Capturan en Perú a alias “Churón”, cabecilla de Sao Box, tras estar prófugo luego de una fuga violenta en Ecuador

Imagen referencial. Alias Churón fue detenido en Perú. ( Pixabay)

La captura en Perú de Óscar Enrique Delgado Minota, alias “Churón”, líder del grupo delictivo Sao Box, marca un nuevo episodio en la cooperación regional contra el crimen organizado y evidencia la expansión transnacional de las estructuras criminales ecuatorianas. El operativo fue ejecutado este martes por la Interpol peruana, que logró ubicar y detener al prófugo, quien figuraba en la lista de los más buscados en Ecuador, según información de la prensa nacional.

Alias “Churón” se encontraba prófugo desde el 2 de febrero de 2025, cuando protagonizó una violenta fuga desde una clínica en la que permanecía internado tras resultar herido en un enfrentamiento en la cárcel de Machala. Según la reconstrucción de los hechos, un grupo de al menos tres hombres armados y encapuchados irrumpió en el centro médico, vulneró los controles de seguridad y asesinó a uno de los policías que custodiaba al detenido, facilitando su escape. Desde entonces, su paradero era desconocido hasta su localización en territorio peruano.

Tras su captura, Zambrano permanece bajo custodia de las autoridades peruanas a la espera de que se concrete el proceso de extradición hacia Ecuador, donde enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada. Según Primicias, su nombre había sido incorporado a la lista oficial de objetivos prioritarios debido a su rol como cabecilla de una de las estructuras criminales emergentes más violentas del país.

Los Lobos con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. (Foto: Foto: Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

Sao Box es una organización criminal que surgió como una disidencia de Los Lobos, una de las principales bandas delictivas del Ecuador vinculadas al narcotráfico, sicariato y control territorial. Según reportes de seguridad y periodísticos, esta facción se consolidó especialmente en la provincia de El Oro, en la frontera sur del país, donde ha disputado rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Perú y otros mercados internacionales. Su emergencia responde a la fragmentación interna de las grandes organizaciones criminales, fenómeno que ha intensificado la violencia debido a disputas por liderazgo, territorios y economías ilícitas.

De acuerdo con análisis de seguridad, Sao Box ha operado no solo en narcotráfico, sino también en minería ilegal, extorsión y control de economías locales ilícitas, replicando el modelo de otras bandas ecuatorianas que combinan actividades criminales diversificadas. La provincia de El Oro, donde esta organización tuvo fuerte presencia, se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia en el país, debido a su ubicación estratégica para el tránsito de droga hacia el sur del continente.

La captura de “Churón” ocurre en un contexto de crisis de seguridad en Ecuador, caracterizado por el fortalecimiento y la proliferación de grupos armados organizados. Desde 2023, el país ha experimentado un aumento sostenido en homicidios, atentados y eventos violentos vinculados al crimen organizado, lo que llevó al gobierno a declarar un “conflicto armado interno” y a catalogar a varias bandas como organizaciones terroristas.

Alias Churón fue sentenciado por el asesinato a un joven en el Buijó Histórico de Samborondón.

Actualmente, el mapa criminal ecuatoriano está dominado por estructuras como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y sus múltiples disidencias, entre ellas Sao Box. Estas organizaciones mantienen vínculos con carteles internacionales, especialmente mexicanos y colombianos, y han trasladado sus operaciones desde las cárceles hacia el control territorial en ciudades, puertos y zonas fronterizas.

El fenómeno de fragmentación del que Sao Box es un ejemplo ha generado un escenario más complejo para las autoridades. A diferencia de estructuras jerárquicas tradicionales, estas nuevas facciones operan de manera más flexible y violenta, lo que dificulta su desarticulación. Según expertos en seguridad, la eliminación o captura de líderes no necesariamente debilita a estas organizaciones, sino que puede derivar en nuevas disputas internas y mayor violencia.

Mientras se espera su extradición, el caso vuelve a poner en evidencia las debilidades del sistema de seguridad ecuatoriano, especialmente en lo relativo a fugas, corrupción institucional y control carcelario. La fuga de “Churón” en 2025, con el asesinato de un policía en un centro médico, es considerada uno de los episodios más graves de vulneración de la custodia estatal en los últimos años.