Fabiana Cantilo habló de la relación de Fito Páez y Sofía Gala: “Él me dice que son amigos”

Fabiana Cantilo habló de la relación de Sofía Gala con Fito Páez (Video: A la tarde. América)

La cantante Fabiana Cantilo se refirió sin rodeos a los rumores que vinculan sentimentalmente a Fito Páez con Sofía Gala, dejando en claro que, según su visión y lo que conversa con el propio músico, no existe una relación amorosa entre ellos. “No es la novia”, afirmó Cantilo ante la consulta directa de Karina Mazzocco en el programa A la Tarde, y agregó con humor: “¡Se lo pregunto todo el tiempo!”.

Fabiana Cantilo respondió de forma directa y divertida al ser consultada por la supuesta pareja, negando la existencia de romance y resaltando la amistad y el cariño que los une desde hace años

La inquietud sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Páez y Gala surgió tras la reciente exposición mediática de ambos, que despertó especulaciones tanto en redes sociales como en los medios. Sin embargo, las declaraciones de Cantilo, quien mantiene desde hace años una amistad sólida con el compositor luego de haber sido pareja, buscaron despejar dudas.

Desde la casa del cantante en Uruguay se mostraron juntos (Video: Instagram)

La artista compartió que suele conversar con Fito sobre el tema y que la respuesta del músico es siempre la misma: “Me dice que son amigos”. Cuestionó, además, la insistencia de los panelistas que sostenían el rumor de romance y los desafió: “¿Los vieron besarse en la boca?”.

En medio de la charla, Cantilo ironizó sobre su cercanía con Fito y la forma en que ambos se apoyan mutuamente. “Mañana hablo con Moria (Casán) y le digo que somos comadres porque yo soy como la madre de Fito”, dijo entre risas.

Fito Páez y Sofía Gala llegaron justos al show del músico en medio de versiones de romance (Instagram)

La cantante no esquivó el tema de la supuesta cercanía física entre Fito Páez y Sofía Gala. “Obvio que le pregunté si se besaron y me dijo que sí, pero que son amigos y no llegaron al próximo nivel”, aseguró Cantilo en el ciclo televisivo, reafirmando que la relación no pasa del plano fraternal.

La versión de Sofía Gala y Fito Páez sobre su vínculo

Sofía Gala y Fito Páez, por su parte, han sostenido públicamente que solo los une una amistad. La actriz y el músico comparten un vínculo que, según quienes los conocen, se gestó hace años y se ha fortalecido por afinidades personales y profesionales. En ese sentido, Moria Casán, madre de Sofía Gala, también intervino y describió el lazo como “especial, de años, que va más allá del amor”.

Declaraciones de Fabiana Cantilo reafirman la ausencia de romance entre Fito Páez y Sofía Gala

En los últimos días, los rumores sobre un posible noviazgo crecieron luego de que ambos fueran vistos juntos en diferentes eventos. La exposición en redes sociales alimentó las versiones, pero ninguno de los dos protagonistas confirmó una relación sentimental.

A pesar de las preguntas insistentes de los medios y la opinión pública, tanto Páez como Gala eligieron mantener la privacidad y responder con evasivas. El círculo íntimo del músico, representado en este caso por Fabiana Cantilo, refuerza esa postura al negar la existencia de una pareja.

Además de la publicación en su feed, Fito Páez recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje de amor a Sofía Gala (Instagram)

El interés por la vida personal de Fito Páez no es nuevo. Su historia sentimental, marcada por relaciones con figuras reconocidas de la cultura argentina, suele captar la atención del público. La reciente aparición de Sofía Gala a su lado reavivó el debate sobre si hay algo más que una amistad entre ellos.

Los seguidores del músico y la actriz, así como los medios, han interpretado fotos y gestos como pruebas de un romance. Sin embargo, la información aportada por quienes están realmente en contacto con Páez apunta en otra dirección: la de una amistad sólida y sin matices románticos.

El lazo entre Fabiana Cantilo y Fito Páez

Fabiana Cantilo y su amor incondicional por Fito Páez

Fabiana Cantilo y Fito Páez mantienen una relación de décadas, forjada en escenarios y momentos personales difíciles que, después de separarse como pareja, continuó con el correr de los años. La cantante relató que ambos se apoyaron mutuamente en distintas etapas de sus vidas, lo que les permitió cultivar una confianza inquebrantable.

“Nos unimos para salvarnos mutuamente”, sintetizó Cantilo, explicando por qué confía plenamente en la palabra de Páez sobre Sofía Gala. Para ella, la relación entre el músico y la actriz es solo una muestra más del círculo de afectos que rodea a su amigo.