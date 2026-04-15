Crimen y Justicia

Un policía exonerado le hizo el “cuento del tío” a una jubilada de Junín y le robó más de $26 millones

El ex agente engañó a la víctima, de 68 años, junto a un cómplice. Ambos fueron detenidos. Se llevaron dólares, reales y pesos

Guardar
Así fue el operativo para la detención del expolicía

Agentes de la DDI Junín, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detuvieron ayer a Braian Ignacio Gerry (29), un policía exonerado de la Bonaerense en 2024. Lo acusan de ser el principal responsable de robar bajo la modalidad “cuento del tío” a una jubilada de 68 años.

Según la investigación y la denuncia de la víctima, el ladrón obtuvo un botín valuado en más de 26 millones de pesos. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, otro cómplice del ex policía ya había sido arrestado.

El hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre, en la ciudad bonaerense de Junín. La víctima denunció que un hombre se hizo pasar por su sobrino y logró que entregara el dinero y los objetos de valor. El golpe fue millonario: la mujer fue despojada de USD 17.600, 2.500 reales, joyas y relojes de oro. Además, la mujer hizo una transferencia por 1.500.000 pesos.

Dos hombres con caras pixeladas, uno con camiseta azul y el otro con camiseta verde, parados frente a un estandarte de la Policía de Buenos Aires
Los sospechosos detenidos ayer

La investigación del hecho obtuvo resultados rápidamente. Según las fuentes consultadas por este medio, el 22 de diciembre, en la localidad bonaerense de Los Toldos, la Policía detuvo a Norberto César Delgado, un hombre de 56 años, acusado de participar en el hecho.

El sospechoso fue imputado por encubrimiento y le secuestraron una cadena con dije de oro, un auto Citroën C4 con documentación apócrifa y un celular. El vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 18 de noviembre de 2024, solicitado por la UFI Nº6.

En una mesa blanca, se exhiben varias porciones de marihuana, un revólver y tres balas, con un banner azul de la DDI Junín de fondo
La DDI Junín exhibe marihuana y un arma de fuego incautadas durante el procedimiento

La caída del ex policía

El avance de la investigación, a casi cuatro meses del hecho, permitió también identificar a Gerry como autor del hecho y un posible domicilio donde podría haberse escondido. Tras obtener información sobre el posible paradero del ex policía, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Félix de Azara, en la ciudad de Junín, donde finalmente se concretó su detención.

Durante el procedimiento también fue aprehendido un hombre identificado con las iniciales N.O.G, de 40 años, quien quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Las fuentes señalaron que le secuestraron un revólver Smith & Wesson calibre 38 con 11 municiones, una mochila y cuatro plantas de marihuana con un peso total de 7,233 kilogramos.

Gran cantidad de marihuana en el suelo. Fondo con estandarte de la Policía de Buenos Aires DDI Junín. Cartel en primer plano indica 'MARIHUANA'
Una considerable cantidad de plantas de marihuana fue incautada por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín en el operativo antidrogas

La UFIyJ N° 4 del Departamento Judicial de Junín, a cargo de la investigación, avaló la detención de Gerry en el marco de la causa por estafa, mientras que la UFIyJ N° 6 dispuso su notificación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Por su parte, la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín intervino respecto a N.O.G, quien fue notificado por infracción a la Ley de Drogas. Las fuentes aclararon que se va a profundizar la pesquisa sobre los sospechosos y su posible vinculación con otros hechos similares en la región.

Temas Relacionados

JunínPolicía de la Provincia de Buenos AiresCuento del tíoRobosúltimas noticias

Últimas Noticias

“Me tomó por sorpresa y no sabía qué hacer”: la primera versión que dio la madre de Ángel a la Policía

Mariela Altamirano recibió seis meses de prisión preventiva por el homicidio agravado de su hijo de 4 años. Su pareja, Michel González, también fue imputado. Así empezó todo

“Me tomó por sorpresa y no sabía qué hacer”: la primera versión que dio la madre de Ángel a la Policía

Comienza el juicio contra Abel Guzmán, el peluquero que mató de un tiro en la cabeza a un compañero

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024, en la peluquería “Verdini”. El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24 durante tres jornadas. El homicidio quedó filmado

Comienza el juicio contra Abel Guzmán, el peluquero que mató de un tiro en la cabeza a un compañero

Condenaron a Fernando “Piti” Estrada Gonzáles a 17 años de prisión por organización criminal y tráfico de drogas

La resolución ubica a Fernando Estrada Gonzáles como organizador de una red delictiva que funcionó más de una década en el Barrio 1-11-14, vinculada al tráfico de drogas y almacenamiento de armas

Condenaron a Fernando “Piti” Estrada Gonzáles a 17 años de prisión por organización criminal y tráfico de drogas

Crimen del hombre que se enfrentó con un machete a cinco delincuentes en Mendoza: los asesinos se habrían equivocado de casa

La víctima fue sorprendida en la puerta de su domicilio por cinco personas, quienes aparentemente buscaban una motocicleta inexistente, según registros audiovisuales y testimonios de vecinos relevados por las autoridades

Crimen del hombre que se enfrentó con un machete a cinco delincuentes en Mendoza: los asesinos se habrían equivocado de casa

Golpearon salvajemente a un hombre en Mendoza y le mutilaron las orejas por un presunto ajuste de cuentas

La víctima fue encontrada en Colonia Gelman. La Policía detuvo a dos sospechosos e investiga el hecho como una represalia vinculada a una deuda

Golpearon salvajemente a un hombre en Mendoza y le mutilaron las orejas por un presunto ajuste de cuentas
DEPORTES
River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

La “ambición” de Dybala por jugar en un gigante de Europa que podría complicar su llegada a Boca Juniors

La tensa discusión entre Neymar y un fanático del Santos tras el empate en la Copa Sudamericana: “Deberías entrenar más”

Bayern Múnich-Real Madrid y Arsenal-Sporting definen los últimos clasificados a las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

El ida y vuelta con Benedetto, la reacción de Riquelme y un insólito pedido a Úbeda: lo que no se vio del triunfo de Boca por la Libertadores

TELESHOW
Fabiana Cantilo habló de la relación de Fito Páez y Sofía Gala: “Él me dice que son amigos”

Fabiana Cantilo habló de la relación de Fito Páez y Sofía Gala: “Él me dice que son amigos”

Grecia Colmenares pisa fuerte en Gran Hermano: su estrategia desafiante y las dudas de sus compañeros

El enojo en vivo de Cande Ruggeri con Sofía Jujuy: “Si no venís a mi casamiento, no soy más tu amiga”

Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador pidió a Paraguay declarar terroristas a cinco grupos criminales en un encuentro de alto nivel en Quito

Ecuador pidió a Paraguay declarar terroristas a cinco grupos criminales en un encuentro de alto nivel en Quito

Más de 70 vehículos chocan en cadena y bloquean una autopista clave en Estados Unidos por tormenta de nieve

Capturan en Perú a alias “Churón”, cabecilla de Sao Box, tras estar prófugo luego de una fuga violenta en Ecuador

Artemis: una nueva frontera para el progreso

Epicteto, filósofo griego: “¿Quieres dejar de ser un esclavo? Rompe tus cadenas y desecha todo temor y todo deseo”