegante.

Detalles del traje formal negro y camisa blanca

ARCHIVO - Justin Bieber asiste a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte el 13 de septiembre de 2021, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

El atuendo para la Gala Benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte en 2021, se inició con el pequeño pendiente dorado en la oreja izquierda, único accesorio visible.

El resto estuvo compuesto por un saco negro clásico y una camisa blanca abotonada, que juntos consolidaron una apariencia sobria y de líneas limpias.

Sudadera abierta y guitarra eléctrica

El traje formal negro y la camisa blanca, acompañados por un pendiente dorado, consolidan una apariencia sobria y de líneas limpias que resalta la versatilidad estilística de Justin Bieber (Instagram/@lilbieber)

En este conjunto, Bieber optó por una sudadera gris sin cierre, llevada completamente abierta, y dejó el torso desnudo para exhibir sus tatuajes. El pantalón fue oscuro y holgado, mientras que el accesorio estrella resultó la guitarra eléctrica negra y blanca tipo Stratocaster.

Campera de jean clara y pantalón beige, primero la ropa

La sudadera gris abierta y el pantalón holgado permiten a Justin Bieber exhibir sus tatuajes y sumar una guitarra eléctrica como accesorio, fusionando moda urbana y actitud rockera (CUARTOSCURO.COM)

En uno de sus shows, la combinación comenzó con una campera de jean azul clara, decorada con parches y acompañada por una camiseta blanca.

El pantalón beige de corte recto aportó neutralidad. El único accesorio resaltante fue el micrófono negro en la mano.

Sudadera negra y pantalón claro

La campera de jean clara, con parches y camiseta blanca, junto al pantalón beige, forman un look relajado y versátil, acentuado por el micrófono negro como símbolo de su faceta musical (Backgrid/The Grosby Group)

En una salida con su esposa Hailey Bieber, llevó una gorra negra colocada hacia atrás como elemento distintivo.

El resto del look incluyó una sudadera negra “nike” con logo blanco, una camiseta rosa que asomó discretamente y un pantalón cargo beige con bolsillos y cordón amarillo.

Buzo colorido y gorra rosa

La sudadera negra con logo y la gorra hacia atrás enmarcan un conjunto urbano, donde el pantalón cargo beige y los pequeños detalles de color suman dinamismo y originalidad (The Grosby Group)

Para una de sus salidas, el primer elemento llamativo fue la gorra rosa pálido, puesta hacia atrás. Luego, la sudadera blanca con estampado multicolor y motivos abstractos. Debajo, una camiseta blanca básica completó el conjunto.

Saco gris oversize, camiseta blanca y gorro fucsia

El buzo colorido y la gorra rosa hacia atrás convierten un conjunto casual en una propuesta llena de vitalidad, resaltando la preferencia de Justin Bieber por los detalles llamativos (EFE/Davis Swanson)

Para los Premios Grammy, su look comenzó con el gorro de punto fucsia y las gafas oscuras de montura estrecha. Después, Bieber vistió un saco gris oversize de estructura amplia, sobre una camiseta blanca de tirantes.

Sudadera azul claro y sandalias naranjas

El saco gris oversize, la camiseta blanca y el gorro fucsia definen un look de estructura amplia y toques vibrantes, complementado por gafas oscuras que aportan misterio y modernidad (The Grosby Group)

Las sandalias naranjas abiertas y medias claras fueron el punto de partida. Bieber sumó jeans amplios y desgastados con roturas, y una sudadera azul claro con capucha. Como accesorios, llevó un pañuelo estampado y una gorra negra en la mano.

Campera verde y zapatillas multicolor

Las sandalias naranjas abiertas y la sudadera azul claro, junto a jeans rotos, ilustran la combinación de comodidad y estilo desenfadado que Justin Bieber lleva a escenarios y presentaciones (The Grosby Group)

Zapatillas deportivas con base blanca, detalles en marrón, beige y suela azul definieron el calzado.

El pantalón negro de corte ancho y la camisa celeste quedaron parcialmente cubiertos por una campera de cuero verde con cuello de borrego beige. La gorra negra hacia atrás completó el look.

Campera gris oversize y pantalón

La campera verde con cuello de borrego y las zapatillas multicolor muestran la capacidad de Justin Bieber para mezclar texturas, colores y capas en un look audaz y contemporáneo (The Grosby Group)

La campera gris oversize, con cierre y hombros caídos, actuó como pieza principal en una de sus salidas.

El pantalón tie-dye en azul y rosa agregó creatividad. Los accesorios incluyeron una gorra blanca con visera azul y zapatillas deportivas blancas.

Conjunto deportivo negro y gorra

La sudadera gris oversize y el pantalón tie-dye reflejan la apuesta de Justin Bieber por la creatividad, mientras los accesorios deportivos refuerzan su imagen relajada y en tendencia (The Grosby Group)

Gorra negra hacia atrás y anteojos de sol rectangulares dieron inicio al look, junto a collares y anillos metálicos que acompañaron al cantante en un recorrido con su esposa por Beverly Hills.

El conjunto deportivo negro sumó una campera ligera con detalles blancos y short cargo, acompañados por medias blancas y zapatillas negras.

Campera de cuero negra y suéter rojo

La campera de cuero negra y el suéter rojo con rombos componen un atuendo de inspiración retro, donde la gorra negra de lunares añade un guiño divertido y personal (The Grosby Group)

La prenda dominante para una salida nocturna fue una campera de cuero negra de corte amplio, combinada con suéter rojo con diseño de rombos en blanco y negro.

Un pantalón ancho y negro reforzó la propuesta. El accesorio fue una gorra negra con lunares blancos puesta hacia atrás.

Campera marrón y pantalón holgado celeste

Las zapatillas mostaza de gamuza, el pantalón holgado celeste y la sudadera marrón abierta demuestran cómo Justin Bieber fusiona prendas básicas con accesorios llamativos para crear un estilo único (The Grosby Group)

Para una salida en Nueva York, el calzado destacó por ser zapatillas de gamuza mostaza con suela y cordones blancos.

El resto del atuendo se compuso de pantalones vaqueros celestes amplios y de tiro bajo, sudadera marrón con cierre abierta y camiseta blanca de tirantes. La gorra de cuadros en rojo y blanco, hacia atrás, sumó el último toque personal.