Son gemelos, perdieron a su hermana y emocionaron a Abel Pintos en Es mi sueño: “Tu canción nos recuerda a ella”

Los gemelos Godoy recordaron a su hermana junto a Abel Pintos (Video: El Trece)

La emoción invadió el escenario de Es mi sueño cuando Ignacio Godoy, un joven de Tucumán, subió junto a su gemelo llamado Agustín para rendir homenaje a su hermana fallecida.

Antes de comenzar su actuación, Ignacio miró al jurado y compartió: “Es difícil venir a Buenos Aires, no solo económicamente, sino también emocionalmente, porque mi hermana falleció hace cuatro años acá. Ella vino a cumplir un sueño y hoy siento que estoy cumpliendo un sueño de los dos”, dijo con la voz quebrada.

La participación de los hermanos Godoy se transformó en uno de los momentos más recordados del ciclo. No solo porque juntos interpretaron un tema que los une al recuerdo de su hermana, sino por la honestidad con la que Ignacio relató el proceso que lo llevó a ese escenario.

Ignacio Godoy homenajeó a su hermana fallecida en el programa Es mi sueño junto a su hermano gemelo en Buenos Aires

La historia detrás del homenaje

Hace cuatro años, la familia Godoy sufrió una pérdida que dejó una huella profunda. Ignacio decidió trasladar esa ausencia a la música y, junto a su gemelo, buscó una manera de honrar a su hermana en el mismo lugar donde ella persiguió sus sueños.

En medio de la transmisión, Ignacio se dirigió especialmente a Jimena Barón, una de las integrantes del jurado: “Ella te admiraba un montón y escuchaba todas tus canciones en mi casa”. Así, el joven dejó en claro el vínculo que su hermana mantenía con la música y cómo ese lazo aún perdura en sus recuerdos familiares.

En el mismo tono, agradeció la presencia de Abel Pintos y reveló cómo el repertorio del cantante lo acompaña en los momentos más íntimos: “Tu canción 'El mar’ me recuerda a ella”, confesó ante la audiencia, logrando que el propio Abel suba al escenario para acompañarlos.

Ignacio Godoy, cantó “Entrégate”, de Luis Miguel

Durante unos minutos, la emoción se apoderó del ambiente. Abel Pintos, Ignacio y su hermano compartieron la interpretación que funcionó como un puente entre el presente y el pasado de la familia Godoy.

Un camino largo y sinuoso

El hecho de viajar a Buenos Aires representó un desafío doble para Ignacio. Además de las dificultades económicas, el regreso a la ciudad evocó el recuerdo de su hermana, quien había llegado años antes buscando oportunidades.

La participación en el programa no solo significó una oportunidad artística, sino también una manera de cerrar un ciclo familiar. Ignacio lo expresó con sencillez: “Hoy siento que estoy cumpliendo un sueño de los dos”.

La interpretación elegida fue “Entrégate”, de Luis Miguel. Con apenas 22 años, el joven tucumano logró que los miembros del jurado activaran las cuatro palancas verdes, garantizando su pase al palco y generando una ovación espontánea entre el público.

Ignacio subrayó la importancia especial de Jimena y Abel Pintos entre el jurado por el vínculo de su hermana con sus canciones y recuerdos

En ese instante, la competencia musical quedó en un segundo plano. Todos los presentes, desde los jurados hasta los espectadores, coincidieron en que el verdadero valor de la noche residía en la carga emocional de la presentación de los Godoy.

A lo largo del programa, el jurado reconoció el coraje de Ignacio al compartir públicamente una historia tan personal. La reacción de los presentes no se hizo esperar. El silencio respetuoso, seguido por los aplausos y la emoción visible en los rostros del jurado, selló una noche en la que la música sirvió como herramienta para sanar y recordar.

Las imágenes de los hermanos y Abel Pintos sobre el escenario se multiplicaron en redes sociales. Los mensajes de apoyo hacia Ignacio y Agustín Godoy coincidieron en destacar la honestidad y la vulnerabilidad que mostraron frente a l as cámaras. En las horas posteriores a la emisión, el público reconoció el valor de transformar el dolor en arte y de compartirlo con una audiencia masiva.