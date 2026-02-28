La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en directo: los looks de los protagonistas y la última hora de lo que ocurre en Barcelona

Luis Tosar en los Goya 2025 (Europa Press)

La alfombra roja de los Premios Goya 2026 se despliega durante esta tarde y hasta la noche en Barcelona, donde el Auditori del Centre de Convencions Internacionals recibe al sector cinematográfico español para una celebración marcada por la expectación y el glamour. Títulos como Los domingos, Sirât y Romería figuran entre los favoritos para ser reconocidos en una edición que reúne a los máximos representantes de la Academia de Cine.

La gala contará con actuaciones de Bad Gyal, Ana Mena, Dani Fernández, La Casa Azul o Belén Aguilera. Destaca además la presencia de Susan Sarandon, quien pisa la alfombra roja por primera vez para recibir el Goya Internacional, y el homenaje al director Gonzalo Suárez con el Goya de Honor. Entre los asistentes brillan figuras veteranas como Toni Acosta, Arturo Valls y Leonor Watling, acompañando a nuevas incorporaciones que comparten protagonismo. Sigue en directo los rostros que van pasando por la alfombra y sus looks.