La “ambición” de Dybala por jugar en un gigante de Europa que podría complicar su llegada a Boca Juniors

En Italia advierten que a Paulo Dybala le gustaría la idea de jugar en Milan y que estaría dispuesto a aceptar un contrato a la baja en Roma (REUTERS/Alberto Lingria)

La posibilidad de que Paulo Dybala refuerce a Boca Juniors en el próximo mercado de pases suma un nuevo capítulo. Mientras el club argentino mantiene firme su interés, una ambición personal del delantero podría interponerse.

Según informó el Corriere della Sera, el futbolista de la Roma se siente seducido por la oportunidad de vestir la camiseta del AC Milan y disputar partidos en el estadio San Siro, un escenario emblemático del fútbol europeo. Esta aspiración aparece como un obstáculo concreto para el sueño xeneize, que desde hace meses lo posiciona como su máximo objetivo internacional.

El contrato de Dybala con la Roma expira próximamente. De acuerdo con dicho medio, el club italiano aún no le ha comunicado oficialmente si renovará el vínculo. Mientras tanto, el jugador de 32 años considera alternativas para su futuro. Entre las ofertas que analiza se encuentran propuestas del Xeneize y Brasil, aunque su prioridad sigue siendo el fútbol europeo. “Tras dejar Trigoria, su ambición es poder jugar en San Siro con la camiseta del AC Milan, incluso con un contrato por rendimiento”, publicó el medio italiano, en referencia al posible interés rossonero en el atacante. Además, destacó que “Permanecería en Roma incluso con un salario reducido” y que prevalece la idea de continuar en Europa.

El Corriere dello Sport, por su parte, aporta una perspectiva similar en este último punto. Dybala encuentra en la capital italiana un entorno favorable y está dispuesto a negociar una rebaja salarial significativa para continuar en la Roma. “La capital es su hogar, el proyecto le intriga y el deseo de redención tras una temporada decepcionante es demasiado fuerte como para ignorarlo”, detalla el periódico. El jugador evalúa la opción de un nuevo pacto con el club, basado en primas por rendimiento, que le permita mantenerse en la élite europea y recuperar protagonismo tras un año irregular.

Durante la temporada 2025/26, Dybala disputó 22 partidos oficiales con la Roma: 17 en la Serie A, cuatro en la Europa League y uno en la Coppa Italia. En total, sumó 1.295 minutos, anotó tres goles y brindó cinco asistencias. Desde su arribo al club en el verano de 2022, el delantero argentino acumuló 135 partidos, 45 goles y 26 asistencias en todas las competencias. En la liga italiana, sus registros alcanzan los 94 encuentros, con 33 tantos y 20 pases de gol. Estos números refuerzan su condición de referente ofensivo y explican el interés de equipos de primer nivel en sus servicios.

El aspecto económico aparece como un factor clave. De acuerdo con Tuttomercato, Dybala percibe actualmente un salario cercano a los 8 millones de euros netos por temporada, cifra que puede escalar hasta los 8,5 millones con bonificaciones. El costo bruto anual para la Roma asciende a 12,9 millones de euros, unos 249.000 euros semanales. El futbolista estaría dispuesto a resignar parte de estos ingresos para permanecer en el club, aunque no descarta aceptar un contrato por rendimiento en caso de formalizarse la opción del AC Milan.

En contrapartida, en La Ribera no pierden la ilusión de contar con la Joya para la recta final de la Copa Libertadores. El que lo dejó en claro en los últimos días fue justamente Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors y amigo del futbolista cordobés. “Para mí sería un sueño, lo dije siempre. Él también tiene mucha ilusión, tiene un sueño por cumplir, el de su padre también. Entonces, hay muchas cosas que, en el medio, que seguramente lo llevarán a él a tomar la decisión, sea para venir o no. Tendrá razones para hacerlo o no. Así que de mi lado, ojalá que se pueda cumplir, ojalá que pueda estar acá, podamos contar con él, porque sería seguramente algo importante para todos”, esbozó. Por otra parte, desde Brasil advierten que Flamengo estaría en conversaciones con el entorno del atacante cordobés para ficharlo después del Mundial.

El nombre de Gian Piero Gasperini, entrenador de la Loba, también aparece en el escenario. Según Corriere dello Sport, el técnico italiano valora el talento de Dybala y lo considera importante para su esquema ofensivo. “En su fútbol vertical y feroz, los jugadores de calidad nunca son suficientes. Son imprescindibles, y mucho”, publicó el diario deportivo.