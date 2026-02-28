Tendencias

Juan Minujín y Dolores Fonzi: los looks argentinos que se destacaron en los Premios Goya

La llegada de representantes nacionales a la ceremonia en Barcelona tuvo a los dos actores con estilos radicalmente distintos: ella apostó por la vanguardia y él por la elegancia clásica

Dolores Fonzi y Juan Minujín
Dolores Fonzi y Juan Minujín representaron a la Argentina en la alfombra roja del Edificio Forum de Barcelona

La alfombra roja del Edificio Forum en Barcelona se transformó este sábado 28 de febrero en una pasarela de moda y cine con acento argentino. Dolores Fonzi y Juan Minujín, figuras centrales de la delegación nacional, llegaron a la 40ª edición de los Premios Goya con nominaciones destacadas: Fonzi como directora de “Belén”, seleccionada para mejor película extranjera, y Minujín compitiendo como mejor actor de reparto por “Los domingos”, la película española más nominada de la gala.

La ceremonia, conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, reunió a los nombres más relevantes del cine iberoamericano y europeo. La producción “Los domingos”, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, llegó como la gran favorita con trece candidaturas, mientras que “Belén” representó al cine argentino en la categoría internacional por su retrato social. En medio de la competencia por las estatuillas, los looks de Fonzi y Minujín se convirtieron en tema de conversación para sus fans y sus seguidores en redes.

Dolores Fonzi: vanguardia y diseño argentino en clave conceptual

El increíble look de la
El increíble look de la actriz (Alberto Paredes / Europa Press)

Dolores Fonzi desafió las convenciones de la alfombra roja con una propuesta de autor que destacó por su carácter conceptual y su fuerte impronta nacional.

El vestido, firmado por Esteta Studio de Beto Romano, utilizó tafetán de seda tornasolado en tonos violetas, fucsias y azulados. Esta tela, de estructura rígida y casi escultórica, fue intervenida con costuras externas y bordes deshilachados, en línea con la estética de prenda inacabada propia del estudio.

Fonzi compitió por mejor película
Fonzi compitió por mejor película extranjera como directora de “Belén” en los Premios Goya 2026

La silueta columna de cuello alto y mangas largas transmitió una formalidad inicial, pero el volumen rígido en la nuca, a modo de lazo XL, sumó un guiño vanguardista.

El centro de atención estuvo en la espalda: una abertura asimétrica que parecía rasgar la seda y dejaba ver una capa interna de red con pedrería sutil. El contraste entre la rigidez exterior y la transparencia interior aportó profundidad al look, mientras que la ubicación estratégica de la transparencia permitió mostrar el tatuaje de la actriz, integrando su identidad personal a la narrativa del vestido.

El vestido de Fonzi incluyó
El vestido de Fonzi incluyó transparencias estratégicas que permitieron mostrar su tatuaje

En cuanto al estilismo, el cabello recogido alto con rulos naturales y flequillo libre equilibró las proporciones del diseño.

El maquillaje, con énfasis en la mirada mediante un delineado negro intenso y labios nude, reforzó una actitud moderna y segura. Las argollas plateadas de gran tamaño aportaron luz al rostro sin restar protagonismo al vestido. Fonzi apostó a una moda que interpela y divide, priorizando el diseño argentino contemporáneo y el relato visual por encima de la búsqueda de aprobación tradicional.

El peinado recogido y el
El peinado recogido y el maquillaje con énfasis en la mirada acompañaron el estilo vanguardista de Fonzi

Juan Minujín: elegancia clásica con detalles de precisión

En contraste con la apuesta de Fonzi, Juan Minujín eligió el camino del clasicismo renovado. Su esmoquin cruzado (double-breasted), confeccionado a medida, destacó por las solapas de pico en raso negro y un ajuste impecable.

La chaqueta, de proporciones exactas, caía sin arrugas y el largo resultó adecuado para su estatura.

Juan Minujín fue nominado como
Juan Minujín fue nominado como mejor actor de reparto por “Los domingos”, la película española más nominada de la gala Screenshot

El pañuelo blanco en el bolsillo, dispuesto en pliegue lineal, sumó un detalle de distinción.

La camisa blanca de cuello diplomático y la pajarita negra de seda, perfectamente simétrica, reforzaron el código black tie. El pantalón clásico con galón lateral, y los zapatos de charol negro completaron un conjunto a la altura de los estándares internacionales de etiqueta.

Minujín apostó por un esmoquin
Minujín apostó por un esmoquin cruzado clásico, de confección a medida y detalles de precisión Screenshot

El estilo de Minujín aportó un toque contemporáneo: cabello natural, ligeramente despeinado pero controlado, y barba bien recortada.

Este equilibrio entre la pulcritud del esmoquin y la estética “salt and pepper” dotó al look de una masculinidad relajada, evitando rigidez y exceso. Minujín se consolidó como uno de los hombres más elegantes de la noche y reforzó su estatus de referente argentino en la alfombra roja europea.

