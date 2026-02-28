La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en directo: los looks de los protagonistas y la última hora de lo que ocurre en Barcelona

La alfombra roja de los Premios Goya 2026 se despliega durante esta tarde y hasta la noche en Barcelona, donde el Auditori del Centre de Convencions Internacionals recibe al sector cinematográfico español para una celebración marcada por la expectación y el glamour. Títulos como Los domingos, Sirât y Romería figuran entre los favoritos para ser reconocidos en una edición que reúne a los máximos representantes de la Academia de Cine.
La gala contará con actuaciones de Bad Gyal, Ana Mena, Dani Fernández, La Casa Azul o Belén Aguilera. Destaca además la presencia de Susan Sarandon, quien pisa la alfombra roja por primera vez para recibir el Goya Internacional, y el homenaje al director Gonzalo Suárez con el Goya de Honor. Entre los asistentes brillan figuras veteranas como Toni Acosta, Arturo Valls y Leonor Watling, acompañando a nuevas incorporaciones que comparten protagonismo. Sigue en directo los rostros que van pasando por la alfombra y sus looks.
Sirat, de Oliver Laxe, ambientada en una ‘rave’ en el desierto, consiguió en el pasado Festival de Cannes el Premio del Jurado y está nominada en dos categorías de los Premios Oscar, mejor película internacional y mejor sonido. Un acontecimiento cinematográfico que hacía tiempo que no ocurría en nuestro país y que hasta el momento solo había estado reservado a Pedro Almodóvar, a Alejandro Amenábar y a J.A. Bayona.
En nuestro país, la película de Laxe también ha despertado un gran interés, pero la sorpresa del año ha sido sin duda Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con más de 4 millones de euros de recaudación frente a los 2,9 de Sirat, convirtiéndose casi en un fenómeno sociológico por el tema que trata, el de una niña que decide ingresar en un convento de clausura.
La 40 edición de los Premios Goya está a punto de desvelar las películas premiadas dentro una temporada de cine español que ha sido especialmente relevante tanto a nivel nacional como internacional, dada la repercusión que algunas de las obras han tenido en el extranjero.