El sobrino de Michael Jackson se consolida como ícono de moda: cómo son sus looks para la biopic del “rey del pop”

Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza, creció en el entorno musical de una de las familias más influyentes del pop internacional

Jaafar, sobrino de Michael Jackson, se consolida como ícono de moda global. No por nada, protagonizará la película sobre el cantante que se lanza el 22 de abril.

Jaafar Jackson es hijo de Jermaine Jackson, uno de los miembros fundadores de The Jackson 5, y de Alejandra Genevieve Oaziaza. Nacido el 25 de julio de 1996, Jaafar creció entre escenarios, ensayos y la leyenda viva. Desde niño, mostró inclinación por el canto y la danza, y en 2019 debutó como solista con el sencillo “Got Me Singing”.

Ahora, el reto es mayor: dar vida a una de las figuras más reconocidas y complejas del entretenimiento global. La expectativa es altísima, pero la apuesta de los productores y del director Antoine Fuqua es clara: solo un Jackson podía estar a la altura. Sus looks y su impacto en la moda son una muestra clara.

“Thriller”: la chaqueta roja que marcó una generación

Jaafar Jackson recrea la icónica chaqueta roja de cuero y el peinado de rizos que definieron la era “Thriller”, logrando una reproducción fiel del estilo que Michael Jackson popularizó en 1983 (Captura de tráiler oficial)

El atuendo que el actor utiliza para recrear la era “Thriller” remite de inmediato a una de las imágenes más reconocibles del rey del pop. La chaqueta de cuero roja, con sus detalles en negro y cremalleras plateadas, reproduce con exactitud el diseño que inmortalizó el videoclip dirigido por John Landis en 1983.

El peinado, con rizos definidos y un mechón en la frente, completa una reconstrucción visual que prioriza la fidelidad histórica sin perder la energía juvenil que exige el personaje. Además de tener el maquillaje exacto que tenía el cantante en el videoclip y emanar esa esencia Jackson a la perfección.

“Naked Stage”: el uniforme del ensayo perfecto

Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson durante un concierto multitudinario, en una de las escenas emblemáticas de la película biográfica “Michael”. (Foto cortesía Lionsgate)

El joven de 29 años aparece con una camiseta blanca impecable y pantalón negro ajustado de talle alto, una combinación que permite destacar cada movimiento y marca el “lienzo” sobre el que se construyen las coreografías más célebres.

Las medias blancas sobre el mocasín negro no solo es un sello visual sino una herramienta escénica: capta la luz y dirige la atención a los pies, epicentro del moonwalk y otros pasos icónicos. En el póster promocional, el cinturón ancho de cuero con hebilla dorada aporta un punto de anclaje visual, mientras que el sombrero fedora negro, presente en otra imagen, remite directamente al aura de misterio y control de los shows en vivo.

“Dangerous Tour”: la silueta emblemática de los años 90

Jaafar encarna la silueta noventera de Michael con camisa de seda blanca, pantalón negro y accesorios dorados, replicando la energía y postura que marcaron el “Dangerous World Tour”(Captura de video)

Durante la apertura del “Dangerous World Tour” (1992-1993), el vestuario del cantante alcanzó un equilibrio preciso entre volumen y ajuste. Jaafar lo recrea con una camisa de seda blanca abierta, camiseta de tirantes y pantalones negros entallados.

El cinturón ancho de cuero dorado centra la atención en las caderas, motor de la mayoría de los movimientos del artista. El guante blanco y las vendas en los dedos funcionan como puntos de luz para destacar los gestos de las manos. La postura corporal de Jaafar —hombros caídos, pecho erguido, cabeza inclinada y piernas tensas— demuestra un estudio minucioso de la “arquitectura” que definió la presencia escénica de Michael.

Look “Bad” y el ensayo crudo: la asimetría visual

La combinación de camisa desabrochada, pantalones con tiras de cuero y bandas de brazo actualiza la estética rebelde de la era “Bad”, aportando textura y asimetría al vestuario de Jaafar (Créditos: Lionsgate)

El vestuario de la era “Bad”, finales de los 80, aparece reinterpretado en un look donde predominan la camisa de seda desabrochada y los pantalones negros con tiras de cuero y hebillas doradas en la parte inferior.

Estas tiras no solo aportan textura y un aire punk, sino que ayudan a fijar el calcetín blanco sobre el zapato. Bandas de brazo negras y plateadas introducen una asimetría que rompe la monotonía y mantiene las mangas en posición durante los movimientos rápidos. Jaafar sostiene el micrófono con tensión, mostrando que ha internalizado hasta los gestos más sutiles de su tío.

Homenaje y actualidad

En eventos promocionales, Jaafar rinde homenaje al legado militarizado de Michael con una chaqueta negra de cuero, charreteras y hebillas doradas, equilibrando homenaje y modernidad

Para las apariciones promocionales, Jaafar apuesta por una chaqueta militar de cuero negro con charreteras y múltiples hebillas doradas, homenaje directo al estilo militarizado de la era Bad.

Combinada con una camiseta gráfica blanca y pantalones de cuero, el contraste de texturas actualiza el legado de Michael sin caer en el disfraz. El ajuste moderno y el peinado natural refuerzan la idea de un homenaje desde la identidad propia.

Identidad fuera del escenario

Fuera del escenario, Jaafar opta por camisa estampada y pantalones blancos, apostando por una silueta relajada y minimalista que resalta su identidad personal crédito @alejandrajackson/ Instagram

Lejos del vestuario de escenario, Jaafar muestra su perfil personal con una camisa de cuello abierto y estampado de peces dorados, combinada con pantalones blancos de corte ancho. Los tonos terrosos y la silueta fluida marcan distancia con la paleta pop y militar de Michael, y evidencian una búsqueda de sofisticación relajada. La ausencia de accesorios llamativos subraya un minimalismo contemporáneo.

Homenaje sutil

El traje marfil y el peinado pulido de Jaafar en la portada de ESSENCE ofrecen un homenaje sutil a los estilos de Michael, fusionando sastrería editorial y referencias pop

En la portada de la revista ESSENCE, el actor apuesta por un traje monocromático en tono marfil, con camisa de cuello abierto y chaleco de micro-lunares. El peinado, con rizos pulidos y un mechón sutil sobre la frente, funciona como guiño contemporáneo a los peinados de Michael, pero con un enfoque más natural.

La elección de colores claros y la ausencia de corbata aportan sofisticación relajada y modernidad. Junto a Colman Domingo y Nia Long, el trío equilibra texturas y paletas, reforzando la idea de un homenaje colectivo a la historia pop y la moda afroamericana.

Sastrería contemporánea y presencia protagonista

El joven junto al director de la película

En presentaciones oficiales y eventos junto al director Antoine Fuqua, Jaafar elige un traje de corte moderno, generalmente en tonos oscuros o neutros, camisa clara sin corbata y zapatos de vestir clásicos.

El ajuste impecable del traje, junto con detalles mínimos como un pañuelo de bolsillo discreto o botones metálicos, refuerza una imagen de elegancia sobria y actual.

En la presentación de la película ambos lucieron looks increíbles

Este look lo posiciona como figura central en la promoción de la biopic, marcando distancia del vestuario escénico de Michael para afirmar su propia identidad actoral.

La elección de peinado sencillo y accesorios mínimos acompaña el mensaje de profesionalismo y madurez.

Jaafar Jackson se posiciona como un “camaleón visual”, capaz de replicar la iconografía de su tío con precisión asombrosa y, al mismo tiempo, proyectar una estética propia y contemporánea.

Su transformación para la biopic “Michael” es un testimonio del poder del vestuario como vehículo de memoria cultural y de la moda como lenguaje de identidad artística.