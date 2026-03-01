Tendencias

Infidelidad silenciosa: cómo saber si tu pareja está construyendo un plan “B”, según expertos

Espeicialistas alertan que cambios de rutina, distancia emocional y nuevos vínculos pueden revelar un plan alternativo en la relación

La infidelidad silenciosa en pareja
La infidelidad silenciosa en pareja implica la búsqueda de un plan B sentimental, anticipando una ruptura sin señales físicas claras (Imagen Ilustrativa infobae)

Detectar la infidelidad silenciosa representa un reto creciente en las relaciones de pareja, según el portal de psicología estadounidense Verywell Mind. Este patrón emerge cuando una persona desarrolla un plan B sentimental mientras sigue comprometida, anticipando una posible ruptura. Por su naturaleza discreta, resulta difícil de identificar, aunque puede afectar de forma profunda la confianza y la autoestima.

La infidelidad silenciosa no implica necesariamente una aventura física, sino que suele manifestarse a través de señales poco evidentes. Entre ellas se encuentran la distancia emocional, cambios de prioridades y la aparición de nuevos contactos fuera de la pareja.

De acuerdo con Verywell Mind, la vida digital y las nuevas dinámicas sociales han hecho que la ramificación del mono sea cada vez más frecuente en distintos perfiles y edades.

Señales que pueden revelar un plan B en pareja

Según Verywell Mind, un desapego repentino podría indicar la existencia de un vínculo alternativo. La persona puede mostrarse distraída o menos accesible emocionalmente, lo que altera la dinámica habitual de la relación.

Los cambios drásticos en rutinas, agendas más ocupadas y la aparición de nuevos amigos suelen acompañar este tipo de infidelidad. Si la pareja responde con evasivas o adopta conductas de secretismo respecto a sus nuevas amistades, puede tratarse de una señal de alerta.

El uso excesivo de la
El uso excesivo de la privacidad digital, como cambiar contraseñas y evitar mostrar mensajes, señala posibles indicios de infidelidad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privacidad extrema con dispositivos es otro indicio relevante. Cambiar contraseñas, proteger el teléfono o evitar mostrar mensajes representa un giro respecto a los hábitos previos. Además, evitar hablar del futuro o postergar proyectos en común puede revelar dudas o la construcción de alternativas fuera de la relación.

El aumento de discusiones y críticas puede ser un mecanismo para justificar una posible salida o facilitar el tránsito hacia otro vínculo. Cuando la persona inicia una nueva relación inmediatamente tras la ruptura, es probable que ya hubiera establecido ese contacto previamente.

Por qué surge la infidelidad silenciosa

El sustrato psicológico de la infidelidad silenciosa suele estar ligado al miedo a la soledad, la inseguridad o la baja autoestima. Para la psicóloga clínica Sabrina Romanoff, citada por Verywell Mind, la ramificación del mono es “una forma de protegerse”. El objetivo es asegurar otra relación antes de abandonar la actual, por temor al vacío que supone quedarse solo.

La terapeuta familiar Claudia de Llano, también citada por Verywell Mind, subraya que este comportamiento no nace de un deseo de dañar, sino de la dificultad para enfrentar la soledad o la inseguridad. Las personas con un estilo de apego ansioso o evitativo suelen encontrar complicado comprometerse de lleno o finalizar una relación, por lo cual buscan asegurar una conexión externa.

Especialistas aseguran que la infidelidad
Especialistas aseguran que la infidelidad silenciosa constituye una traición de confianza, incluso si no involucra contacto físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros factores, como el deseo de evitar conflictos o la atracción por la novedad, también pueden influir. En algunos casos, la validación recibida por parte de otra persona lleva a buscar un plan alternativo aun cuando la relación principal no ha concluido.

¿Es la infidelidad silenciosa una traición?

Especialistas de Verywell Mind coinciden en que la infidelidad silenciosa constituye una traición de la confianza, aunque no siempre incluya contacto físico. El vínculo se ve dañado cuando se invierte energía emocional fuera de la pareja, incluso sin que exista una aventura tradicional.

La infidelidad emocional puede resultar tan dolorosa como la física. “Cuando tu pareja invierte en secreto su energía y atención en otras personas, el engaño puede ser devastador”, destaca Romanoff. Incluir a un tercero en la relación, aunque sea solo en el plano emocional, supone una vulneración del acuerdo de exclusividad.

El primer paso es reconocer el dolor y permitir que las emociones surjan. Verywell Mind recomienda buscar apoyo en redes cercanas, ya sean amistades o familiares, quienes pueden contribuir a restaurar la autoestima.

Buscar ayuda resulta fundamental si
Buscar ayuda resulta fundamental si las secuelas emocionales de la infidelidad silenciosa persisten y afectan la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer distancia resulta fundamental para la recuperación. Se aconseja evitar el contacto, incluso en redes sociales, con la expareja. Compararse con la nueva pareja solo prolonga el malestar, ya que el origen del problema no está en la persona afectada.

Retomar el autocuidado y redescubrir la identidad ajena a la relación favorece la seguridad personal. Invertir tiempo en proyectos propios y en hábitos saludables ayuda en este proceso. Si las dificultades emocionales persisten, recurrir a un profesional puede facilitar la superación y fortalecer la confianza para futuras relaciones.

Reconocer que la infidelidad silenciosa responde a las inseguridades internas del infiel permite distanciarse del dolor sufrido. Así, la perspectiva cambia y la responsabilidad personal queda fuera de una traición que surge del miedo, no de una carencia propia.

