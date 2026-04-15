Grecia Colmenares pisa fuerte en Gran Hermano: su estrategia desafiante y las dudas de sus compañeros

Grecia Colmenares ingresó a Gran Hermano y todos hablan de ella (Video: Telefe)

En una temporada marcada por el caos y la polémica, Gran Hermano Generación Dorada enfrenta uno de los momentos más disruptivos desde su inicio. La inesperada salida de Andrea del Boca tras una cn dejó un vacío en la casa y obligó a la producción a tomar decisiones inmediatas para mantener el interés del público. El ingreso de Grecia Colmenares, figura internacional y con experiencia en realities, se convirtió en el acontecimiento central que sacudió la dinámica, reconfigurando alianzas y provocando reacciones inmediatas entre los participantes.

La decisión de sumarla no solo sorprendió a los integrantes de la casa, sino que también dividió aguas entre seguidores y detractores fuera del programa. En un contexto donde el desgaste emocional y las fricciones eran moneda corriente, la aparición de una personalidad acostumbrada a la exposición pública y con experiencia previa en formatos similares prometía alterar el equilibrio interno y abrir una nueva etapa en el juego.

Ya instalada en la casa, Grecia fue convocada al confesionario para compartir sus primeras sensaciones. Al ser consultada sobre su adaptación y expectativas, la actriz no dudó en mostrarse entusiasta: “Enamorada de ti, GH. Estoy conociendo la casa y tratando de conocer a los chicos, ¿no? Pero me siento cómoda. Quería estar acá. Quería, lo deseaba. Acuérdate que yo estuve en otro y cada casa es totalmente diferente”, dijo, rememorando su experiencia en Grande Fratello.

Grecia Colmenares se emocionó al anunciar su vuelta a la Argentina en Gran Hermano: “No voy a llorar”

En su paso por el reality italiano había recibido el apodo de Leona, que reflejaba tanto su fortaleza como su capacidad de llegar casi hasta las instancias finales, obteniendo el afecto del público. Colmenares dejó en claro que su forma de afrontar la convivencia se apoya en la observación y en no forzar vínculos: “Empiezan a alejarse... Igual yo no voy a estar encima de ellos. Yo no planifico nada. Yo soy más de evaluar la situación y ver qué importancia le voy a dar, porque si veo que es una persona que no me... Es más, le hago así...”, con un gesto despectivo.

En relación a sus límites, Colmenares fue categórica: “Soy buena, pero tonta no, ¿eh? El primero que me desvíe la mirada, yo digo ‘este no va’”. Estas definiciones marcaron desde el inicio su postura frente al resto: apertura al diálogo, pero distancia ante actitudes que considere negativas.

Su discurso, centrado en la energía y el respeto, contrastó con la tensión latente en la casa. El hecho de que Colmenares haya manifestado sentirse cómoda y motivada por la oportunidad de participar, aun sabiendo que cada edición de Gran Hermano es diferente, fue interpretado por algunos como una actitud positiva, mientras que otros lo vieron como una estrategia.

La actriz de telenovelas como Más allá del horizonte, Manuela y Topacio ingresó a la casa en el lugar que dejó Andrea del Boca en la competencia. El video

El arribo de una figura con trayectoria generó reacciones inmediatas en la convivencia. Tamara Paganini fue una de las primeras en expresar su incomodidad, tanto en privado como en conversaciones grupales. La participante no ocultó su fastidio y lanzó sin filtros: “Esta chica se me montó en un huevo ya”, al reflejar que la presencia de Colmenares alteró su ánimo desde el inicio.

Paganini también ironizó sobre los hábitos y el discurso de la actriz venezolana, al criticar su insistencia en temas como el cuidado del agua, el orden y la energía positiva: “Está todo el tiempo con que ‘hay que cuidar el agua’, ‘hay que hacer la cama así’, ‘uno tiene que tener buenos sentimientos porque la energía’. Es el Sai Baba, bolud*, dale”. Con esta frase, la participante puso en cuestión el tono espiritual y optimista de Colmenares, sugiriendo que dentro del reality esas actitudes pueden resultar irritantes para el resto.

Lejos de matizar sus críticas, Paganini fue más allá y anticipó que la recién llegada podría enfrentarse a un choque con la realidad del juego: “¿Sabés el golpe de realidad que va a tener acá? Se va a caer del Everest. Las cosas no son hermosas, doña”. Estas palabras anticiparon que la integración de Colmenares no sería sencilla y que la competencia podría endurecerse a partir de su presencia.

El ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano Generación Dorada revitaliza la televisión argentina tras 14 años de ausencia (Prensa Telefe)

Por otro lado, Brian Sarmiento manifestó sus reparos en diálogo con Yanina Zilly, al señalar que la llegada de nuevos participantes alteraba el equilibrio logrado por quienes atravesaron el encierro desde el inicio: “Esto es en mi casa, es como que ya los que vienen quiero que se vayan, porque ya bien o mal nos venimos bancando desde el primer día estar acá nosotros”. Sarmiento expresó así el sentimiento de pertenencia y resistencia de varios de los concursantes originales frente a las incorporaciones tardías.

A estas tensiones se sumó la voz de Yipio, quien expuso sus dudas acerca de la energía de Colmenares, a contramano de la mayoría: “Yo voy a decir algo y capaz que me condeno con lo que voy a decir, pero yo no puedo guardarme nada, pero todos vinieron a decir que tiene una buena energía y yo sentí algo rari. Todos perciben luz, yo percibo alta bicha”. Y aclaró luego que sus recelos podrían estar ligados al reciente reemplazo de Andrea del Boca, pero dejó abierta la puerta a la desconfianza.

La incorporación de Colmenares funcionó así como catalizador de viejas y nuevas disputas dentro de la casa, evidenciando fracturas y renovando la competencia por la supervivencia en el reality. La convivencia, lejos de apaciguarse, se vio atravesada por nuevos códigos y miradas cruzadas, con la actriz venezolana en el centro de todas las miradas.