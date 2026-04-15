Un policía exonerado le hizo el “cuento del tío” a una jubilada de Junín y le robó más de $26 millones

Así fue el operativo para la detención del expolicía

Agentes de la DDI Junín, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detuvieron ayer a Braian Ignacio Gerry (29), un policía exonerado de la Bonaerense en 2024. Lo acusan de ser el principal responsable de robar bajo la modalidad “cuento del tío” a una jubilada de 68 años.

Según la investigación y la denuncia de la víctima, el ladrón obtuvo un botín valuado en más de 26 millones de pesos. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, otro cómplice del ex policía ya había sido arrestado.

El hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre, en la ciudad bonaerense de Junín. La víctima denunció que un hombre se hizo pasar por su sobrino y logró que entregara el dinero y los objetos de valor. El golpe fue millonario: la mujer fue despojada de USD 17.600, 2.500 reales, joyas y relojes de oro. Además, la mujer hizo una transferencia por 1.500.000 pesos.

Los sospechosos detenidos ayer

La investigación del hecho obtuvo resultados rápidamente. Según las fuentes consultadas por este medio, el 22 de diciembre, en la localidad bonaerense de Los Toldos, la Policía detuvo a Norberto César Delgado, un hombre de 56 años, acusado de participar en el hecho.

El sospechoso fue imputado por encubrimiento y le secuestraron una cadena con dije de oro, un auto Citroën C4 con documentación apócrifa y un celular. El vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 18 de noviembre de 2024, solicitado por la UFI Nº6.

La DDI Junín exhibe marihuana y un arma de fuego incautadas durante el procedimiento

La caída del ex policía

El avance de la investigación, a casi cuatro meses del hecho, permitió también identificar a Gerry como autor del hecho y un posible domicilio donde podría haberse escondido. Tras obtener información sobre el posible paradero del ex policía, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Félix de Azara, en la ciudad de Junín, donde finalmente se concretó su detención.

Durante el procedimiento también fue aprehendido un hombre identificado con las iniciales N.O.G, de 40 años, quien quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Las fuentes señalaron que le secuestraron un revólver Smith & Wesson calibre 38 con 11 municiones, una mochila y cuatro plantas de marihuana con un peso total de 7,233 kilogramos.

Una considerable cantidad de plantas de marihuana fue incautada por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín en el operativo antidrogas

La UFIyJ N° 4 del Departamento Judicial de Junín, a cargo de la investigación, avaló la detención de Gerry en el marco de la causa por estafa, mientras que la UFIyJ N° 6 dispuso su notificación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Por su parte, la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín intervino respecto a N.O.G, quien fue notificado por infracción a la Ley de Drogas. Las fuentes aclararon que se va a profundizar la pesquisa sobre los sospechosos y su posible vinculación con otros hechos similares en la región.